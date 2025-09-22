Con el inicio del cuarto periodo de giros a la vuelta de la esquina, miles de hogares en Colombia se preguntan cómo interpretar los valores que recibirán. Para despejar dudas, aquí te explicamos con lenguaje claro y en un solo lugar cómo se liquidan las transferencias y por qué así quedan los montos para este ciclo.

La información parte de lo anunciado por el Departamento para la Prosperidad Social y de lo publicado en el portal oficial de Renta Ciudadana (consulta institucional en: rentaciudadana.prosperidadsocial.gov.co).

¿Qué se paga en este ciclo y cómo se calculan los valores?

En este periodo se consolidan dos estrategias de apoyo económico que se pueden pagar de manera conjunta, pero con reglas específicas:

Devolución del IVA : monto fijo por hogar de $106.000.

: monto fijo por hogar de $106.000. Renta Ciudadana: tope máximo de $500.000 por hogar, sujeto a priorización y a los criterios vigentes de la entidad.

La duda más frecuente es si, por recibir ambos programas, el hogar sumará $606.000. La respuesta es no. Aunque los desembolsos pueden llegar el mismo día y por el mismo operador, el valor no supera el tope de 500 mil cuando un mismo hogar es beneficiario de los dos.

En términos prácticos:

Si tu hogar solo recibe IVA, verás $106.000 .

. Si tu hogar está priorizado para Renta , el valor total no excede $500.000 , incluso si también recibes IVA.

, el valor total no excede , incluso si también recibes IVA. Si tu comprobante muestra $106.000 exactos, corresponde únicamente a IVA.

Si el abono es cercano al tope, corresponde a Renta y no se suma un extra por IVA.

Así quedan los montos consolidados sin superar el límite establecido.

Prioridades, verificación y asignación de apoyos

La focalización que define si un hogar recibe uno u otro apoyo la realiza directamente Prosperidad Social, con prioridad para hogares en pobreza extrema.

Esto significa que no es una elección del ciudadano ni un trámite adicional, sino que obedece a criterios técnicos y cruces de información. Si tienes dudas sobre tu priorización, lo más seguro es revisar los canales oficiales.

En el portal de Renta Ciudadana encontrarás lineamientos, preguntas frecuentes y avisos que se actualizan antes y durante cada sorteo de pagos. Además, cada operador logístico habilita herramientas en línea a medida que avanza el cronograma.

Fechas y aclaraciones clave

Con el cuarto ciclo próximo a arrancar, muchas familias se preguntan: ¿cuándo pagan? La comunicación oficial precisa que las transferencias se abren por ventanas y grupos, según la programación operativa.

Una fecha clave marca el inicio del proceso, pero no significa que todos los hogares recibirán el premio o abono el mismo día. Por eso, lo recomendable es monitorear tus canales de consulta durante todo el rango del ciclo.

Así evitarás confusiones y sabrás, en concreto, cómo quedan los montos liquidados para tu hogar.

¿Cómo identificar si recibes Renta, IVA o ambos?

Si ves $106.000, es IVA .

. Si tu abono es de hasta $500.000, corresponde a Renta Ciudadana o Renta + IVA, sin superar el tope.

o Renta + IVA, sin superar el tope. Valida tu estado en los portales oficiales y revisa que el comprobante indique el concepto del giro.

Ten paciencia: los giros se cargan de manera escalonada durante todo el ciclo.

Recomendaciones finales para este cuarto ciclo

Verifica de forma periódica durante toda la ventana de pagos.

No compartas datos sensibles por mensajería no oficial.

Conserva tus comprobantes de pago, ya que son clave si necesitas escalar tu consulta.

Así quedan los montos en este ciclo: $106.000 por IVA y hasta $500.000 por Renta, sin sumarse más allá del tope. La política busca priorizar a quienes más lo necesitan y cada asignación responde a criterios técnicos y presupuestales.