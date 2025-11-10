Nequi vuelve a marcar tendencia en los servicios financieros digitales con el lanzamiento de un nuevo trámite diseñado para quienes reciben dinero desde el exterior. La aplicación presentó “Giros a un Link”, una funcionalidad 100% digital que permitirá a los usuarios en Colombia recibir pagos internacionales con solo compartir un enlace. La herramienta, que estará disponible en noviembre, busca facilitar el proceso de recepción de remesas, pagos por servicios y transferencias globales de manera rápida, segura y sin trámites presenciales.

El desarrollo de esta nueva opción surge de una alianza estratégica entre Nequi y Palla, una plataforma de pagos internacionales respaldada por Visa, que garantiza la agilidad y seguridad de cada transacción. Con esta innovación, Nequi amplía su ecosistema de soluciones financieras y ofrece una alternativa moderna a quienes dependen de giros familiares o generan ingresos digitales desde otros países.

Qué es el nuevo trámite digital de Nequi

El nuevo trámite “Giros a un Link” permitirá que cualquier usuario en Colombia reciba dinero desde Estados Unidos directamente en su cuenta Nequi, sin necesidad de intermediarios. Está pensado para todo tipo de situaciones: desde quienes reciben giros familiares hasta trabajadores independientes, creadores de contenido, emprendedores o vendedores que cobran por servicios o productos en el extranjero.

Con este sistema, Nequi busca eliminar las barreras que tradicionalmente acompañan las transferencias internacionales, ofreciendo un proceso 100 % digital, inmediato y completamente seguro.

Cómo funciona el trámite para recibir dinero con Nequi

El proceso es simple y puede hacerse directamente desde la aplicación Nequi. Estos son los pasos para usar el nuevo trámite:

Generar el enlace: la persona en Colombia ingresa a la app y crea un enlace de pago personalizado desde la función “Giros a un Link”. Compartir el link: el enlace puede enviarse fácilmente por WhatsApp, correo electrónico o redes sociales a la persona en Estados Unidos. Realizar el envío: el remitente abre el enlace, ingresa el monto y completa la transacción a través de la plataforma internacional Palla. Recibir el dinero: el dinero se deposita directamente en la cuenta Nequi del destinatario en Colombia.

Este trámite no requiere cuentas bancarias en el extranjero ni desplazamientos a puntos físicos. En cuestión de minutos, el dinero queda disponible en la billetera digital.

Para quiénes está disponible el nuevo servicio de Nequi

El trámite de Nequi está diseñado para atender a diferentes tipos de usuarios que reciben dinero del exterior, entre ellos:

Familias que reciben remesas desde Estados Unidos u otros países.

desde Estados Unidos u otros países. Freelancers y trabajadores remotos que cobran por servicios prestados a clientes internacionales.

que cobran por servicios prestados a clientes internacionales. Emprendedores y tiendas digitales que venden productos o servicios fuera del país.

que venden productos o servicios fuera del país. Creadores de contenido y artistas que reciben ingresos por plataformas o colaboraciones globales.

En todos los casos, el trámite ofrece una alternativa más rápida, económica y segura frente a los métodos tradicionales de envío y recepción de dinero.

Seguridad y respaldo del trámite

Nequi enfatiza que este nuevo trámite cuenta con el respaldo tecnológico de Palla y Visa, dos marcas reconocidas internacionalmente por su infraestructura de pagos digitales. Este respaldo permite ofrecer una experiencia confiable y segura tanto para el remitente como para quien recibe el dinero.

Además, la empresa recuerda a los usuarios que los enlaces oficiales del servicio siempre comienzan con www.giros.nequi.com.co. Ningún canal alternativo ni mensaje externo debe solicitar contraseñas, códigos o información personal. Con esta precaución, Nequi garantiza la protección de los datos y la autenticidad del proceso.

Beneficios del nuevo trámite digital de Nequi

La llegada de “Giros a un Link” representa una evolución en la forma de recibir dinero del exterior. Estos son algunos de sus principales beneficios:

Trámite 100 % digital: todo se hace desde el celular, sin filas ni papeleo.

todo se hace desde el celular, sin filas ni papeleo. Velocidad y comodidad: el dinero se recibe directamente en la cuenta Nequi, listo para usar.

el dinero se recibe directamente en la cuenta Nequi, listo para usar. Accesible para todos: no es necesario tener una cuenta bancaria internacional.

no es necesario tener una cuenta bancaria internacional. Versatilidad: puede usarse tanto para remesas familiares como para pagos por servicios o ventas.

puede usarse tanto para remesas familiares como para pagos por servicios o ventas. Seguridad garantizada: el respaldo de Visa y Palla refuerza la confianza del proceso.

Con este trámite, Nequi continúa posicionándose como una de las aplicaciones financieras más innovadoras del país, enfocada en facilitar la vida digital y económica de los colombianos.

Cómo identificar enlaces seguros y evitar fraudes

Uno de los puntos clave para usar el servicio de forma segura es verificar siempre que el enlace de giro tenga la dirección oficial de Nequi. Si el enlace no empieza con www.giros.nequi.com.co, debe descartarse.

Nequi también recomienda no compartir contraseñas, códigos de verificación ni información sensible. Todos los pasos del trámite se realizan dentro de la app o mediante enlaces generados directamente desde la cuenta del usuario. Esta verificación es la mejor forma de prevenir intentos de fraude o suplantación.

Nequi fortalece su ecosistema de trámites internacionales

El nuevo trámite “Giros a un Link” se suma a las alternativas ya disponibles en Nequi para recibir dinero del exterior, como PayPal, Payoneer y las remesas tradicionales. Cada una ofrece una opción adaptada a diferentes necesidades, consolidando a la app como una plataforma integral para manejar ingresos globales.

Gracias a esta funcionalidad, Nequi continúa impulsando la inclusión financiera digital en Colombia, abriendo oportunidades para quienes trabajan, venden o tienen familia fuera del país. Al ofrecer una herramienta confiable, moderna y con respaldo internacional, la compañía demuestra que los trámites financieros pueden ser simples, seguros y accesibles para todos los usuarios.