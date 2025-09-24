Los pensionados en Colombia deben tener en cuenta que, por disposición legal, sobre su mesada pensional se realizan descuentos obligatorios que varían según el monto recibido. Estos aportes garantizan la sostenibilidad del sistema de seguridad social y el cumplimiento de obligaciones tributarias o financieras.

Aportes obligatorios a salud

El descuento más importante que hace Colpensiones corresponde al aporte a salud, el cual depende del nivel de ingresos del jubilado:

Mesada de 1 salario mínimo legal mensual vigente: 4 % de descuento

Mesada entre 1 y hasta 2 salarios: 10 % de descuento

Mesada mayor a 3 salarios: 12 % de descuento

Fondo de Solidaridad Pensional

Algunos pensionados deben aportar al Fondo de Solidaridad Pensional, un mecanismo que financia subsidios para la población más vulnerable:

Mesadas superiores a 10 salarios: 1 % de descuento

Mesadas superiores a 20 salarios: 2 % de descuento

Retención en la fuente y otros descuentos

Además de los aportes a salud y solidaridad, se aplica retención en la fuente a las mesadas que superan los montos fijados por la Dian en Colombia. Igualmente, se permiten otros descuentos como:

Libranzas para créditos adquiridos con entidades financieras

para créditos adquiridos con entidades financieras Cuotas de afiliación a asociaciones de pensionados

Deudas con el Banco de la República , la Dian u otras entidades

, la u otras entidades Cuotas alimentarias ordenadas judicialmente

Paso a paso para revisar el pago en Colpensiones

Los pensionados pueden verificar los descuentos aplicados en su mesada a través de la plataforma digital de Colpensiones. El procedimiento es el siguiente:

Ingresar al portal oficial www.colpensiones.gov.co Seleccionar “Trámites en línea” y luego “Sede Electrónica” Acceder a “Otras consultas y certificados públicos” Entrar en “Consultas” y elegir “Estado de tu solicitud” Digitar tipo y número de documento, más el número de radicado Presionar “Continuar” y revisar la información actualizada

Ventajas de las herramientas digitales de Colpensiones

El sistema en línea no solo permite validar las consignaciones, sino también descargar certificados, consultar trámites en curso y actualizar datos personales. Con esta digitalización, la entidad busca agilizar la atención, reducir filas en oficinas y ofrecer un servicio seguro, gratuito y disponible 24/7.

Los descuentos en la mesada pensional son una obligación establecida por la ley y dependen de los ingresos de cada jubilado. Revisar periódicamente el desprendible de pago en la plataforma de Colpensiones es fundamental para tener claridad sobre las deducciones y garantizar el correcto manejo de los recursos.