La billetera digital más usada del país entra en una nueva etapa. Nequi, que supera los 26 millones de usuarios, recibió el aval de la Superintendencia Financiera de Colombia (SFC) para operar como compañía de financiamiento, consolidando así su independencia de Bancolombia y marcando un paso histórico en el ecosistema financiero nacional.

Nequi será una entidad financiera independiente

Con la aprobación de la SFC, Nequi funcionará como una entidad financiera autónoma capaz de ofrecer productos de crédito y ahorro, crear servicios bajo sus propias reglas y fortalecer su estructura operativa. Esto le permitirá actuar con independencia frente a Bancolombia, aunque continuará integrada dentro del Grupo Cibest.

El cambio implica que la plataforma podrá desarrollar modelos de negocio propios, tomar decisiones estratégicas y avanzar hacia una oferta más amplia de servicios digitales en Colombia, manteniendo la supervisión directa del regulador financiero.

Separación definitiva entre Nequi y Bancolombia

De acuerdo con declaraciones de Juan Carlos Mora, presidente del Grupo Cibest y Bancolombia, la separación formal se concretará en en el primer trimestre de 2026, cuando Nequi empiece a operar como una compañía de financiamiento totalmente independiente.

Esta transición coincide con el cumplimiento del primer punto de equilibrio financiero alcanzado en 2025, un logro que, según Mora, refuerza la solidez del modelo digital y proyecta la rentabilidad plena de Nequi en el corto plazo.

Impacto en los usuarios de Nequi

La empresa envió un mensaje de tranquilidad a sus más de 26 millones de usuarios activos. Según la fintech, el cambio no afectará la experiencia actual: las cuentas, canales de atención y productos seguirán funcionando con normalidad.

“Los usuarios pueden estar tranquilos, esta autorización no modifica la experiencia ni los servicios de la app”, informó la compañía. Sin embargo, este nuevo estatus permitirá que Nequi amplíe su catálogo con nuevas herramientas de crédito, ahorro y soluciones digitales, consolidando su papel como una de las fintech más influyentes de Colombia.

Nequi fue desarrollado e impulsado por Bancolombia.

Es posible transferir dinero entre Nequi y Bancolombia, ya sea desde la app de Nequi a una cuenta Bancolombia o viceversa, ya que Nequi fue autorizado a operar como compañía de financiamiento. Qué no cambiará para los usuarios