El viernes 24 de octubre, miles de usuarios reportaron fallas al intentar usar Nequi: demoras en los envíos, errores al ingresar a la app y dificultades en los pagos por QR. Estos inconvenientes generaron preocupación entre quienes utilizan la billetera digital a diario para manejar su dinero. Ante esta situación, la compañía activó una herramienta oficial que permite verificar en tiempo real si sus servicios están operando con normalidad.

Se trata de una plataforma de monitoreo actualizada cada 20 minutos, que muestra de manera clara el estado de las principales funciones de la app: ingresos, recargas, retiros, envíos, pagos y uso de la tarjeta Nequi. Con esta medida, la empresa busca ofrecer transparencia y evitar confusiones cuando se presentan intermitencias o caídas del sistema.

Consulta oficial del estado de los servicios de Nequi

Para saber si Nequi está funcionando en Colombia, la forma más rápida y confiable es ingresar a su página oficial de disponibilidad de servicios: www.nequi.com.co/personas/ayuda/status

Esta herramienta, denominada “Conoce la disponibilidad de nuestros servicios Nequi”, fue creada para informar en tiempo real si las operaciones dentro de la app están disponibles o presentan fallas temporales.

La plataforma puede consultarse desde cualquier dispositivo y se actualiza automáticamente. Así, los usuarios pueden comprobar el estado de cada servicio sin depender de reportes en redes sociales o información no verificada.

Qué muestra la página de disponibilidad de Nequi

Al ingresar a la página oficial, los usuarios encuentran un mensaje de bienvenida que explica el propósito del monitoreo: “Nos gusta que conozcas de primera mano los servicios de Nequi que están disponibles para manejar la plata #ATuRitmo. La tecnología no es infalible, pero trabajamos con un equipo de profesionales para estar ahí cada que nos necesites.”

Debajo de este texto se encuentra la lista de servicios principales, cada uno con su estado actualizado. Los íconos y colores ayudan a identificar rápidamente si la app está funcionando con normalidad o presenta algún inconveniente.

Significado de los estados: operacional, intermitencia o sin servicio

La plataforma utiliza tres categorías principales para informar sobre la disponibilidad de los servicios de Nequi:

Operacional: el servicio está funcionando con normalidad.

el servicio está funcionando con normalidad. Intermitencia: el servicio presenta fallas momentáneas o lentitud.

el servicio presenta fallas momentáneas o lentitud. Sin servicio en el momento: la función está temporalmente caída.

Estos mensajes permiten que los usuarios sepan con precisión si un problema al realizar una transacción proviene de la aplicación o de su conexión a internet. Por ejemplo, si al enviar dinero aparece un error, basta con revisar si el servicio de “Envía dinero” figura como “Intermitencia” o “Sin servicio” para confirmar la causa.

Servicios que puedes consultar en la página oficial de Nequi

El sitio de monitoreo de Nequi muestra el estado de las funciones más utilizadas dentro de la aplicación. Cada una aparece identificada con su nombre y su respectivo indicador:

Ingreso a la App de Nequi: confirma si la aplicación permite acceder sin errores.

confirma si la aplicación permite acceder sin errores. Envía dinero: indica si los envíos entre cuentas Nequi están funcionando.

indica si los envíos entre cuentas Nequi están funcionando. Retiros: informa la disponibilidad para sacar efectivo en cajeros o corresponsales.

informa la disponibilidad para sacar efectivo en cajeros o corresponsales. Recargas: muestra si las recargas desde bancos o puntos físicos se están procesando correctamente.

muestra si las recargas desde bancos o puntos físicos se están procesando correctamente. Pagos por PSE: señala si las operaciones con comercios o facturas mediante PSE están activas.

señala si las operaciones con comercios o facturas mediante PSE están activas. Tarjeta Nequi: detalla el estado de la tarjeta física o virtual para compras y retiros.

detalla el estado de la tarjeta física o virtual para compras y retiros. QR Entrecuentas: confirma si los pagos por código QR entre usuarios están disponibles.

Con esta información, el usuario puede identificar de inmediato si su inconveniente está relacionado con un servicio específico.

Actualización automática del monitoreo cada 20 minutos

Una de las principales ventajas de esta herramienta es que la información se actualiza cada 20 minutos, sin necesidad de recargar la página. Esto garantiza que los datos reflejen el estado real de la aplicación y sus servicios en tiempo casi real.

Esta actualización constante reduce la incertidumbre y evita que los usuarios realicen múltiples intentos de transacción cuando hay una falla general. Además, refuerza la transparencia de Nequi al compartir información oficial y verificable sobre su funcionamiento.

Cómo usar la página de disponibilidad en caso de fallas

Si Nequi no permite ingresar o realizar una transacción, el primer paso recomendado es visitar la página de Disponibilidad de servicios Nequi. Allí podrás confirmar si existe una falla general o si el inconveniente es individual.

Si todos los servicios aparecen como “Operacional” , revisa tu conexión a internet o asegúrate de tener la última versión de la app instalada.

, revisa tu conexión a internet o asegúrate de tener la última versión de la app instalada. Si algún servicio muestra “Intermitencia” o “Sin servicio”, significa que Nequi ya identificó el problema y está trabajando para solucionarlo. Lo más recomendable en ese caso es esperar unos minutos y volver a intentar.

Esta verificación evita la frustración de intentar operaciones repetidamente y brinda tranquilidad al usuario sobre el origen del problema.

Nequi y su apuesta por la transparencia digital

Con esta nueva herramienta, Nequi reafirma su compromiso con la transparencia digital y la atención al usuario. Permitir que cualquier persona consulte el estado de los servicios en tiempo real representa un avance en la gestión tecnológica de la plataforma y una respuesta directa a las necesidades de confianza de sus más de 17 millones de usuarios.

Al habilitar una fuente oficial de información, Nequi también combate la desinformación que suele circular en redes sociales durante caídas del sistema. En lugar de depender de comentarios o rumores, los usuarios ahora pueden acceder directamente a datos verificados sobre la disponibilidad de los servicios.

En definitiva, la plataforma de monitoreo de Nequi se ha convertido en una herramienta clave para quienes usan la app a diario. Gracias a ella, es posible saber en segundos si Nequi está funcionando o presenta fallas, con información confiable, actualizada y completamente oficial.