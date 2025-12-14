El Ingreso Mínimo Garantizado (IMG) es una de las estrategias sociales más importantes que tiene Bogotá para apoyar a los hogares en condición de pobreza y vulnerabilidad. A través de transferencias monetarias mensuales, el Distrito busca complementar los ingresos de miles de personas y garantizar un mínimo de bienestar, con un enfoque especial en las personas mayores.

Dentro de este programa, uno de los temas que más genera inquietudes entre los beneficiarios es el pago acumulado, especialmente para quienes reciben el dinero por giro en puntos Efecty. Saber cómo funciona este mecanismo, en qué momentos se vuelve a enviar el dinero y cuáles son los plazos para retirarlo es clave para no perder el beneficio.

Qué es el Ingreso Mínimo Garantizado en Bogotá

El Ingreso Mínimo Garantizado es una iniciativa de la Secretaría Distrital de Integración Social que entrega apoyos económicos a hogares previamente focalizados con base en su situación socioeconómica. El programa prioriza a personas en pobreza extrema, pobreza moderada y vulnerabilidad, y cuenta con un componente específico dirigido a personas mayores.

El objetivo del IMG es reducir las brechas económicas, complementar ingresos y brindar mayor estabilidad a quienes enfrentan mayores dificultades para cubrir sus gastos básicos. Las transferencias se entregan de forma periódica y están diseñadas para adaptarse a las condiciones de acceso financiero de cada beneficiario.

Cómo se realizan los pagos del Ingreso Mínimo Garantizado

Los pagos del Ingreso Mínimo Garantizado se realizan de manera mensual y se entregan a través de dos modalidades principales:

Billeteras digitales , como Nequi, Daviplata, Dale y Movii.

, como Nequi, Daviplata, Dale y Movii. Giros por Efecty, una opción pensada especialmente para personas mayores que no cuentan con acceso a medios digitales.

En todos los casos, la estrategia envía mensajes de texto a los beneficiarios para informar que el pago ya fue realizado. Este aviso es fundamental para que las personas sepan cuándo pueden disponer de su dinero y no dejen pasar los plazos de retiro.

Qué son los pagos acumulados del Ingreso Mínimo Garantizado

El pago acumulado se presenta cuando una transferencia mensual no es retirada dentro del tiempo establecido. En el componente de persona mayor del Ingreso Mínimo Garantizado, los giros por Efecty que no son reclamados no se pierden de inmediato.

Si una persona mayor no retira su giro durante el mes correspondiente, el dinero vuelve a ser enviado en el siguiente mes, junto con la nueva transferencia. De esta forma, el beneficiario puede recibir dos pagos acumulados, siempre y cuando continúe activo dentro del programa.

Cuánto tiempo hay para retirar el pago del Ingreso Mínimo Garantizado por Efecty

Las personas mayores que reciben el Ingreso Mínimo Garantizado por giro en Efecty tienen un plazo de 30 días calendario para reclamar su dinero. El retiro puede realizarse en cualquier punto Efecty del país, sin necesidad de acudir a una sede específica.

Durante esos 30 días, el dinero permanece disponible. Si el beneficiario no realiza el retiro dentro de ese plazo, el sistema inicia el proceso de redispersión y el valor se vuelve a enviar en el siguiente mes como parte del pago acumulado.

Cuántas veces se reenvían los pagos no reclamados

El Ingreso Mínimo Garantizado establece un límite para los reintentos de pago en el caso de las personas mayores que reciben el dinero por Efecty. Los pagos no reclamados se reintentan hasta tres veces.

Esto significa que el beneficiario tiene varias oportunidades para retirar el dinero. Sin embargo, si después de esos tres reenvíos el giro no es reclamado, el programa suspende los pagos, por lo que es fundamental estar atento a los mensajes y fechas de retiro.

Qué hacer si hay problemas con la huella digital en Efecty

Uno de los inconvenientes más comunes al momento de retirar el dinero es la validación de la huella digital. Para estos casos, el Ingreso Mínimo Garantizado cuenta con una alternativa que permite acceder al pago sin perderlo.

Las personas mayores que tengan problemas con el registro de la huella pueden acudir a un punto Efecty y solicitar el formato de exoneración de huella. Este documento les permitirá obtener un PIN, que funciona como un método alterno para realizar el retiro del dinero.

Mensajes de texto: cómo saber si el pago ya fue enviado

La estrategia de Ingreso Mínimo Garantizado envía mensajes de texto a los beneficiarios para notificar que el pago mensual ya fue realizado. Estos mensajes son la principal señal para saber que el dinero está disponible para retiro o ya fue consignado en la billetera digital.

Por esta razón, es clave que los beneficiarios mantengan activo su número de celular y revisen con frecuencia los mensajes recibidos, ya que allí se informa el momento exacto en que pueden acceder a la transferencia.

Importancia de mantener los datos actualizados

La actualización de datos es un factor clave para evitar problemas en el pago del Ingreso Mínimo Garantizado. Información desactualizada puede generar retrasos, bloqueos temporales o dificultades en la entrega de la transferencia.

Si un beneficiario presenta inconvenientes con su información, puede acercarse a cualquiera de las subdirecciones locales de Integración Social para realizar la actualización de datos y recibir orientación sobre su situación dentro del programa.

Bancarización: una opción para recibir los pagos sin retrasos

Aunque el giro por Efecty sigue siendo una alternativa válida, el Distrito invita a las personas mayores a bancarizarse en billeteras digitales. Esta modalidad permite recibir el dinero de forma directa, sin desplazamientos y con menor riesgo de perder el pago por no retiro.

Las billeteras digitales habilitadas por el Ingreso Mínimo Garantizado son Nequi, Daviplata, Dale y Movii. La bancarización hace que los pagos sean más ágiles, seguros y continuos, y reduce la necesidad de depender del pago acumulado por giros no reclamados.

Recomendaciones para no perder los pagos del Ingreso Mínimo Garantizado

Para garantizar la continuidad del beneficio y evitar la suspensión de pagos, es importante que los beneficiarios tengan en cuenta algunas recomendaciones clave:

Revisar los mensajes de texto donde se informa el pago.

Retirar el giro por Efecty dentro de los 30 días establecidos.

Solicitar el PIN si hay problemas con la huella digital.

Mantener los datos personales actualizados.

Considerar la bancarización como una alternativa más segura.

Conocer cómo se acumulan los pagos del Ingreso Mínimo Garantizado y cuándo pueden retirarse en Bogotá permite a los beneficiarios aprovechar de manera oportuna este apoyo económico y evitar la pérdida de transferencias por desconocimiento de los plazos o procedimientos.