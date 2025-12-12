La prima de Navidad es uno de los ingresos más esperados por los trabajadores en Colombia, especialmente porque llega en diciembre, un mes marcado por mayores gastos familiares, celebraciones y cierre de obligaciones del año. Para muchos empleados, este pago representa un alivio económico clave, pero su valor no siempre es el mismo para todos, incluso cuando el salario mensual es igual.

En 2025, una de las dudas más comunes tiene que ver con cómo cambia el valor de la prima cuando no se ha trabajado todo el año o todo el semestre. La ley colombiana es clara al respecto: el pago se reconoce de forma proporcional al tiempo laborado. Por eso, conocer la fórmula oficial y entender cómo se cuentan los meses y días trabajados resulta fundamental para saber cuánto debe consignarse en diciembre.

Qué es la prima de servicios según la ley laboral colombiana

La prima de servicios es una prestación social obligatoria regulada por el Código Sustantivo del Trabajo. Su finalidad es reconocer el aporte del trabajador al crecimiento y a las utilidades de la empresa durante el año.

De acuerdo con la norma, la prima equivale a 30 días de salario por cada año trabajado, lo que en la práctica corresponde a un salario mensual completo. Este pago no se entrega en una sola cuota, sino que se divide en dos partes iguales a lo largo del año:

Una primera cuota en junio.

Una segunda cuota en diciembre, conocida como prima de Navidad.

¿La prima se paga aunque no se haya trabajado todo el semestre?

Sí. La ley no exige que el trabajador haya laborado los seis meses completos para tener derecho a la prima de Navidad. El pago es obligatorio siempre que exista o haya existido una relación laboral durante el semestre.

En estos casos, el empleador debe liquidar la prima de manera proporcional, reconociendo únicamente los días trabajados. Esto aplica para trabajadores que:

Ingresaron a la empresa a mitad del semestre.

Tuvieron contratos a término fijo por algunos meses.

Terminaron su contrato antes de finalizar diciembre.

Fórmula para calcular la prima de Navidad en Colombia

El Código Sustantivo del Trabajo establece una fórmula estándar para el cálculo de la prima de servicios, válida tanto para junio como para diciembre. En el caso de la prima de Navidad 2025, la fórmula es la siguiente:

Salario base × Días trabajados en el semestre / 360

Esta operación se aplica de la siguiente manera:

El salario base es el salario mensual ordinario del trabajador.

Los días trabajados corresponden al tiempo efectivamente laborado entre julio y diciembre.

El número 360 es la base legal utilizada en Colombia para el cálculo de prestaciones sociales.

Cómo se cuentan los días trabajados para la prima de diciembre

Uno de los errores más comunes es confundir los días calendario con los días hábiles. Para la prima de Navidad, los días que se cuentan son días calendario, no laborales, y se contabilizan desde la fecha de inicio del contrato hasta el último día del semestre o hasta la fecha de terminación del vínculo laboral.

Por ejemplo, si un trabajador empezó a laborar el 1 de octubre de 2025, los días se cuentan desde esa fecha hasta el 31 de diciembre. En ese periodo, el total de días trabajados es de 89 días, cifra que se utiliza directamente en la fórmula de cálculo.

Ejemplo de cálculo de la prima de Navidad con salario de $2.000.000

Para ilustrar cómo cambia el pago de la prima según los meses trabajados, veamos un caso práctico muy común en Colombia.

Un trabajador tiene un salario mensual de $2.000.000 y fue contratado el 1 de octubre de 2025. Al no haber trabajado todo el segundo semestre, su prima de Navidad debe liquidarse de forma proporcional.

Los datos para el cálculo son:

Salario base: $2.000.000

Días trabajados en el semestre: 89

Base de cálculo: 360

La operación se realiza así:

2.000.000 × 89 / 360 = $494.444.

Ese es el valor que el empleador debe consignar al trabajador en diciembre de 2025 como prima de Navidad, en reconocimiento al tiempo efectivamente laborado.

Qué salario se tiene en cuenta para liquidar la prima

El salario que se utiliza para el cálculo de la prima es el salario ordinario, es decir, el que el trabajador recibe de manera habitual por su labor. En algunos casos, este puede incluir comisiones u otros pagos variables, siempre que tengan carácter salarial.

No se incluyen conceptos que no constituyen salario, como auxilios extralegales no salariales, viáticos no permanentes o reembolsos. Por eso, revisar la composición del ingreso mensual es clave para evitar errores en la liquidación.

Situaciones frecuentes que influyen en el valor de la prima de Navidad

Cada diciembre surgen inquietudes relacionadas con el pago de la prima. Algunas de las más comunes están relacionadas con:

Cambios de salario durante el semestre.

Terminación del contrato antes del 20 de diciembre.

Contratos a término fijo o por obra.

Ingresos variables mes a mes.

En todos estos escenarios, la regla general se mantiene: la prima de Navidad 2025 en Colombia se paga de forma proporcional al tiempo trabajado y con base en el salario que corresponda según la normativa laboral vigente.