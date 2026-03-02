La regulación de patinetas eléctricas, bicicletas eléctricas y otros vehículos eléctricos livianos en Colombia no es un terreno gris. Con la expedición de la Ley 2486 de 2025, el país estableció reglas específicas sobre circulación, seguridad, límites de velocidad y sanciones, con el objetivo de ordenar su uso en las ciudades y fortalecer la movilidad sostenible.

El crecimiento de estos medios de transporte en entornos urbanos obligó a definir parámetros claros. Ahora existen condiciones técnicas, edades mínimas, zonas permitidas y multas concretas para quienes incumplan. Además, la norma modifica el Código Nacional de Tránsito para incluir un régimen sancionatorio especial que impacta directamente a quienes utilizan este tipo de vehículos en el día a día.

Qué son los vehículos eléctricos livianos en Colombia según la Ley 2486 de 2025

La Ley 2486 de 2025 regula la circulación y promueve el uso de vehículos eléctricos livianos de movilidad personal urbana como alternativa sostenible. Se trata de dispositivos asistidos o impulsados por motor eléctrico, de peso reducido, diseñados para uso individual en entornos urbanos.

Para estar dentro de esta categoría deben cumplir condiciones técnicas definidas por el Ministerio de Transporte y no superar una potencia nominal de 1.000 vatios (1000W). Este punto es clave, porque delimita qué vehículos pueden acogerse a la regulación especial y cuáles quedarían sujetos a otro tipo de exigencias.

Bicicletas eléctricas y patinetas eléctricas: cómo las define la ley

Dentro de los vehículos eléctricos livianos se encuentran las bicicletas eléctricas y las patinetas eléctricas. En el caso de la bicicleta eléctrica, la norma establece que el motor solo debe asistir al usuario mientras pedalea. Además:

La potencia debe disminuir progresivamente a medida que aumenta la velocidad.

El sistema debe desactivarse cuando el conductor deje de pedalear o cuando se alcance la velocidad determinada.

Esta condición marca la diferencia frente a vehículos que funcionan únicamente con acelerador.

Requisitos para circular sin matrícula, SOAT ni licencia en Colombia

Uno de los puntos que más interés genera es que estos vehículos podrán circular sin matrícula, sin Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito (SOAT) y sin licencia de conducción, siempre que cumplan ciertas condiciones. Esto aplica para los vehículos que:

Tengan potencia de hasta 1.000W.

Pesen, incluida la batería, hasta 60 kilogramos; o si superan ese peso, no excedan velocidades de 40 km/h.

Si no cumplen estas condiciones, podrían quedar sujetos a otras exigencias legales.

Edad mínima para conducir vehículos eléctricos livianos en Colombia

La ley fija una edad mínima clara:

Solo pueden conducirlos personas con 16 años cumplidos.

El incumplimiento de esta disposición genera la inmovilización del vehículo. Existe una excepción para menores entre 12 y 16 años, quienes podrán conducir exclusivamente en ciclo-infraestructura. Esto significa que solo podrán usarlos en ciclorutas o espacios destinados para bicicletas.

Dónde pueden circular patinetas y bicicletas eléctricas en Colombia

La Ley 2486 establece reglas precisas sobre circulación en ciclo-infraestructura y vías permitidas.

Circulación obligatoria por ciclo-infraestructura: Cuando exista ciclo-infraestructura en condiciones adecuadas de seguridad y transitabilidad, el conductor debe utilizarla obligatoriamente.

Además:

Debe dar prelación a peatones y ciclistas.

La autoridad puede restringir tramos específicos por razones de seguridad vial.

Si la ciclo-infraestructura no está habilitada o presenta riesgos, se podrá usar la vía vehicular bajo condiciones específicas.

Normas para circular por vías permitidas: En ausencia de ciclo-infraestructura adecuada, estos vehículos podrán circular por vías donde no exista prohibición expresa.

En ese caso deben:

Ocupar el carril derecho.

Transitar en el mismo sentido de la vía.

No usar carriles exclusivos del transporte público.

Cambiar de carril solo para adelantar o girar a la izquierda.

También deberán dar prelación a peatones y ciclistas.

Prohibiciones expresas de circulación: Está prohibido:

Circular por la Red Vial Nacional, salvo en tramos con ciclo-infraestructura habilitada.

Transitar sobre aceras, andenes o zonas peatonales.

Circular por vías donde la autoridad lo haya prohibido.

Las bicicletas eléctricas se asimilan a las bicicletas tradicionales respecto a la Red Vial Nacional.

Límites de velocidad para vehículos eléctricos livianos en Colombia

La ley fija topes máximos estrictos:

25 km/h en ciclo-infraestructura.

40 km/h en vías permitidas.

Incluso si la vía permite mayor velocidad, estos vehículos no podrán superar esos límites. Superar estos topes constituye infracción y puede generar multa.

Elementos obligatorios de seguridad: casco, luces y prendas reflectivas

La Ley 2486 exige condiciones mínimas de seguridad para circular. Es obligatorio:

Usar casco que cumpla las especificaciones del Ministerio de Transporte. Su incumplimiento genera multa e inmovilización.

Vestir prendas retrorreflectivas entre las 18:00 y las 6:00 horas.

Contar con luz blanca delantera y luz roja trasera.

Además, no se pueden transportar objetos que reduzcan la visibilidad o representen peligro para otros actores viales.

Prohibición de conducir en estado de embriaguez

La norma prohíbe conducir vehículos eléctricos livianos bajo efectos de alcohol o sustancias psicoactivas. En estos casos procede:

Comparendo.

Inmovilización del vehículo.

La responsabilidad del conductor es equiparable a la de otros actores del tránsito.

Multas para patinetas y bicicletas eléctricas en Colombia: cuánto se paga

La Ley 2486 adiciona un nuevo literal al artículo 131 del Código Nacional de Tránsito. Las infracciones serán sancionadas con multa equivalente a seis (6) salarios mínimos legales diarios vigentes (SMLDV).

Entre las conductas sancionadas están:

Transportar más de una persona sin autorización técnica.

Circular por la Red Vial Nacional sin permiso.

Transitar por andenes o zonas peatonales.

No usar la ciclo-infraestructura habilitada.

Circular en carriles indebidos o en contravía.

Superar los límites de velocidad.

Adelantar por la derecha.

No usar señales direccionales al girar o adelantar.

No portar casco.

No usar prendas reflectivas en horario nocturno.

No contar con luces reglamentarias.

Transportar objetos peligrosos.

Conducir bajo efectos de alcohol o drogas.

En varios de estos casos, además de la multa económica, procede la inmovilización del vehículo.

Impacto de la Ley 2486 de 2025 en la movilidad eléctrica urbana

Con esta regulación, Colombia establece un marco claro para la movilidad eléctrica liviana. La norma busca reducir conflictos entre peatones, ciclistas y conductores, establecer límites de velocidad seguros y garantizar condiciones mínimas de protección.

El crecimiento de las patinetas eléctricas y bicicletas eléctricas en las ciudades exigía reglas concretas. Ahora, con multas definidas y límites claros, el país avanza hacia una movilidad urbana más organizada, sostenible y segura, bajo parámetros específicos que todos los usuarios deben conocer y cumplir.