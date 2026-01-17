Cada año, Bogotá realiza el Día sin carro y sin moto como una de sus principales estrategias para promover la movilidad sostenible, reducir la contaminación ambiental y generar conciencia sobre el uso responsable del espacio público. Para 2026, la jornada ya tiene fecha definida y, como ocurre desde hace más de dos décadas, su cumplimiento será obligatorio para la mayoría de conductores.

El incumplimiento de esta medida no solo afecta los objetivos ambientales de la ciudad, sino que también conlleva sanciones económicas y operativas establecidas en el Código Nacional de Tránsito. Conocer el monto de la multa, los horarios de restricción y las excepciones permitidas es clave para evitar inconvenientes durante esta jornada.

¿Cuándo es el Día sin carro y sin moto en Bogotá en 2026?

De acuerdo con la normativa vigente, el Día sin carro y sin moto en Bogotá se realiza el primer jueves de febrero, fecha que en 2026 corresponde al jueves 5 de febrero. Durante esta jornada se restringe la circulación de la mayoría de vehículos particulares en toda la ciudad.

La medida busca disminuir de forma significativa las emisiones contaminantes, incentivar el uso del transporte público y fortalecer alternativas como la bicicleta, la caminata y otros medios de micromovilidad.

Horario de la restricción en 2026 para el Día sin carro

La restricción tendrá una duración amplia y se aplicará durante gran parte del día. En 2026, el Día sin carro y sin moto regirá en el siguiente horario:

Inicio: 5:00 a.m.

5:00 a.m. Finalización: 9:00 p.m.

Desde el primer minuto del inicio de la jornada, las autoridades de tránsito estarán facultadas para imponer sanciones a quienes incumplan la medida, por lo que no existe margen de tolerancia horaria.

Vehículos que NO pueden circular ese día en Bogotá

Según lo establecido en el Código Nacional de Tránsito y las disposiciones distritales, durante el Día sin carro y sin moto no podrán circular:

Carros particulares.

Motos particulares.

Vehículos de academias de conducción.

Vehículos híbridos.

Vehículos con placas amarillas (servicio público individual o especial).

Taxis que tengan restricción por pico y placa.

La medida es de carácter general y aplica en todas las vías de la ciudad, salvo en los casos expresamente exceptuados por la normativa.

Excepciones permitidas durante el Día sin carro y sin moto

Aunque la restricción es amplia, la normativa contempla algunas excepciones específicas para garantizar servicios esenciales y la movilidad de poblaciones con necesidades particulares. Podrán circular durante la jornada:

Vehículos de transporte público.

Vehículos de emergencia (ambulancias, bomberos, policía).

Transporte escolar debidamente identificado.

Vehículos destinados a personas con discapacidad.

Vehículos con capacidad para más de 10 pasajeros.

Vehículos de servicios públicos domiciliarios.

Vehículos de control de tráfico.

Caravana presidencial y vehículos de las fuerzas de seguridad.

Cualquier vehículo que no esté incluido de manera explícita dentro de estas excepciones deberá abstenerse de circular.

Multa por circular durante el Día sin carro y sin moto en Bogotá

El Código Nacional de Tránsito es claro frente a las consecuencias para quienes decidan ignorar la restricción. Circular durante el Día sin carro y sin moto sin estar dentro de las excepciones constituye una infracción C14.

Para 2026, la sanción económica establecida puede alcanzar un valor de hasta $633.200, monto que corresponde a la multa vigente ajustada a los valores actuales. Además del impacto económico, la infracción no se limita únicamente al pago de la multa.

Inmovilización del vehículo: otra consecuencia clave

A la sanción monetaria se suma una medida logística que suele generar mayores inconvenientes: la inmovilización del vehículo. Esto implica que el carro o la moto será trasladado a los patios, generando costos adicionales por grúa y parqueadero, además del tiempo perdido en el proceso de recuperación.

Por esta razón, las autoridades insisten en que el incumplimiento del Día sin carro y sin moto puede resultar mucho más costoso de lo que inicialmente se percibe.

Desde cuándo comienzan a aplicarse las sanciones

Las sanciones se aplican desde el primer minuto de la jornada, es decir, desde las 5:00 a.m. del 5 de febrero de 2026. No existe una fase pedagógica durante ese día, por lo que cualquier conductor que circule fuera de las excepciones será sancionado.

La recomendación es planear los desplazamientos con anticipación y optar por alternativas legales y sostenibles de movilidad.

Alternativas para movilizarse ese día en Bogotá sin riesgo de multa

Para facilitar el cumplimiento de la medida, el Distrito sugiere varias alternativas que permiten desplazarse sin exponerse a sanciones:

Trabajo en casa o teletrabajo.

Escalonamiento de horarios laborales.

Caminata en trayectos cortos.

Uso del transporte público.

Uso de la bicicleta.

Sistemas de micromovilidad compartida.

Estas opciones no solo evitan la multa, sino que contribuyen al objetivo ambiental y social de la jornada.

TransMilenio y bicicletas compartidas: apoyo clave ese día

Durante el Día sin carro y sin moto, el sistema de TransMilenio opera con normalidad y se convierte en una de las principales alternativas de transporte para miles de ciudadanos. A esto se suma la disponibilidad del sistema de bicicletas compartidas, que permite cubrir trayectos urbanos de forma rápida y sostenible.

Planear los recorridos con estas opciones ayuda a cumplir la norma, evitar sanciones y participar activamente en una jornada que busca transformar la movilidad de Bogotá.