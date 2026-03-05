La digitalización de trámites en Colombia sigue avanzando y ahora también incluye la licencia de conducción. Así como ocurrió con la cédula digital, los conductores pueden consultar y presentar su licencia desde el celular sin necesidad de portar la tarjeta física en todo momento. Esta versión electrónica tiene la misma validez legal que el documento tradicional y puede ser presentada ante las autoridades de tránsito en controles viales.

Para 2026, la licencia de conducción digital se consolida como una herramienta práctica que facilita la identificación y reduce el riesgo de pérdida o deterioro del documento físico. Sin embargo, su activación no es automática: existen requisitos específicos y un proceso definido para poder descargarla correctamente desde las plataformas oficiales del Estado.

Qué es la licencia de conducción digital en Colombia y cómo funciona

La licencia de conducción digital es la versión electrónica del documento que habilita legalmente a una persona para conducir en el país. Está integrada a los sistemas oficiales del Gobierno y puede visualizarse desde el dispositivo móvil cuando sea necesario.

Su funcionamiento se basa en la validación de identidad a través de plataformas estatales. Esto permite que las autoridades verifiquen en tiempo real la autenticidad y vigencia del documento, garantizando seguridad y confiabilidad durante los controles.

La versión digital no reemplaza la física, sino que la complementa. Ambas tienen la misma validez jurídica y contienen la información esencial del conductor, como categoría, estado y fecha de vigencia.

Requisitos para obtener la licencia de conducción digital en 2026

Para acceder a la licencia digital en Colombia es indispensable cumplir con ciertos requisitos previos. El principal es contar con la cédula digital, ya que este documento permite validar la identidad dentro de las plataformas oficiales.

Si el ciudadano aún no tiene este formato de identificación, debe solicitarlo ante la Registraduría Nacional del Estado Civil, ya sea por medio de su portal web o en sus sedes físicas. Además, la licencia física debe estar activa y vigente. Esto implica haber cumplido con los siguientes puntos:

Estar inscrito en el Registro Único Nacional de Tránsito.

No tener multas pendientes de pago.

Haber aprobado los exámenes médicos exigidos en un Centro de Reconocimiento de Conductores autorizado.

Si la licencia se encuentra vencida o suspendida, el sistema no permitirá generar la versión digital.

Quiénes pueden solicitar la licencia digital en Colombia

No todos los conductores pueden acceder de inmediato a la licencia digital. Actualmente, esta opción está disponible únicamente para quienes realizan un trámite de renovación o solicitan un duplicado del documento.

Es decir, quienes obtienen la licencia por primera vez no podrán descargar de inmediato la versión digital. El sistema genera automáticamente el documento electrónico cuando el conductor actualiza o reemplaza su licencia física y cumple con todos los requisitos establecidos.

Paso a paso para descargar la licencia de conducción digital

Una vez verificados los requisitos, el proceso para descargar la licencia digital es sencillo y completamente en línea.

Ingresar a la Carpeta Ciudadana Digital: El primer paso es acceder al portal oficial de la Carpeta Ciudadana Digital . Allí el usuario debe iniciar sesión con su cuenta o registrarse utilizando su número de cédula. El sistema valida la identidad mediante mecanismos de autenticación segura, garantizando la protección de los datos personales.

El primer paso es acceder al portal oficial de la . Allí el usuario debe iniciar sesión con su cuenta o registrarse utilizando su número de cédula. El sistema valida la identidad mediante mecanismos de autenticación segura, garantizando la protección de los datos personales. Ubicar la licencia digital en la plataforma: Dentro de la plataforma, el conductor debe dirigirse a la sección donde se encuentran sus documentos oficiales. En el apartado correspondiente aparecerá la opción “Licencia de Conducción Digital”, siempre que el trámite haya sido completado y aprobado. Desde allí podrá visualizar la información completa del documento, incluyendo categoría y vigencia.

Dentro de la plataforma, el conductor debe dirigirse a la sección donde se encuentran sus documentos oficiales. En el apartado correspondiente aparecerá la opción “Licencia de Conducción Digital”, siempre que el trámite haya sido completado y aprobado. Desde allí podrá visualizar la información completa del documento, incluyendo categoría y vigencia. Descargar o presentar la licencia desde el celular: El usuario puede descargar el documento directamente en su dispositivo móvil o simplemente acceder a él en línea cuando sea necesario presentarlo ante las autoridades de tránsito. El documento digital cuenta con respaldo en el sistema oficial, lo que permite su verificación durante controles viales.

Cuánto cuesta la licencia de conducción digital

Un aspecto relevante es que la licencia digital no tiene un costo adicional. El valor corresponde únicamente al trámite regular de expedición, renovación o duplicado de la licencia física.

Una vez el conductor realiza el proceso y queda registrado en el sistema, la versión digital se habilita automáticamente sin pagos extra. No existe una tarifa independiente por activarla o descargarla.

Ventajas de portar la licencia de conducción digital en Colombia

La licencia de conducción digital ofrece varios beneficios para los conductores en 2026:

Permite portar el documento en el celular de forma legal.

Reduce el riesgo de pérdida o daño de la tarjeta física.

Facilita la identificación en controles de tránsito.

Está integrada a los sistemas oficiales del Estado.

Además, al estar vinculada a la Carpeta Ciudadana Digital, el usuario puede consultar otros documentos oficiales desde la misma plataforma.

Qué tener en cuenta antes de usar la licencia digital

Aunque la licencia digital tiene plena validez, es importante asegurarse de que el documento esté vigente y correctamente registrado en el sistema. También es recomendable mantener el dispositivo con batería suficiente y acceso a internet para evitar inconvenientes durante un control.

Para 2026, la licencia de conducción digital representa un paso clave en la modernización de los trámites en Colombia, consolidando una alternativa práctica y segura para los conductores en todo el país.