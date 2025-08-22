Antes de verificar si un hogar puede recibir una transferencia monetaria, el Departamento para la Prosperidad Social (DPS) exige que todas las personas cuenten con documentos válidos y vigentes. Esta guía explica cuáles son, cómo presentarlos, el link oficial de consulta y el paso a paso para escribir al correo del DPS sin perder tiempo ni oportunidades.
¿Qué entiende DPS por documentos válidos?
El programa solo reconoce como documentos válidos los siguientes:
- Cédula de ciudadanía: requisito principal para mayores de 18 años. Debe estar en buen estado y legible.
- Tarjeta de identidad: identificación de niños, niñas y adolescentes entre 7 y 17 años.
- Registro civil de nacimiento: válido únicamente para menores de 7 años.
Importante: otros soportes no reemplazan estos documentos válidos.
Recomendaciones para preparar los documentos
- Vigencia y legibilidad: revise que estén completos y actualizados.
- Escaneos nítidos: use PDF o JPG a color, sin reflejos ni recortes.
- Un solo documento por persona: evite confusiones en el sistema.
- Edad y documento:
- 0 a 6 años: registro civil.
- 7 a 17 años: tarjeta de identidad.
- 18 años o más: cédula de ciudadanía.
Cómo consultar si el hogar está registrado
El link oficial para consulta es: rentaciudadana.prosperidadsocial.gov.co.
Allí puede ingresar el número de documento, seleccionar el tipo de identificación y verificar el estado del hogar. Si encuentra inconsistencias, guarde evidencia (captura de pantalla, fecha y hora).
¿Cómo resolver dudas por correo con DPS?
Si el sistema no reconoce sus documentos válidos, puede escribir a [email protected] con este esquema:
- Asunto: Validación de documentos válidos – [Nombre titular] – [Número de documento].
- Cuerpo del correo: nombres completos, número de documento, municipio, teléfono de contacto y explicación del caso.
- Adjuntos: un único PDF con los documentos válidos escaneados y, si aplica, evidencia de error en el portal.
El DPS también tiene otros canales: líneas nacionales gratuitas, WhatsApp (318 806 7329) y mensajes de texto al 85594.
Errores frecuentes
- Fotos borrosas o recortes de números.
- Usar el documento de un familiar en lugar del propio.
- Documento vencido o con trámite sin soporte.
- Diferencias en nombres o fechas.
- No responder los requerimientos del DPS.
Orientación para cobros
Cuando existan giros, la entrega del subsidio se realiza por medio del Banco Agrario y aliados financieros. Para reclamar, el documento válido debe coincidir con el titular del hogar.
Enlaces oficiales útiles
- Renta Ciudadana: rentaciudadana.prosperidadsocial.gov.co
- Atención al Ciudadano (PQRS): prosperidadsocial.gov.co/atencion-al-ciudadano
- Consulta Sisbén: https://www.sisben.gov.co/paginas/consulta-tu-grupo.html
Contar con documentos válidos y vigentes es el primer filtro para avanzar en la Renta Ciudadana. Prepararlos de forma correcta evita rechazos y retrasos en verificaciones y pagos. Si algo no coincide, use los canales oficiales para aclararlo y conserve soportes de cada trámite.