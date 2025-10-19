El cierre del calendario tributario 2025 llega esta semana. Entre el lunes 20 y el viernes 24 de octubre, la DIAN realiza el último llamado a los contribuyentes para presentar la declaración de renta en Colombia.

Durante estos días deberán cumplir con la obligación las personas naturales cuyos NIT o cédulas finalicen entre los dígitos 91 y 00, de acuerdo con el cronograma oficial. Cumplir dentro del plazo evita sanciones, intereses de mora y posibles bloqueos en trámites financieros.

Quiénes deben presentar la declaración de renta del 20 al 24 de octubre en Colombia

La DIAN estableció el cierre del calendario tributario para la última semana de octubre, con fechas definidas según los dos últimos dígitos del NIT o la cédula. Estos son los vencimientos finales:

Lunes 20 de octubre: terminados en 91 y 92.

terminados en 91 y 92. Martes 21 de octubre: terminados en 93 y 94.

terminados en 93 y 94. Miércoles 22 de octubre: terminados en 95 y 96.

terminados en 95 y 96. Jueves 23 de octubre: terminados en 97 y 98.

terminados en 97 y 98. Viernes 24 de octubre: terminados en 99 y 00.

Esta semana marca el cierre del proceso de declaración de renta 2025 en Colombia. Quienes no cumplan dentro del plazo enfrentarán sanciones por extemporaneidad que inician en el 5 % del impuesto a pagar y se incrementan con el tiempo.

Requisitos para declarar renta en Colombia durante 2025

De acuerdo con la DIAN, están obligadas a declarar renta las personas naturales que durante 2024 cumplieron con alguno de los siguientes parámetros:

Ser responsables del IVA a 31 de diciembre de 2024.

Tener un patrimonio bruto superior a 4.500 UVT ($211.793.000) .

. Obtener ingresos brutos iguales o mayores a 1.400 UVT ($65.891.000) .

. Registrar consumos con tarjeta de crédito por más de 1.400 UVT ($65.891.000) .

. Realizar compras o consumos que superen 1.400 UVT ($65.891.000) .

. Acumular consignaciones, depósitos o inversiones financieras superiores a 1.400 UVT ($65.891.000).

Si tu NIT o cédula termina entre 91 y 00, esta es tu semana para presentar la declaración y cerrar el año con tus obligaciones fiscales en regla.

Importancia de cumplir con la declaración en el último llamado de la DIAN

La declaración de renta no solo es un deber legal, también es un compromiso financiero que evita multas y garantiza estabilidad fiscal. Cumplir durante este último llamado de la DIAN evita sanciones, intereses de mora y complicaciones con tu historial tributario.

Además, tener la declaración al día es requisito indispensable para solicitar créditos, participar en procesos de contratación y mantener un buen perfil financiero ante entidades públicas y privadas. Declarar a tiempo también refleja cumplimiento y responsabilidad ciudadana.

Pasos para presentar la declaración de renta del 20 al 24 de octubre

La DIAN recomienda organizar los documentos con anticipación y seguir un proceso ordenado para cumplir correctamente con la obligación tributaria. Estos son los pasos básicos:

Verifica si estás obligado a declarar, revisando los topes de ingresos, patrimonio o consumos. Reúne los documentos financieros, como extractos bancarios, certificados de ingresos y retenciones. Accede al portal DIAN con tu usuario y contraseña actualizados. Diligencia el formulario electrónico y revisa los datos mediante la prevalidación. Declara y paga dentro de la fecha correspondiente, según el último dígito de tu NIT o cédula. Guarda los comprobantes de la declaración y del pago como respaldo tributario.

Qué pasa si no se presenta la declaración dentro del plazo establecido

No declarar dentro de las fechas establecidas trae consecuencias inmediatas. Además de las sanciones económicas, la DIAN puede iniciar procesos de cobro coactivo, embargos o restricciones financieras a los contribuyentes que no cumplan.

Cumplir dentro del plazo asignado es la mejor forma de evitar estos problemas y mantener la relación con la autoridad tributaria en orden. Declarar a tiempo también te ahorra dinero en intereses y evita el estrés de los trámites atrasados.

Declaración de renta: el cierre del calendario tributario en Colombia

El 24 de octubre marca el final del calendario tributario 2025 en Colombia. Quienes aún no han declarado deben hacerlo en esta última semana para evitar sanciones y concluir el proceso de manera correcta.

Si tu NIT o cédula termina entre 91 y 00, recuerda que este es tu turno. Presenta tu declaración de renta a través del portal de la DIAN, aprovecha los servicios virtuales y cumple con tu responsabilidad tributaria en el último llamado del año.