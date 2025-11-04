La Secretaría de Hacienda de Bogotá anunció el embargo de más de 25 mil cuentas bancarias y billeteras digitales de ciudadanos que no han pagado las sanciones impuestas por infracciones al Código Nacional de Seguridad y Convivencia. Esta medida hace parte de la campaña “Ey, sí debes a Bogotá”, que busca recuperar los recursos adeudados al Distrito y promover el cumplimiento de las normas ciudadanas.

Motivos por los que se embargarán las cuentas

El embargo aplica a quienes han cometido infracciones que representan faltas a la convivencia ciudadana y no han realizado el pago correspondiente a la multa. De acuerdo con la Secretaría de Hacienda, las principales conductas sancionadas son:

Portar armas, elementos cortopunzantes o sustancias peligrosas .

. Evadir el pago del pasaje en el transporte público.

del pasaje en el transporte público. Irrespetar o desacatar a la autoridad policial.

a la autoridad policial. Consumir o vender sustancias psicoactivas cerca de colegios o parques.

Estas infracciones, según la entidad, son las que más afectan el orden y la seguridad en la capital, y su no pago puede derivar en la retención de fondos en cuentas bancarias o billeteras digitales.

Advertencias y canales oficiales de contacto

Entre las faltas más frecuentes se encuentran portar armas cortopunzantes y evadir el pasaje de TransMilenio, comportamientos que han generado una alta cifra de sanciones pendientes.

La Secretaría de Hacienda advirtió que los ciudadanos deben ponerse al día lo antes posible, ya que los valores pueden aumentar por intereses de mora. Además, informó los canales oficiales de contacto para los deudores:

Mensaje de texto o WhatsApp al número 300 270 3002 .

. Correo electrónico: [email protected] .

La entidad aclaró que nunca solicitará pagos por aplicaciones o billeteras digitales, y recomendó verificar toda la información únicamente a través del sitio web www.haciendabogota.gov.co.

Dónde pueden acudir los ciudadanos con multas pendientes

Los ciudadanos que deseen ponerse al día pueden agendar una cita virtual en la página de la Secretaría de Hacienda o acudir de forma presencial a los puntos habilitados en Bogotá:

SuperCADE CAD: carrera 30 n.º 25-90. Horario: lunes a viernes, de 7:00 a. m. a 4:30 p. m.

carrera 30 n.º 25-90. Centro Especializado Plaza de las Américas: carrera 71D n.º 6-94 sur, locales 1132 y 1134. Horario: lunes a viernes, de 8:00 a. m. a 4:30 p. m.

carrera 71D n.º 6-94 sur, locales 1132 y 1134. Centro Especializado 114: avenida carrera 19 n.º 114-65. Horario: lunes a viernes, de 8:00 a. m. a 4:30 p. m.

avenida carrera 19 n.º 114-65.

En estos puntos se podrá consultar el estado de la deuda, generar el recibo de pago o solicitar una facilidad de pago con un abono inicial del 10 % del valor total adeudado.