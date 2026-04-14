El crecimiento acelerado de las motos eléctricas en Colombia obligó a las autoridades a ajustar las reglas de juego. Con la aplicación de la Ley 2486 de 2025 y su impacto directo durante 2026, estos vehículos quedaron plenamente integrados al régimen del Código Nacional de Tránsito cuando cumplen características de motocicleta. Eso significa que ya no circulan en un vacío normativo.

Hoy, dependiendo de su potencia, peso y velocidad máxima, una moto eléctrica puede estar obligada a tener licencia de conducción, SOAT, matrícula y revisión técnico-mecánica. El incumplimiento de estos requisitos ya está generando comparendos, multas millonarias e inmovilizaciones en distintos operativos de control en las principales ciudades del país.

Qué dice la Ley 2486 de 2025 sobre motos eléctricas en Colombia

La Ley 2486 de 2025 reforzó los controles ante la alta demanda de vehículos eléctricos. Aunque regula los vehículos eléctricos livianos de movilidad personal urbana, también dejó claro que cuando una moto eléctrica supera ciertos límites técnicos deja de ser considerada liviana. Si el vehículo:

Supera los 60 kilogramos de peso.

Alcanza velocidades mayores a 40 km/h.

Tiene diseño estructural de motocicleta.

Debe cumplir con los mismos requisitos que una moto de combustión. Esto incluye licencia, SOAT, matrícula y revisión técnico-mecánica.

Multa por conducir moto eléctrica en Colombia sin licencia en 2026

Una de las sanciones que más están aplicando las autoridades es conducir sin licencia de conducción cuando esta es obligatoria. Si la moto eléctrica está clasificada como motocicleta, el conductor debe tener licencia categoría A1. No contar con este documento genera:

Comparendo económico.

Posible inmovilización del vehículo.

Además, si el conductor reincide, las sanciones pueden agravarse.

Multas por circular sin SOAT en moto eléctrica

El SOAT es obligatorio para las motos eléctricas que cumplen características de motocicleta. Circular sin este seguro es una de las faltas más costosas. En 2026, esta infracción puede superar los $1.700.000 pesos y suele implicar el retiro inmediato del vehículo hacia patios oficiales. El requisito aplica especialmente para motos eléctricas que superan los 60 kilos o alcanzan velocidades mayores a 40 km/h.

Sanción por no tener matrícula cuando aplica

Otra infracción frecuente es no portar matrícula cuando el vehículo está obligado a tenerla. Si la moto eléctrica entra en la categoría de motocicleta y no está debidamente matriculada, el conductor puede enfrentar:

Multa económica.

Inmovilización.

Traslado a patios.

Este requisito depende directamente de la potencia y características técnicas del vehículo.

Multas por circular por andenes o ciclorrutas

Una de las conductas más sancionadas es usar espacios prohibidos. Las motos eléctricas clasificadas como motocicletas no pueden circular por:

Ciclorrutas.

Andenes.

Zonas peatonales.

Deben transitar por la calzada vehicular y ocupar un carril como cualquier otra moto. Invadir espacios exclusivos para peatones o bicicletas genera comparendo inmediato.

Multas por no respetar semáforos y señales de tránsito

Las motos eléctricas están sujetas a todas las normas del Código Nacional de Tránsito. No detenerse ante:

Luz roja o amarilla del semáforo.

Señal de “PARE”.

Semáforo intermitente en rojo.

Constituye una infracción sancionable. Este tipo de falta puede aumentar la gravedad si pone en riesgo a otros actores viales o genera accidente.

Multa por conducir sin luces reglamentarias

Circular sin luces direccionales o de freno funcionales también es motivo de sanción. Las autoridades pueden imponer comparendo cuando:

No funcionan las luces traseras o delanteras.

No operan correctamente las direccionales.

En horarios nocturnos o condiciones de baja visibilidad, este control es más estricto.

Sanciones por incumplir normas técnicas o modificar la moto eléctrica

Modificar la potencia del motor o alterar características estructurales sin autorización también puede generar sanciones. Por ejemplo:

Aumentar la velocidad máxima más allá de lo permitido.

Cambiar componentes sin certificación técnica.

Este tipo de incumplimiento puede elevar el valor del comparendo y generar medidas adicionales.

Reincidencia en multas para motos eléctricas en Colombia 2026

Las sanciones más altas se presentan cuando hay reincidencia. Circular repetidamente sin documentos obligatorios o desobedecer normas básicas puede derivar en:

Multas acumulativas.

Inmovilización frecuente.

Mayor control por parte de autoridades.

El sistema sancionatorio busca reforzar la responsabilidad de los conductores y evitar conductas reiteradas que pongan en riesgo la seguridad vial.

Diferencias según la categoría de la moto eléctrica

No todas las motos eléctricas reciben las mismas sanciones. Las de baja potencia que cumplen con los límites de vehículos eléctricos livianos pueden no requerir licencia ni SOAT. En esos casos, las infracciones aplican bajo un régimen distinto.

Sin embargo, los scooters eléctricos más potentes y motos con diseño de motocicleta están plenamente integrados al Código Nacional de Tránsito y reciben las mismas sanciones que una moto tradicional. Por eso, antes de circular en 2026, es clave verificar:

Potencia del motor.

Peso total del vehículo.

Velocidad máxima que alcanza.

Con esa información se determina si la moto eléctrica está sujeta a requisitos completos y, por tanto, a sanciones más estrictas.

Control en operativos y cumplimiento de normas

Durante 2026, las autoridades de tránsito han intensificado operativos para verificar documentación, uso de casco, estado de luces y cumplimiento de normas básicas.

Las motos eléctricas ya no están en una zona flexible del sistema vial. Hoy están bajo control y sujetas a sanciones claras cuando incumplen la ley.

Cumplir con los requisitos no solo evita multas, sino que garantiza una integración segura de la movilidad eléctrica dentro del tránsito colombiano.