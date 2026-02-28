El próximo 8 de marzo, millones de colombianos acudirán a las urnas para elegir a los senadores y representantes a la Cámara que integrarán el Congreso de la República. Esta jornada electoral será determinante para el rumbo legislativo del país durante los próximos años, ya que de allí saldrán quienes debatirán y aprobarán leyes clave para la vida nacional.

Antes de salir a votar, hay un paso fundamental que no debe pasarse por alto: consultar el puesto de votación. Verificar con anticipación el lugar y la mesa asignada permite ahorrar tiempo, evitar confusiones el día de la jornada y ejercer el derecho al voto de forma organizada y segura.

Cómo consultar el puesto de votación para el 8 de marzo en Colombia

La consulta del puesto de votación es un trámite gratuito y rápido que se realiza a través del portal oficial de la Registraduría Nacional del Estado Civil. Solo necesitas tu número de cédula y acceso a internet.

Para hacerlo en segundos, sigue estos pasos:

Ingresa al sitio web oficial de la Registraduría. Dirígete a la sección de servicios electorales. Selecciona la opción de consulta de puesto de votación para las elecciones del 8 de marzo. Digita tu número de cédula de ciudadanía. Completa la verificación de seguridad solicitada. Haz clic en “Consultar”.

El sistema mostrará de inmediato el puesto de votación asignado, la dirección exacta y el número de mesa donde debes sufragar. Se recomienda guardar esta información o tomar una captura de pantalla para tenerla disponible el día de las elecciones.

Qué información aparece al consultar tu lugar de votación

Al realizar la consulta en línea, el sistema te entregará datos clave para el día de la jornada electoral:

Nombre del puesto de votación.

Dirección completa.

Número de mesa asignada.

Municipio y departamento.

Esta información es esencial para planear tu desplazamiento, especialmente si vives en ciudades grandes donde existen múltiples puestos habilitados. Acudir al lugar correcto desde el inicio evita retrasos y facilita una experiencia de votación más ágil.

Horario de votación en Colombia el 8 de marzo

Las urnas estarán abiertas desde las 8:00 a.m. hasta las 4:00 p.m. en todo el territorio nacional. Dentro de ese rango horario podrás acercarte al puesto de votación asignado para ejercer tu derecho.

Es recomendable no dejar el voto para última hora, ya que en algunos sectores puede presentarse alta afluencia de personas. Llegar con tiempo suficiente permite cumplir el proceso con tranquilidad. Recuerda que solo podrás votar en el puesto que te asigne el sistema. No es posible cambiarlo el mismo día de las elecciones.

Requisitos para votar en las elecciones del Congreso 2026

El único documento válido para sufragar es la cédula de ciudadanía original, ya sea la versión amarilla con hologramas o la cédula digital vigente. No se aceptan contraseñas, denuncios por pérdida ni fotocopias.

El día de la votación debes:

Presentar tu cédula al jurado de votación. Recibir el tarjetón correspondiente. Marcar tu elección correctamente. Depositar el voto en la urna indicada. Reclamar tu certificado electoral.

Este certificado puede otorgar beneficios como descuentos en trámites académicos y algunas ventajas en procesos estatales.

Cómo marcar el tarjetón correctamente y evitar votos nulos

Entender cómo votar es tan importante como consultar el puesto de votación. Una mala marcación puede llevar a que el voto sea anulado.

Para que tu voto sea válido:

Marca una “X” clara dentro del recuadro del partido o candidato de tu preferencia.

Evita hacer marcas adicionales fuera del espacio indicado.

No escribas mensajes ni hagas dibujos en el tarjetón.

Si te equivocas, solicita un nuevo tarjetón antes de depositarlo en la urna.

Qué se elige el 8 de marzo en Colombia

En esta jornada se eligen los integrantes del Congreso de la República, compuesto por el Senado y la Cámara de Representantes. Su función principal es crear y modificar las leyes, así como ejercer control político sobre el Gobierno.

Entre las responsabilidades de los senadores se encuentran debatir proyectos de ley, tramitar reformas constitucionales, citar a ministros y elegir altos funcionarios del Estado como el Procurador General y magistrados de altas cortes.

También es importante conocer los límites de su función: un senador no ejecuta recursos públicos directamente, no contrata obras ni toma decisiones legislativas de manera individual. Toda ley requiere el trámite completo y la aprobación mayoritaria del Congreso.

Curules especiales y representación en el Congreso

El Congreso colombiano incluye curules especiales para garantizar la representación de comunidades reconocidas, como pueblos indígenas y comunidades negras, afrocolombianas, raizales y palenqueras.

Estas circunscripciones buscan fortalecer la inclusión y asegurar que la diversidad cultural del país participe en la construcción de las leyes. La representación plural es un elemento clave para el equilibrio democrático.

Consultar tu puesto de votación con anticipación, conocer el horario y entender cómo votar correctamente son pasos esenciales para participar de manera informada en las elecciones del 8 de marzo en Colombia. Prepararte con tiempo te permite ejercer tu derecho al voto con responsabilidad y sin contratiempos.