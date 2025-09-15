El Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) abrió la venta de apartamentos, casas, lotes, locales y oficinas en diferentes ciudades de Colombia, con precios que inician desde los $ 28 millones. Esta es una oportunidad para quienes buscan invertir o estrenar vivienda propia a través de un proceso transparente y oficial.

Los inmuebles se comercializan en la plataforma de la Central de Inversiones S. A. (CISA), entidad del Ministerio de Hacienda encargada de gestionar bienes de entidades públicas como el ICBF, la DIAN o el Banco de la República.

Apartamentos, casas y lotes del ICBF disponibles en Colombia

Durante septiembre de 2025, el ICBF ofrece más de 20 propiedades con precios entre $ 28’000.000 y $ 3’000.000.000.

Entre los apartamentos disponibles están:

Norte de Bogotá: 61 m², dos habitaciones, garaje y depósito. Precio: $ 408’830.700.

Medellín: 52 m². Precio: $ 133’087.900.

Chía (Cundinamarca): 51 m², tres habitaciones, baño social, cocina y zona de ropas. Precio: $ 190’467.770.

En cuanto a casas, se destacan:

Barrio Los Cerezos, Bogotá: 186 m². Precio: $ 652’796.300.

Centro de Zipaquirá: 162 m², dos pisos y siete habitaciones. Precio: $ 438’931.931.

Teusaquillo, Bogotá: 678 m², con 14 salones, seis baños y parqueadero. Precio: $ 3’163.141.400.

Además, también se venden lotes, locales y oficinas, entre ellos:

Lote en Salgar (Antioquia), 110 m². Precio: $ 76’653.301.

Local en Piedecuesta (Santander), 7 m². Precio: $ 28’411.000.

Oficinas en La Merced (Bogotá), 169 m², con dos baños y cocineta. Precio: $ 994’824.100.

Cómo comprar inmuebles del ICBF en CISA

Para adquirir alguno de los inmuebles del ICBF, los interesados deben:

Ingresar a la plataforma oficial de CISA: inmuebles.cisa.gov.co Aplicar filtros para identificar propiedades del ICBF. Revisar la descripción del bien y sus características. Dar clic en “Quiero comprar” e iniciar sesión o crear una cuenta. Ofertar diligenciando los formularios con el plan de pagos propuesto.

Posteriormente, la plataforma notificará si la oferta fue aceptada. Para resolver dudas, CISA habilitó el WhatsApp 314 3686037 y otros canales de atención en su página web.

Pasos clave para participar en un remate

Si desea participar en un remate de bienes públicos en Colombia, tenga en cuenta estas recomendaciones:

Busque la información en los portales oficiales. Revise el certificado de tradición y antecedentes del inmueble. Verifique si tiene ocupantes. Regístrese y realice la consignación exigida. Presente su oferta en la audiencia virtual o presencial. Cumpla los trámites de adjudicación para registrar el bien a su nombre.

De esta manera, los remates y ventas oficiales de entidades como el ICBF representan una opción segura para acceder a vivienda, oficinas o lotes en diferentes regiones del país.