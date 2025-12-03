A medida que se acerca el Mundial United 2026, miles de colombianos se preparan para viajar a Estados Unidos, México y Canadá con la ilusión de ver a la Selección Colombia. Pero antes de comprar tiquetes o asegurar hospedaje, existe un paso obligatorio que se convirtió en un desafío por la alta demanda: obtener la visa B1/B2. Con el colapso de citas en Bogotá y tiempos de espera que han superado el año, muchos hinchas estaban quedando por fuera del proceso.

Para enfrentar esta situación, el Gobierno de Estados Unidos habilitó una novedad clave que cambia el panorama: desde noviembre de 2025, los colombianos pueden realizar el trámite de visa en la Embajada de Estados Unidos en Panamá. Esta medida extraordinaria busca descongestionar la sede de Bogotá y acelerar los tiempos de respuesta, permitiendo que los viajeros accedan a citas mucho más rápidas y con un proceso claro y estructurado.

Novedad en la visa B1/B2: trámite disponible en Panamá para colombianos

La principal novedad es la posibilidad de solicitar la visa B1/B2 directamente en Panamá, siguiendo un procedimiento oficial que replica el sistema estadounidense, pero con mejor disponibilidad de citas. Esta alternativa se habilitó debido al enorme volumen de solicitudes generadas por el Mundial 2026, evento que promete movilizar a miles de hinchas colombianos.

Mientras en Bogotá las agendas permanecen saturadas para la fecha, en Panamá los solicitantes pueden encontrar citas en cuestión de semanas. Esta reducción significativa en los tiempos convierte a Panamá en una opción estratégica para quienes necesitan una respuesta antes del torneo o buscan evitar las demoras del proceso habitual en Colombia.

Cómo realizar la solicitud de visa en Panamá: pasos y requisitos

El trámite en Panamá funciona de forma similar al proceso tradicional en Colombia, pero con condiciones específicas que deben cumplirse desde territorio panameño. Los pasos son:

Crear una cuenta en el sistema oficial de citas de la Embajada de Estados Unidos en Panamá. Completar el formulario DS-160, requisito indispensable para cualquier visa de turismo. Realizar el pago correspondiente directamente en Panamá. Programar la entrevista presencial en la embajada ubicada en Ciudad de Panamá. Asistir a la cita con documentación que demuestre capacidad económica, vínculos familiares o laborales en Colombia y motivos claros para el viaje.

Una aclaración fundamental es que los pagos hechos en Colombia no son válidos en Panamá. Si un solicitante ya pagó la tarifa en Bogotá y decide trasladar el trámite a Panamá, deberá realizar nuevamente el pago bajo las reglas panameñas.

Tiempos de espera de la visa en Panamá: una ventaja para los hinchas de la Selección Colombia

Uno de los principales atractivos de esta nueva ruta es la disminución en los tiempos de espera. En Bogotá, los solicitantes han enfrentado demoras superiores a los 13 meses para conseguir una entrevista, especialmente por el incremento masivo de solicitudes relacionadas con el Mundial. En Panamá, en cambio, las citas suelen estar disponibles en periodos que pueden ir de semanas a un mes.

Sin embargo, esta opción implica una logística adicional: en caso de aprobación, el pasaporte con la visa solo puede recogerse dentro de Panamá. Los colombianos deben seleccionar una oficina o dirección de entrega en ese país, donde recibirán el documento entre una y dos semanas después de la entrevista.

Esto implica que el solicitante debe considerar dos viajes a Panamá o planear una estadía completa: uno para asistir a la entrevista y otro para recoger el pasaporte, salvo que decida permanecer allí durante todo el proceso.

Trámite de visa en Colombia: Bogotá sigue habilitando citas

Aunque la alternativa en Panamá está activa, la Embajada de Estados Unidos en Bogotá continúa abriendo citas para quienes prefieren realizar el trámite sin salir del país. Desde septiembre de 2025, la sede ha habilitado nuevos espacios cada martes a las 9:00 a.m., orientados particularmente a los hinchas que quieren acompañar a Colombia en el Mundial 2026.

Estos cupos se liberan progresivamente en la plataforma oficial. Por eso, se recomienda ingresar con antelación, contar con el formulario DS-160 ya diligenciado y tener a la mano el comprobante de pago para asegurar un lugar en el sistema.

Costos de la visa para el Mundial 2026: tarifa actual y nuevo cobro en 2026

El valor actual de la visa B1/B2 es de 185 dólares, tarifa establecida para el procesamiento de la solicitud. Sin embargo, a partir de enero de 2026 se aplicará un nuevo cobro obligatorio conocido como Visa Integrity Fee, con un valor adicional de 250 dólares.

Este monto se sumará al costo total del trámite y será reembolsable únicamente si la solicitud cumple con todos los requisitos establecidos por las autoridades migratorias. En consecuencia, iniciar el proceso antes de 2026 puede representar un ahorro significativo para los hinchas.

Consejos clave para colombianos que viajarán al Mundial 2026

Para sacar provecho de la novedad en Panamá y lograr una visa sin contratiempos, es importante tener en cuenta:

Verificar la disponibilidad en ambas sedes y comparar tiempos y costos.

Recordar que los pagos hechos en Colombia no se transfieren a Panamá.

Organizar la documentación con anticipación: ingresos, vínculos laborales, académicos o familiares.

Estar atento a la apertura de citas en Bogotá cada martes.

Consultar únicamente información oficial de consulados y embajadas.

La habilitación del trámite de visa en Panamá se convierte en una ventaja concreta para los hinchas colombianos que quieren vivir el Mundial United 2026 sin que la agenda de citas se convierta en un obstáculo.