Desde el 1 de abril de 2026 comenzará a expedirse el nuevo pasaporte colombiano en todo el país y en los consulados en el exterior. El documento incorpora cambios en su diseño y en los mecanismos de seguridad, según informó la Cancillería de Colombia, entidad encargada del trámite.

Aunque la actualización ha generado expectativa, las autoridades reiteraron que quienes ya tengan un pasaporte vigente no están obligados a renovarlo antes de su vencimiento. Sin embargo, otro tema ha despertado especial interés: la posibilidad de obtener el nuevo pasaporte gratis en Colombia bajo ciertas condiciones establecidas por la ley.

Quiénes pueden obtener gratis el nuevo pasaporte colombiano

La gratuidad del pasaporte no es universal. Está dirigida a personas en condición de vulnerabilidad económica y social, específicamente aquellas clasificadas en los niveles 1 y 2 del Sisbén IV, correspondientes a los grupos A y B.

Para acceder al beneficio no basta con estar registrado en esos grupos. También es necesario cumplir con alguna de las condiciones especiales previstas en la normativa vigente.

De acuerdo con lo establecido, podrán estar exentos del pago quienes acrediten ante la Cancillería situaciones como:

Personas que necesiten un tratamiento médico especializado que no pueda realizarse en Colombia.

Personas con discapacidad y un familiar acompañante.

Adultos mayores de 62 años.

Jóvenes menores de 25 años que viajen al exterior con fines académicos.

Niños, niñas y adolescentes bajo protección del ICBF en proceso de adopción.

Personas que deban viajar por problemas graves de salud de un familiar.

Ciudadanos con contrato laboral asegurado en el exterior.

Integrantes de delegaciones deportivas, culturales o científicas.

Este beneficio está contemplado en el artículo 8 de la Ley 1212 de 2008, modificada posteriormente por el artículo 83 de la Ley 2136, que regula aspectos de la política migratoria colombiana.

Requisitos para acceder al pasaporte gratis en Colombia

Para obtener el nuevo pasaporte sin costo, el ciudadano debe demostrar dos aspectos fundamentales:

Pertenecer a los grupos A o B del Sisbén IV. Acreditar documentalmente la condición especial que justifica el viaje.

Esto significa que no se trata de un beneficio automático. La persona interesada deberá presentar los soportes que respalden su situación, como certificados médicos, constancias de estudio, contratos laborales o documentos expedidos por entidades oficiales.

La Cancillería evalúa cada caso de manera individual. Si la solicitud cumple con los criterios establecidos en la ley, se autoriza la exención del pago correspondiente al pasaporte. Es importante tener en cuenta que el beneficio aplica tanto para el nuevo modelo que comenzará a expedirse desde abril de 2026 como para el documento vigente hasta esa fecha.

Cómo solicitar el nuevo pasaporte gratis en Colombia

El procedimiento para obtener el pasaporte gratuito es similar al trámite ordinario, pero con la presentación adicional de documentos que respalden la solicitud de exención.

El proceso general incluye:

Verificar la clasificación en el Sisbén IV (grupos A o B). Reunir los documentos que acrediten la condición especial. Solicitar cita en una oficina de pasaportes o consulado colombiano. Presentarse el día asignado con los documentos originales. Esperar la validación de la exención por parte de la autoridad competente.

En caso de aprobación, no se exigirá el pago correspondiente a la expedición del documento. Es fundamental que los documentos estén actualizados y sean verificables. Cualquier inconsistencia podría retrasar el trámite o generar la negación del beneficio.

Qué deben saber quienes ya tienen pasaporte vigente en Colombia

La entrada en vigor del nuevo modelo no obliga a renovar el documento actual. La Cancillería ha sido clara en que los pasaportes vigentes conservarán su validez hasta la fecha de expiración indicada.

Por lo tanto, quienes ya tengan su libreta en regla no necesitan tramitar una nueva solo por el cambio de diseño. La gratuidad aplica únicamente en los casos previstos por la ley y no como una medida general por la implementación del nuevo modelo.

Además, el pasaporte colombiano mantiene una vigencia de 10 años para mayores de edad. Si el documento aún tiene varios años de validez, no es necesario iniciar el proceso de renovación.

Marco legal del beneficio del pasaporte gratuito

La exención del pago no es una medida reciente. Está respaldada por la legislación colombiana desde 2008 y fue actualizada dentro del marco normativo que regula la política migratoria.

El artículo 8 de la Ley 1212 de 2008 estableció la posibilidad de otorgar el pasaporte sin costo a personas en condiciones especiales. Posteriormente, el artículo 83 de la Ley 2136 ajustó disposiciones relacionadas con la política migratoria y reafirmó este beneficio para poblaciones vulnerables.

El objetivo es garantizar el derecho a la movilidad internacional en casos donde existan razones humanitarias, académicas, laborales o de representación oficial que justifiquen la salida del país.

Recomendaciones antes de iniciar el trámite

Antes de solicitar el nuevo pasaporte gratis en Colombia, es recomendable:

Confirmar la clasificación actualizada en el Sisbén IV.

Revisar que la documentación soporte esté completa y vigente.

Programar la cita con anticipación.

Verificar los requisitos específicos publicados por la Cancillería.

Cada caso es evaluado individualmente, por lo que contar con documentación clara y suficiente es clave para que la solicitud sea aprobada. El nuevo pasaporte comenzará a expedirse el 1 de abril de 2026, pero el acceso gratuito seguirá dependiendo de las condiciones establecidas por la ley y de la acreditación formal ante las autoridades competentes.