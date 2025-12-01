Actualizar el nombre del titular en las facturas de servicios públicos es un trámite sencillo que muchos nuevos propietarios o residentes en Bogotá pasan por alto. Aunque no es obligatorio, aparecer como responsable en los recibos de agua, luz y gas ofrece ventajas importantes para quienes necesitan realizar gestiones ante las empresas prestadoras, acceder a subsidios o adelantar procesos administrativos. Este ajuste, basado en un procedimiento simple, evita contratiempos y brinda mayor control sobre el inmueble.

Beneficios de figurar como titular en los recibos

Ser titular en los recibos permite que cualquier solicitud de descuentos, subsidios o apoyos del Estado sea más ágil, especialmente cuando se pide un documento que certifique el estrato social. Tener esta información a nombre del solicitante facilita la verificación y reduce trámites adicionales.

Además, las facturas a nombre propio contribuyen a fortalecer el historial crediticio, aspecto clave al solicitar préstamos o acceder a compras financiadas. Algunos comercios permiten diferir electrodomésticos directamente a través de los recibos de los servicios públicos, de modo que las cuotas se pagan junto al consumo mensual.

Pasos para cambiar la titularidad según la empresa

El proceso varía según cada empresa prestadora de servicios públicos, pero todas exigen documentación básica que demuestre la propiedad o posesión del predio.

Enel

El trámite puede hacerse por correo electrónico, en los centros de servicio o por líneas telefónicas. Dependiendo del método elegido, se deben aportar documentos como:

Certificado de libertad y tradición con vigencia menor a 90 días.

Copia de la cédula del nuevo propietario.

En ausencia del certificado, se aceptan alternativas como el impuesto predial , documentos de posesión, sentencia judicial o resolución administrativa.

, documentos de posesión, sentencia judicial o resolución administrativa. Si la dirección no coincide, se debe anexar el certificado catastral actualizado.

Escritura pública del inmueble.

Acueducto y alcantarillado

El proceso se realiza únicamente de forma presencial en los puntos de atención. Para ello, se debe presentar:

Certificado de libertad y tradición no mayor a 60 días o número de matrícula inmobiliaria.

Fotocopia de la cédula del propietario.

La cuenta contrato debe estar a paz y salvo.

Requisitos adicionales:

Ser propietario del inmueble.

Aportar número de cuenta contrato.

Suministrar el número de CHIP o cédula catastral.

o cédula catastral. Entregar la matrícula inmobiliaria del predio.

Vanti

El trámite es completamente digital a través de la página web. Los pasos incluyen acceder a la sección de trámites en línea, ingresar a “actualización de datos de titularidad” y adjuntar:

Certificado de libertad y tradición no mayor a 30 días.

Documento de identidad vigente.

Cotización de conversión emitida por un taller certificado de Vanti, con máximo 15 días de expedición.

Una vez realizado el proceso, la empresa generará una nueva cuenta contrato, trasladando de manera íntegra el historial de facturación anterior.