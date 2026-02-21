A partir de abril de 2026 comenzará a regir el nuevo pasaporte colombiano, un documento que incorporará mejoras en seguridad, diseño y tecnología, según anunció el Gobierno nacional. El presidente Gustavo Petro confirmó la entrada en vigor del nuevo modelo, mientras que la Cancillería de Colombia explicó cómo será la transición y qué pasará con los documentos actuales.

La actualización se da en medio del cambio de proveedor encargado de la producción del documento y busca fortalecer los estándares de seguridad, así como proyectar una imagen renovada del país en el exterior. Sin embargo, la principal duda de los ciudadanos gira en torno a la vigencia del pasaporte actual y la necesidad -o no- de adelantar el trámite de renovación antes de viajar.

¿Quiénes deben renovar el pasaporte colombiano en 2026?

La Cancillería fue clara en su mensaje: no todos los colombianos deben cambiar su pasaporte con la entrada en vigor del nuevo diseño. Los documentos expedidos bajo el modelo actual seguirán siendo válidos hasta la fecha de vencimiento impresa en cada libreta.

Esto significa que si su pasaporte está vigente, puede continuar utilizándolo sin inconvenientes para viajes internacionales. No existe ninguna instrucción oficial que obligue a realizar un cambio anticipado únicamente por la implementación del nuevo modelo en abril de 2026.

De acuerdo con la entidad, solo deberán renovar el pasaporte en los siguientes casos:

Personas cuyo pasaporte esté vencido o próximo a vencerse.

Quienes hayan agotado la totalidad de las páginas disponibles para sellos y visas.

Ciudadanos que necesiten actualizar datos personales, como nombre o información biométrica.

Personas que tramiten el documento por primera vez a partir de abril de 2026.

En otras palabras, el nuevo pasaporte aplicará automáticamente para quienes inicien el trámite desde la fecha oficial de entrada en vigor. Los demás ciudadanos pueden conservar su documento actual hasta su expiración natural.

Qué cambios trae el nuevo pasaporte colombiano

El nuevo pasaporte colombiano incorporará ajustes tanto en su diseño físico como en sus componentes de seguridad. Aunque mantendrá su función esencial como documento de viaje, la actualización responde a estándares tecnológicos internacionales cada vez más exigentes.

Entre las modificaciones anunciadas se encuentran nuevos elementos gráficos que refuerzan la identidad nacional. Esto implica cambios en ilustraciones internas, detalles visuales y características de impresión que buscan representar mejor la cultura y diversidad del país.

En materia de seguridad, el documento integrará sistemas de verificación más robustos, mejoras en componentes biométricos y actualizaciones tecnológicas alineadas con estándares internacionales para documentos de viaje. El objetivo principal es fortalecer la protección contra falsificaciones y garantizar mayor confiabilidad en los controles migratorios en aeropuertos y fronteras.

Estas mejoras no implican cambios en los requisitos para solicitar el pasaporte, sino en las características técnicas del documento que se entrega al ciudadano. El proceso de solicitud seguirá realizándose a través de los canales oficiales establecidos por la Cancillería.

Desde cuándo se expedirá el nuevo pasaporte colombiano

La emisión oficial del nuevo pasaporte comenzará en abril de 2026. Desde esa fecha, todas las nuevas solicitudes se tramitarán bajo el modelo actualizado, tanto en oficinas dentro del país como en consulados de Colombia en el exterior.

El proceso de transición será gradual. Las autoridades han insistido en que no habrá afectaciones en la movilidad internacional ni interrupciones en la expedición del documento. La coexistencia entre el pasaporte actual y el nuevo modelo está prevista durante varios años, hasta que los documentos vigentes bajo el esquema anterior vayan venciendo progresivamente.

Este esquema es común en procesos de modernización de documentos oficiales en distintos países, donde la actualización tecnológica no implica invalidar automáticamente los documentos en circulación.

¿Puede viajar con el pasaporte actual en 2026?

Sí. La regla general es clara: si su pasaporte está vigente, puede viajar sin problema. La entrada en vigor del nuevo diseño no invalida los documentos actuales ni obliga a realizar trámites extraordinarios.

No obstante, la Cancillería recuerda que cada país establece requisitos particulares de ingreso. Algunos destinos exigen que el pasaporte tenga una vigencia mínima de seis meses al momento de la entrada, mientras que otros pueden solicitar tiempos diferentes.

Por eso, antes de programar un viaje internacional, es recomendable verificar:

Fecha exacta de vencimiento del pasaporte.

Requisitos de vigencia mínima del país de destino.

Necesidad de visa o permisos adicionales.

El cambio de diseño no altera las condiciones migratorias que cada nación impone a los viajeros colombianos. Lo fundamental sigue siendo cumplir con las reglas del país al que se desea ingresar.

Cambio de proveedor y estándares internacionales para el pasaporte colombiano

La actualización del pasaporte también se da en el contexto de un cambio de proveedor encargado de su producción. Según el Gobierno, este proceso busca asegurar mayores estándares de seguridad y calidad en la elaboración del documento.

El fortalecimiento tecnológico responde a la necesidad de mantener la confianza internacional en los documentos colombianos, especialmente en un entorno donde la verificación digital y biométrica es cada vez más determinante en los controles migratorios.

Colombia continuará cumpliendo con los lineamientos internacionales aplicables a documentos de viaje, lo que garantiza que el nuevo pasaporte será reconocido sin inconvenientes en los diferentes puntos de control alrededor del mundo.

Recomendaciones para los colombianos con el nuevo pasaporte

Ante la entrada en vigor del nuevo pasaporte colombiano en abril de 2026, la principal recomendación es no realizar trámites innecesarios. Si su documento está en regla y tiene vigencia suficiente para su próximo viaje, puede conservarlo hasta su fecha de vencimiento.

Solo deben acercarse a solicitar la renovación quienes realmente lo necesiten por vencimiento, agotamiento de páginas o actualización de datos. Para quienes tramiten el pasaporte por primera vez después de abril de 2026, el nuevo modelo será expedido automáticamente.

La implementación del nuevo pasaporte representa una actualización tecnológica y de seguridad, pero no implica una obligación generalizada de cambio inmediato para todos los ciudadanos.