Viajar en avión dentro o fuera de Colombia exige conocer con precisión las condiciones del equipaje de mano. Aunque para muchos pasajeros parece un detalle menor, las dimensiones y el peso permitidos pueden marcar la diferencia entre un embarque tranquilo o un cobro inesperado en el aeropuerto. En 2026, las aerolíneas mantienen políticas similares, pero con matices importantes que conviene revisar antes de volar.

El equipaje de mano es la maleta o mochila que el pasajero puede llevar consigo en la cabina del avión, siempre que esté incluida en la tarifa adquirida. En términos generales, debe cumplir con medidas estándar y un peso máximo determinado por cada compañía. Superar esos límites puede convertirla en equipaje de bodega o incluso en equipaje adicional, generando cargos extra.

¿Qué es el equipaje de mano y cuáles son sus medidas estándar?

En la mayoría de aerolíneas que operan en Colombia, el equipaje de mano debe pesar como máximo 10 kilogramos y tener dimensiones que no superen los 55 cm de alto, 35 cm de largo y 25 cm de ancho, incluyendo ruedas, bolsillos y manijas.

Estas medidas están diseñadas para que la maleta pueda ubicarse sin dificultad en los compartimentos superiores del avión. Si el vuelo está completamente lleno y no hay espacio suficiente en cabina, la aerolínea puede enviarlo a la bodega sin costo adicional. En esos casos, se recomienda conservar los objetos de valor en el artículo personal, que permanece bajo custodia del pasajero.

Si la maleta excede el tamaño o peso permitido, puede ser considerada equipaje de bodega y generar un cobro adicional. Y si también supera las condiciones del equipaje facturado, se registrará como equipaje adicional, lo cual incrementa aún más el costo.

Medidas del equipaje de mano en Avianca 2026

En Avianca, las condiciones del equipaje de mano en sus tarifas más económicas son:

Dimensiones: 55 x 35 x 25 cm (alto, largo y ancho), incluyendo ruedas y manijas.

55 x 35 x 25 cm (alto, largo y ancho), incluyendo ruedas y manijas. Peso máximo: 10 kg.

Estas medidas aplican siempre que la tarifa adquirida incluya equipaje de mano. En algunos casos, la tarifa básica solo contempla un artículo personal, por lo que es fundamental verificar el tipo de boleto antes del viaje.

Medidas del equipaje de mano en LATAM Airlines

En LATAM Airlines, las dimensiones son similares a las de otras compañías:

Dimensiones: 55 cm x 35 cm x 25 cm, incluyendo bolsillos, ruedas y asas.

55 cm x 35 cm x 25 cm, incluyendo bolsillos, ruedas y asas. Peso máximo en Economy: 12 kg.

12 kg. Peso máximo en Premium Economy o Premium Business: 16 kg.

LATAM ofrece uno de los límites de peso más amplios en cabina Economy, lo que puede resultar conveniente para quienes necesitan transportar mayor cantidad de artículos sin facturar equipaje.

Medidas del equipaje de mano en Wingo

La aerolínea de bajo costo Wingo establece condiciones ligeramente distintas:

Dimensiones: 55 cm x 45 cm x 25 cm (alto, largo y ancho).

55 cm x 45 cm x 25 cm (alto, largo y ancho). Peso máximo: 12 kg.

El ancho permitido es mayor que el estándar de otras aerolíneas, lo que ofrece un margen adicional en tamaño. Sin embargo, no todas las tarifas incluyen equipaje de mano, por lo que el pasajero debe revisar cuidadosamente las condiciones al momento de comprar.

Medidas del equipaje de mano en JetSmart

En JetSmart, las reglas son:

Dimensiones máximas: 55 cm x 35 cm x 25 cm.

55 cm x 35 cm x 25 cm. Peso máximo: 10 kg.

Al tratarse de una aerolínea de bajo costo, el equipaje de mano puede no estar incluido en la tarifa más económica. En esos casos, debe adquirirse como servicio adicional.

Medidas del equipaje de mano en Clic Air

La aerolínea regional Clic Air también mantiene parámetros similares:

Dimensiones máximas: 55 cm x 35 cm x 25 cm.

55 cm x 35 cm x 25 cm. Peso máximo: 10 kg.

En vuelos regionales operados con aeronaves más pequeñas, puede haber mayor limitación de espacio en los compartimentos superiores. Si no hay disponibilidad en cabina, el equipaje puede ser enviado a bodega sin costo adicional.

Qué significa la etiqueta “standby bag”

En algunos vuelos, cuando la ocupación es alta, el equipaje de mano puede quedar sujeto a disponibilidad de espacio. En ese caso, se marca con la etiqueta standby bag, lo que indica que solo viajará en cabina si hay lugar suficiente. De lo contrario, será transportado en bodega sin costo adicional.

Por esta razón, se recomienda siempre llevar documentos, dispositivos electrónicos y objetos de valor en el artículo personal.

Reglas especiales para bebés y consideraciones finales

El beneficio del equipaje de mano aplica para pasajeros adultos y niños. Los bebés entre 0 y 2 años no tienen incluido este beneficio dentro de la mayoría de tarifas.

Además, es importante tener en cuenta que estas reglas pueden variar según el tipo de boleto adquirido, promociones específicas o cambios en la política comercial de cada aerolínea. Algunas compañías ofrecen opciones adicionales de equipaje por una tarifa extra.

Antes de viajar en 2026, lo ideal es:

Confirmar que la tarifa incluye equipaje de mano.

Verificar peso y dimensiones exactas según la aerolínea.

Medir la maleta incluyendo ruedas y manijas.

Revisar posibles cargos por exceso de peso o tamaño.

Conocer las medidas del equipaje de mano permitidas por cada aerolínea en Colombia ayuda a evitar sobrecostos y facilita una experiencia de viaje más organizada y sin contratiempos.