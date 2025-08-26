La pensión en Colombia exige un número mínimo de semanas cotizadas y una edad específica para poder acceder a la jubilación. De acuerdo con la Ley 100 de 1993, las mujeres pueden pensionarse a los 57 años y los hombres a los 62, siempre y cuando acrediten las semanas requeridas. Estas varían según el régimen pensional: en los fondos privados son 1.150, mientras que en el Régimen de Prima Media administrado por Colpensiones, la cifra mínima es de 1.300 semanas.

Qué hacer si hay semanas de cotización pendientes

Cuando un trabajador tiene semanas pendientes por pagar debe dirigirse a su fondo de pensiones para que se liquide el monto adeudado. Este cálculo incluye el capital de las cotizaciones, los intereses de mora y las sanciones que correspondan. Es indispensable demostrar que existía la obligación de cotizar, ya sea mediante contrato laboral o como trabajador independiente.

Un aspecto clave es que el pago no se liquida con el valor actual de la semana, sino con el monto que correspondía en la fecha original de la deuda. De esta manera, el trabajador puede normalizar sus aportes y acercarse al cumplimiento de los requisitos exigidos para acceder a su jubilación en Colombia.

La reforma pensional y su impacto en los trabajadores

Si la reforma pensional entra en vigor, todos los trabajadores deberán cumplir con 1.300 semanas de cotización, ya que la afiliación pasará exclusivamente a Colpensiones. Sin embargo, el trámite legislativo enfrenta un obstáculo: la Corte Constitucional encontró un vicio de procedimiento en la Cámara de Representantes, pues el articulado fue aprobado en bloque y no discutido artículo por artículo, lo que según el alto tribunal vulnera el principio democrático.

El Gobierno convocó sesiones extraordinarias, pero el procedimiento se repitió sin debate individual, lo que mantiene dudas sobre la validez de la aprobación. Si la Corte concluye que no se subsanó el error, la reforma no podrá aplicarse hasta que se cumpla con el debido debate constitucional.

Qué pasará con el futuro de las pensiones en Colombia

Mientras la reforma se define, los trabajadores que buscan pensionarse deben concentrarse en cumplir con las semanas exigidas en el régimen vigente y asegurar que no tengan cotizaciones pendientes. En caso de aprobarse el nuevo sistema, el requisito de 1.300 semanas será uniforme, lo que representará un reto para quienes aún no completan sus aportes. La discusión en el Congreso y la decisión de la Corte serán determinantes para definir el futuro del sistema pensional en el país.