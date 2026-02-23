El nuevo pasaporte en Colombia entrará en vigor en abril de 2026 y, como era de esperarse, el anuncio generó dudas entre miles de ciudadanos. Muchos colombianos ya tienen su libreta vigente y otros la tramitarán antes de que comience a regir el nuevo diseño. La gran pregunta es clara: ¿Hasta cuándo sirve el pasaporte actual?

La respuesta oficial llegó desde la Cancillería de Colombia, entidad encargada de la expedición del documento. A través de un mensaje público, el Ministerio de Relaciones Exteriores confirmó que el pasaporte vigente seguirá siendo válido incluso después de la entrada en vigor del nuevo modelo.

Hasta cuándo sirve el pasaporte actual en Colombia

El dato clave es este: el pasaporte colombiano actual seguirá siendo válido hasta la fecha de vencimiento que aparece impresa en el documento.

Es decir, si su libreta fue expedida antes del 1 de abril de 2026, podrá seguir utilizándola para salir y entrar del país sin ningún problema, siempre y cuando esté vigente. No perderá validez por el simple hecho de que entre a regir un nuevo diseño.

Desde la Cancillería se explicó que el pasaporte actual continuará siendo el documento oficial de identificación internacional de los colombianos hasta que caduque. En un mensaje institucional, una funcionaria de la entidad fue enfática al señalar que puede seguir utilizándose después del primero de abril de 2026 sin ninguna restricción, hasta su fecha de expiración.

Este anuncio despeja una de las principales inquietudes: no habrá una renovación obligatoria masiva por el cambio de modelo.

¿Seguirá sirviendo el pasaporte actual después de abril de 2026?

Sí. La entrada en vigencia del nuevo pasaporte no invalida las libretas actuales. Ambos modelos coexistirán durante varios años, hasta que los documentos antiguos vayan venciendo progresivamente.

Este tipo de transición es habitual cuando los países modernizan sus documentos de viaje. El nuevo modelo aplica para las solicitudes que se realicen desde la fecha oficial de implementación, pero no afecta la validez de los documentos ya expedidos.

Por lo tanto:

Si su pasaporte está vigente, puede viajar sin problema.

No necesita renovarlo antes de abril solo por el cambio de diseño.

El documento actual conserva plena validez hasta su vencimiento.

La recomendación oficial es evitar trámites innecesarios que puedan generar congestión en las oficinas de expedición.

Cuál es la vigencia del pasaporte colombiano

El pasaporte colombiano tiene una validez de 10 años para mayores de edad. Esa fecha de vencimiento está claramente indicada en la página principal de la libreta.

Esto significa que si usted tramitó su pasaporte recientemente, podrá usarlo durante toda la década correspondiente, independientemente de que el nuevo modelo ya esté circulando

Lo importante es verificar siempre la fecha de caducidad antes de planear cualquier viaje internacional. La entrada en vigor del nuevo pasaporte no modifica el periodo de validez de los documentos actuales.

Recomendación clave antes de viajar al exterior

Aunque el pasaporte actual seguirá sirviendo hasta su vencimiento, la Cancillería hizo una recomendación fundamental: revisar con anticipación la fecha de expiración y planear la renovación con tiempo.

El Ministerio aconseja iniciar el proceso de renovación al menos seis meses antes de la fecha de vencimiento. Esta sugerencia no tiene que ver con el cambio de modelo, sino con las exigencias migratorias de muchos países.

Numerosos destinos internacionales exigen que el pasaporte tenga una vigencia mínima -generalmente de seis meses- al momento del ingreso. Si el documento no cumple con ese requisito, el viajero podría enfrentar inconvenientes, incluso si la libreta aún no ha vencido oficialmente.

Por eso, antes de comprar tiquetes o programar un viaje, es recomendable:

Revisar la fecha de vencimiento exacta.

Consultar los requisitos del país de destino.

Renovar el documento con suficiente anticipación si está próximo a expirar.

Qué pasa si recibió el pasaporte antes del cambio

Miles de colombianos recibieron su pasaporte en los meses previos a la implementación del nuevo modelo y otros lo harán antes del 1 de abril de 2026. Para todos ellos aplica la misma regla: el documento es completamente válido hasta su fecha de vencimiento.

No importa si fue expedido días antes de la entrada en vigor del nuevo diseño. No será necesario cambiarlo de inmediato ni realizar un trámite adicional. El nuevo pasaporte comenzará a entregarse a quienes hagan la solicitud a partir de abril, pero el modelo anterior seguirá circulando sin restricciones legales.

Qué deben tener en cuenta los colombianos en 2026

El cambio de modelo ha generado expectativa, pero la claridad oficial reduce la incertidumbre. El pasaporte actual sigue siendo un documento plenamente válido y reconocido internacionalmente.

La clave está en entender que la vigencia depende exclusivamente de la fecha impresa en la libreta, no del lanzamiento del nuevo diseño. Si su pasaporte está vigente, puede utilizarlo con normalidad para identificarse en el exterior y realizar viajes internacionales.

El mensaje de la Cancillería es directo: no hay que apresurarse a renovar si el documento está en regla. Lo verdaderamente importante es revisar la fecha de vencimiento, planificar con tiempo y cumplir con los requisitos del país al que se desea viajar.