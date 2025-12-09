Diciembre llega con una agenda tributaria decisiva para los trabajadores independientes en Colombia. Más allá del cierre comercial y operativo, este mes concentra varios vencimientos fijados por la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN) que deben cumplirse sin retrasos para evitar sanciones y mantener al día las obligaciones del año fiscal.

Estos pagos no solo aplican a grandes empresas, responsables de combustibles o personas jurídicas, sino también a independientes que, por su actividad económica, actúan como agentes de retención o deben presentar declaraciones periódicas. La DIAN reiteró que diciembre es un mes de control intensivo y que el cumplimiento oportuno será clave para proyectar adecuadamente la tributación de cara a 2026.

Obligaciones DIAN de diciembre para trabajadores independientes

El vencimiento más relevante para los independientes en diciembre corresponde a la declaración y pago de las retenciones y autorretenciones en la fuente del mes de noviembre de 2025. Esta obligación aplica para todos los agentes de retención y autorretenedores, incluidos aquellos independientes que, por su actividad, deben practicar este tipo de recaudos.

La DIAN estableció que esta obligación deberá cumplirse entre el 10 y el 23 de diciembre, siguiendo el calendario definido según el último dígito del NIT. Durante estas fechas, los independientes deben presentar la declaración correspondiente y realizar el pago total de las retenciones y autorretenciones practicadas en noviembre.

Se trata de uno de los vencimientos más sensibles del mes, ya que representa el cierre del antepenúltimo ciclo tributario del año y condiciona la planeación fiscal inmediata para empresas, independientes y demás responsables.

Quiénes deben declarar retenciones y autorretenciones en diciembre

Aunque muchos trabajadores por cuenta propia no se identifican inicialmente como agentes de retención, la DIAN recordó que varios independientes sí están obligados a cumplir con esta responsabilidad. Esto ocurre cuando:

Ofrecen servicios profesionales o técnicos a empresas o entidades estatales.

Emiten facturación electrónica sujeta a retención en la fuente.

Están inscritos como autorretenedores en el RUT por actividad económica.

Contratan servicios o personal que exige practicar retención.

En cualquiera de estos casos, el independiente asume la obligación de declarar y pagar las retenciones mensuales. Por ello, diciembre se convierte en un mes clave para verificar responsabilidades y evitar extemporaneidades justo al cierre del año.

Impuesto nacional a la gasolina y ACPM: vencimiento adicional en diciembre

Además del calendario de retenciones, diciembre también trae un vencimiento para quienes son responsables del impuesto nacional a la gasolina y ACPM. Este tributo debe pagarse hasta el 15 de diciembre, fecha límite para la presentación y pago de la declaración correspondiente a noviembre.

Este vencimiento aplica especialmente para distribuidores, comercializadores y responsables de combustibles, aunque también puede involucrar a trabajadores independientes vinculados al sector transporte o actividades conexas. La DIAN recordó que se trata de un pago obligatorio que no admite prórroga y que forma parte de los ciclos tributarios establecidos para 2025.

Importancia de cumplir los plazos tributarios en diciembre

La DIAN insistió en que diciembre es uno de los meses con mayor vigilancia fiscal, por lo que los trabajadores independientes deben cumplir los vencimientos para evitar:

Sanciones por presentación extemporánea.

Intereses moratorios por pagos tardíos.

Procesos de fiscalización y verificación.

Dificultades para trámites tributarios o empresariales en 2026.

Cumplir a tiempo también permite que los cierres contables se realicen con mayor precisión, especialmente para quienes manejan ingresos variables o múltiples fuentes de facturación.

Recomendaciones para independientes antes de presentar la declaración DIAN

Para evitar errores al momento de presentar las obligaciones de diciembre, los independientes deben preparar con anticipación:

Verificación de ingresos y retenciones del mes: Revisar los pagos recibidos en noviembre para identificar retenciones aplicadas o autorretenciones generadas según la actividad económica.

Revisar los pagos recibidos en noviembre para identificar retenciones aplicadas o autorretenciones generadas según la actividad económica. Facturación electrónica al día: La información reportada en la plataforma de la DIAN debe coincidir con lo declarado para evitar inconsistencias o requerimientos.

La información reportada en la plataforma de la DIAN debe coincidir con lo declarado para evitar inconsistencias o requerimientos. Certificados de retención recibidos: Las empresas contratantes deben entregar los soportes de las retenciones practicadas en noviembre, documentos esenciales para la declaración.

Las empresas contratantes deben entregar los soportes de las retenciones practicadas en noviembre, documentos esenciales para la declaración. Actualización del RUT: Es importante revisar si la actividad, responsabilidades o régimen tributario requieren ajustes antes de finalizar el año.

Es importante revisar si la actividad, responsabilidades o régimen tributario requieren ajustes antes de finalizar el año. Canales electrónicos habilitados: Los pagos deben realizarse por las plataformas autorizadas, especialmente para contribuyentes con responsabilidad de agente de retención.

Panorama del recaudo y preparación para el año tributario 2026

La DIAN informó que entre enero y octubre de 2025 el recaudo tributario alcanzó 249,1 billones de pesos, un cumplimiento del 97,1 % frente a lo proyectado para el año. La cifra representa un crecimiento del 11,2 % respecto al mismo periodo de 2024, lo que evidencia la importancia del cumplimiento de las obligaciones mensuales por parte de empresas e independientes.

Con estos resultados, diciembre se proyecta como un mes determinante para consolidar el recaudo anual y preparar el terreno fiscal para 2026. Por ello, la entidad reiteró la necesidad de adelantar cierres contables y planificar la carga tributaria del próximo año con enfoque estratégico.