A partir del 1 de abril de 2026, Colombia comenzará a expedir un nuevo modelo de pasaporte con ajustes en diseño y mecanismos de seguridad. El anuncio generó dudas entre los viajeros frecuentes, especialmente entre quienes ya tienen visas estampadas en su libreta actual y planean salir del país después de la entrada en vigor del nuevo documento.

La Cancillería de Colombia aclaró oficialmente que el cambio de diseño no implica trámites adicionales ni modificaciones obligatorias para quienes tienen sus documentos al día. El mensaje es claro: tanto los pasaportes vigentes como las visas activas mantienen su validez bajo condiciones específicas que los ciudadanos deben conocer.

Vigencia del pasaporte actual después del 1 de abril de 2026

Uno de los puntos clave que confirmó la Cancillería es que la entrada en vigor del nuevo modelo no anula los pasaportes actuales. Los pasaportes ordinarios y ejecutivos expedidos antes de abril de 2026 conservarán su vigencia de 10 años contados desde la fecha de expedición. Esto significa que el documento seguirá siendo válido hasta la fecha de vencimiento impresa en la libreta, incluso después de que comience a circular el nuevo diseño.

En términos prácticos:

No es obligatorio renovar el pasaporte solo por el cambio de modelo.

Si el documento está vigente, puede usarse sin restricciones.

La transición será gradual y ambos modelos coexistirán durante varios años.

Esta aclaración busca evitar congestiones innecesarias en oficinas de expedición y brindar tranquilidad a quienes ya cuentan con su libreta vigente.

¿Qué pasa con las visas vigentes en el pasaporte actual?

La principal inquietud de muchos viajeros está relacionada con las visas estampadas en el pasaporte actual. La Cancillería fue enfática: las visas activas mantienen plena validez.

Si el pasaporte aún está vigente, el ciudadano puede viajar normalmente con sus visas estampadas sin realizar ningún trámite adicional. No es necesario trasladar la visa a un nuevo documento ni solicitar reexpedición por el simple hecho de que entre en vigor el nuevo modelo.

Las visas continúan siendo válidas mientras cumplan las condiciones establecidas por el país que las emitió. El cambio en el diseño del pasaporte colombiano no altera la legalidad de esos permisos migratorios.

La recomendación es verificar siempre la fecha de vencimiento tanto del pasaporte como de la visa, ya que son documentos independientes con tiempos de validez distintos.

¿Qué hacer si el pasaporte vence antes que la visa?

Existe un escenario común: que la visa tenga una vigencia más larga que el pasaporte. En ese caso, si la libreta colombiana se vence antes que la visa estampada, el ciudadano deberá renovar su pasaporte, pero no perderá el permiso migratorio.

La Cancillería explicó que en ese caso se puede viajar portando ambos documentos:

El pasaporte nuevo vigente.

El pasaporte anterior vencido donde esté estampada la visa activa.

Esta práctica es aceptada internacionalmente por múltiples países. El documento vigente permite la identificación del viajero, mientras que el anterior sirve para demostrar la existencia de la visa válida. Es importante que la visa no esté deteriorada y que la información personal coincida plenamente en ambos documentos.

Recomendaciones para viajeros con visas activas

Aunque no se exige ningún cambio obligatorio, la Cancillería recomienda a los ciudadanos adoptar algunas medidas preventivas:

Revisar periódicamente la fecha de vencimiento del pasaporte. Confirmar la vigencia de la visa antes de planear el viaje. Renovar el pasaporte al menos seis meses antes de su expiración.

Muchos países exigen que el pasaporte tenga una vigencia mínima de seis meses al momento del ingreso. Esta regla no depende del cambio de modelo en Colombia, sino de los requisitos migratorios del país de destino. Por eso, planificar con anticipación es clave para evitar contratiempos en aeropuertos o controles fronterizos.

Dónde realizar el trámite de renovación del pasaporte en Colombia

En caso de necesitar renovación -ya sea por vencimiento o agotamiento de páginas- el trámite puede realizarse en:

Oficinas de la Cancillería en Bogotá.

Gobernaciones habilitadas para la expedición del documento.

Consulados colombianos en el exterior.

Desde el 1 de abril de 2026, todas las nuevas solicitudes se expedirán bajo el modelo actualizado. Sin embargo, esto no afecta la validez de los documentos anteriores ni obliga a trasladar visas vigentes al nuevo formato.

Seguridad y estándares internacionales del nuevo modelo de pasaporte

El nuevo pasaporte colombiano incorpora mejoras en elementos gráficos y sistemas de seguridad, con el objetivo de fortalecer la protección contra falsificaciones y cumplir con estándares tecnológicos internacionales.

A pesar de estas actualizaciones, la Cancillería reiteró que el proceso de transición será sencillo para los viajeros. No habrá invalidación automática de documentos ni requisitos extraordinarios para quienes ya tengan su pasaporte y sus visas en regla.

El cambio representa una modernización del documento de viaje, pero no altera las reglas fundamentales sobre vigencia ni sobre el uso de visas activas. Los ciudadanos que mantengan su pasaporte vigente podrán seguir utilizándolo sin inconvenientes hasta su fecha de expiración. Y quienes deban renovarlo podrán conservar su visa estampada en el documento anterior y viajar con ambos, siempre que el permiso migratorio continúe vigente.