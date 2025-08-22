Antes de verificar si un hogar puede recibir una transferencia monetaria, el Departamento para la Prosperidad Social (DPS) exige que todas las personas cuenten con documentos válidos y vigentes. Esta guía explica cuáles son, cómo presentarlos, el link oficial de consulta y el paso a paso para escribir al correo del DPS sin perder tiempo ni oportunidades.

¿Qué entiende DPS por documentos válidos?

El programa solo reconoce como documentos válidos los siguientes:

Cédula de ciudadanía : requisito principal para mayores de 18 años. Debe estar en buen estado y legible.

: requisito principal para mayores de 18 años. Debe estar en buen estado y legible. Tarjeta de identidad : identificación de niños, niñas y adolescentes entre 7 y 17 años.

: identificación de niños, niñas y adolescentes entre 7 y 17 años. Registro civil de nacimiento: válido únicamente para menores de 7 años.

Importante: otros soportes no reemplazan estos documentos válidos.

Recomendaciones para preparar los documentos

Vigencia y legibilidad : revise que estén completos y actualizados.

: revise que estén completos y actualizados. Escaneos nítidos : use PDF o JPG a color, sin reflejos ni recortes.

: use PDF o JPG a color, sin reflejos ni recortes. Un solo documento por persona : evite confusiones en el sistema.

: evite confusiones en el sistema. Edad y documento : 0 a 6 años: registro civil. 7 a 17 años: tarjeta de identidad. 18 años o más: cédula de ciudadanía.

:

Cómo consultar si el hogar está registrado

El link oficial para consulta es: rentaciudadana.prosperidadsocial.gov.co.

Allí puede ingresar el número de documento, seleccionar el tipo de identificación y verificar el estado del hogar. Si encuentra inconsistencias, guarde evidencia (captura de pantalla, fecha y hora).

¿Cómo resolver dudas por correo con DPS?

Si el sistema no reconoce sus documentos válidos, puede escribir a [email protected] con este esquema:

Asunto : Validación de documentos válidos – [Nombre titular] – [Número de documento].

: Validación de documentos válidos – [Nombre titular] – [Número de documento]. Cuerpo del correo : nombres completos, número de documento, municipio, teléfono de contacto y explicación del caso.

: nombres completos, número de documento, municipio, teléfono de contacto y explicación del caso. Adjuntos: un único PDF con los documentos válidos escaneados y, si aplica, evidencia de error en el portal.

El DPS también tiene otros canales: líneas nacionales gratuitas, WhatsApp (318 806 7329) y mensajes de texto al 85594.

Errores frecuentes

Fotos borrosas o recortes de números.

Usar el documento de un familiar en lugar del propio.

Documento vencido o con trámite sin soporte.

Diferencias en nombres o fechas.

No responder los requerimientos del DPS.

Orientación para cobros

Cuando existan giros, la entrega del subsidio se realiza por medio del Banco Agrario y aliados financieros. Para reclamar, el documento válido debe coincidir con el titular del hogar.

Enlaces oficiales útiles

Renta Ciudadana : rentaciudadana.prosperidadsocial.gov.co

: Atención al Ciudadano (PQRS) : prosperidadsocial.gov.co/atencion-al-ciudadano

: Consulta Sisbén: https://www.sisben.gov.co/paginas/consulta-tu-grupo.html

Contar con documentos válidos y vigentes es el primer filtro para avanzar en la Renta Ciudadana. Prepararlos de forma correcta evita rechazos y retrasos en verificaciones y pagos. Si algo no coincide, use los canales oficiales para aclararlo y conserve soportes de cada trámite.