Los trámites de tránsito en Colombia están entrando en una nueva era. Millones de conductores ya pueden pagar sus multas y comparendos desde el celular, sin filas, sin papeleos y con abono inmediato. Todo gracias a la integración de este servicio dentro de DaviPlata, la aplicación financiera de Davivienda que continúa ampliando su ecosistema de soluciones digitales.

Esta nueva herramienta, desarrollada con el aval de las autoridades de movilidad, permite que cualquier usuario consulte y liquide sus infracciones desde la comodidad de su hogar o lugar de trabajo. Con ella, Davivienda reafirma su compromiso con la innovación financiera, la inclusión digital y la simplificación de trámites para los colombianos.

Pago digital de multas de tránsito en Colombia: cómo funciona

La posibilidad de pagar multas de tránsito en línea desde DaviPlata marca un antes y un después en la gestión de obligaciones ciudadanas. Esta función, integrada al Sistema de Pagos Inmediatos, garantiza que cada transacción sea reconocida de manera automática por las secretarías de movilidad locales.

El proceso es completamente digital: el conductor ingresa a la app, consulta su número de comparendo o documento, selecciona la infracción pendiente y realiza el pago desde su saldo en DaviPlata. Todo el procedimiento tarda menos de dos minutos y no tiene costos adicionales.

Además, el sistema emite una confirmación instantánea, lo que evita trámites posteriores y garantiza que el pago quede registrado de forma segura y verificable ante la autoridad correspondiente.

Cómo pagar comparendos desde DaviPlata paso a paso

El pago de comparendos en DaviPlata fue diseñado para ser práctico y accesible para todos los usuarios. Así funciona:

Descarga o actualiza DaviPlata desde App Store o Google Play. Abre la app e ingresa con tu número de celular registrado. Selecciona “Tránsito y movilidad” en el menú principal. Consulta tus comparendos pendientes ingresando el número de documento o placa del vehículo. Verifica los valores y selecciona la infracción que deseas liquidar. Confirma el pago inmediato con tu saldo disponible y guarda el comprobante digital.

El sistema está disponible las 24 horas del día, todos los días del año. Es una alternativa ideal para quienes buscan resolver sus obligaciones sin depender de horarios de oficina o puntos presenciales.

Ventajas del nuevo sistema para pagar multas en DaviPlata

Esta funcionalidad ofrece beneficios tanto para los usuarios como para las autoridades de tránsito. Entre las principales ventajas del pago digital de multas de tránsito se destacan:

Rapidez y comodidad: el proceso se completa en cuestión de minutos, sin desplazamientos.

el proceso se completa en cuestión de minutos, sin desplazamientos. Abono inmediato: las multas quedan registradas al instante en la secretaría de movilidad correspondiente.

las multas quedan registradas al instante en la secretaría de movilidad correspondiente. Sin costos adicionales: DaviPlata no cobra comisión por este servicio.

DaviPlata no cobra comisión por este servicio. Validación oficial: todas las transacciones son seguras y cuentan con respaldo institucional.

todas las transacciones son seguras y cuentan con respaldo institucional. Accesibilidad nacional: disponible en todo el país, desde cualquier celular con conexión a internet.

Gracias a esta herramienta, los conductores evitan filas, demoras y errores administrativos, garantizando una gestión más eficiente de sus pagos.

DaviPlata amplía sus servicios de movilidad digital

El pago de multas en DaviPlata es parte de una actualización más amplia que busca facilitar la vida de millones de colombianos. Además de permitir el pago de comparendos, la aplicación incorporó nuevos servicios relacionados con transporte y movilidad:

Pago de peajes electrónicos y parqueaderos urbanos.

Compra de tiquetes intermunicipales desde la app.

desde la app. Recargas para sistemas de transporte masivo en Bogotá, Medellín, Cali, Armenia y Manizales.

en Bogotá, Medellín, Cali, Armenia y Manizales. Pagos digitales sin contacto (NFC) para plataformas como Uber, Rappi, Netflix o Spotify.

Con estas mejoras, Davivienda consolida a DaviPlata como una de las billeteras digitales más completas del país, ofreciendo soluciones que van más allá de lo financiero y que se integran a la rutina diaria de los usuarios.

Modernización del sistema de tránsito en Colombia

El avance de los pagos digitales en Colombia está transformando la relación entre los ciudadanos y las instituciones públicas. La incorporación del pago de comparendos dentro de DaviPlata representa un paso clave en la modernización del sistema de tránsito, reduciendo la carga operativa y fomentando el cumplimiento voluntario de las normas.

Esta innovación promueve además la inclusión financiera, al permitir que miles de personas que no poseen cuentas bancarias tradicionales puedan cumplir sus obligaciones desde el celular. La alianza entre Davivienda, DaviPlata y las autoridades de movilidad refuerza el compromiso con un país más conectado, ágil y tecnológicamente accesible.