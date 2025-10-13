El 13 de octubre de 2025 será un lunes festivo en Colombia y miles de personas ya lo tienen marcado en su calendario como una oportunidad para descansar, viajar o compartir en familia. Pero más allá de ser un simple día feriado, esta fecha tiene un trasfondo histórico y cultural que se remonta al encuentro entre dos continentes, un hecho que cambió el rumbo de América Latina.

Este feriado hace parte de las conmemoraciones del Día de la Raza, una fecha que recuerda la llegada de Cristóbal Colón al continente americano. Aunque el hecho histórico ocurrió el 12 de octubre, en Colombia la celebración se traslada al lunes siguiente gracias a la Ley Emiliani, que busca fomentar los fines de semana largos y el turismo interno.

13 de octubre: Día de la Raza en Colombia

El Día de la Raza es una de las fechas con mayor carga simbólica en América Latina. Conmemora el encuentro entre Europa y América tras la llegada de Colón en 1492, un hecho que marcó profundamente la historia, la cultura y la identidad de los pueblos latinoamericanos.

En Colombia, esta conmemoración se realiza el lunes 13 de octubre de 2025, por traslado de la fecha original (12 de octubre). Este feriado invita a reflexionar sobre el mestizaje, la diversidad y la construcción de una identidad cultural única, en la que confluyen raíces indígenas, africanas y europeas.

Lunes 3 de noviembre: Día de Todos los Santos

El siguiente festivo nacional será el lunes 3 de noviembre, cuando se celebrará el Día de Todos los Santos. Esta festividad católica rinde homenaje a todos los santos, conocidos y desconocidos, y es uno de los seis Días Santos de Precepto de la Iglesia Católica, lo que significa que los fieles practicantes están llamados a asistir a misa.

Aunque la fecha religiosa original es el 1 de noviembre, en Colombia se traslada al lunes siguiente para ofrecer un puente festivo adicional. Esto no solo beneficia a trabajadores y estudiantes con un día de descanso, sino que también impulsa la economía turística en distintas regiones del país.

Lunes 17 de noviembre: Independencia de Cartagena

Otro feriado importante llega el lunes 17 de noviembre, en conmemoración de la Independencia de Cartagena. Esta ciudad fue la primera en declarar oficialmente su independencia de España, el 11 de noviembre de 1811, y jugó un papel clave en el proceso libertador de Colombia.

Gracias a su significado histórico, esta fecha es motivo de celebraciones cívicas y culturales, especialmente en la región Caribe. Como ocurre con otras festividades, la conmemoración se traslada al lunes para permitir un puente festivo que dinamiza actividades culturales y económicas.

Lunes 8 de diciembre: Inmaculada Concepción

La recta final del calendario de festivos de 2025 trae una de las fechas más tradicionales para las familias colombianas: el lunes 8 de diciembre, día de la Inmaculada Concepción de la Virgen María.

Esta celebración religiosa tiene una conexión directa con el Día de las Velitas, que se realiza la noche anterior, el 7 de diciembre. Durante esta tradición, los hogares y calles se iluminan con velas y faroles en honor a la Virgen, creando un ambiente de unión familiar y espiritualidad. Al día siguiente, el feriado permite disfrutar de un descanso con fuerte arraigo cultural y religioso en todo el país.

Jueves 25 de diciembre: Navidad

El último feriado del año será el jueves 25 de diciembre, día de Navidad. Esta celebración cristiana conmemora el nacimiento de Jesús de Nazaret y es una de las fechas más esperadas en Colombia.

Además de su significado religioso, la Navidad es un momento de unión familiar, fiestas, intercambio de regalos y celebraciones comunitarias. También marca el inicio de la temporada de vacaciones escolares y de fin de año, con festividades que se extienden hasta enero.

¿Por qué solo hay un festivo en Colombia durante octubre?

A diferencia de otros meses, octubre solo cuenta con un día festivo oficial en el calendario nacional. Esto se debe a que, además del Día de la Raza, no existen otras conmemoraciones religiosas o patrias que justifiquen otro feriado en este mes.

La distribución de los festivos en Colombia está determinada principalmente por dos factores: las fechas religiosas establecidas por la Iglesia Católica y los hitos históricos nacionales. Octubre no coincide con ninguna otra de estas celebraciones, por lo que solo cuenta con un feriado oficial.

Así queda el calendario de festivos en Colombia después del 13 de octubre

Con el festivo del Día de la Raza, quedarán cinco días feriados en lo que resta del año. Este tramo final concentra varias celebraciones importantes, tanto históricas como religiosas, que ofrecen a trabajadores y estudiantes oportunidades de descanso, turismo y reencuentro familiar:

Lunes 13 de octubre – Día de la Raza

– Día de la Raza Lunes 3 de noviembre – Día de Todos los Santos

– Día de Todos los Santos Lunes 17 de noviembre – Independencia de Cartagena

– Independencia de Cartagena Lunes 8 de diciembre – Inmaculada Concepción

– Inmaculada Concepción Jueves 25 de diciembre – Navidad

Con este calendario, Colombia cierra el 2025 con cinco puentes y festividades significativas, donde la historia, la fe y la cultura se entrelazan para dar espacio a la reflexión, el descanso y las celebraciones colectivas.