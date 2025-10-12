Octubre entra en su recta final y con él se acerca el cierre definitivo del calendario tributario de la DIAN. Durante esta tercera semana del mes deben declarar renta las personas naturales cuyos NIT o cédulas finalicen entre los dígitos 83 y 90, de acuerdo con el cronograma oficial.

La entidad recuerda a los contribuyentes que este es el momento clave para cumplir con la declaración de renta 2025, evitar sanciones por extemporaneidad y mantener una situación fiscal estable antes de terminar el año.

Fechas oficiales de la DIAN para declarar renta del 14 al 17 de octubre

La Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales mantiene su calendario progresivo de vencimientos, organizado según los dos últimos dígitos del NIT o de la cédula. Las fechas correspondientes a esta semana son las siguientes:

Martes 14 de octubre: terminados en 83 y 84.

terminados en 83 y 84. Miércoles 15 de octubre: terminados en 85 y 86.

terminados en 85 y 86. Jueves 16 de octubre: terminados en 87 y 88.

terminados en 87 y 88. Viernes 17 de octubre: terminados en 89 y 90.

Cumplir dentro del plazo establecido evita sanciones que inician en el 5 % del valor del impuesto a pagar y que aumentan con cada día de retraso.

Quiénes deben presentar la declaración de renta en octubre

Según la DIAN, las personas naturales están obligadas a declarar renta en 2025 si durante el año gravable 2024 cumplieron con alguno de los siguientes criterios:

Ser responsables del IVA a 31 de diciembre de 2024.

Tener un patrimonio bruto superior a 4.500 UVT ($211.793.000) .

. Obtener ingresos brutos anuales iguales o mayores a 1.400 UVT ($65.891.000) .

. Registrar consumos con tarjeta de crédito superiores a 1.400 UVT ($65.891.000) .

. Realizar compras y consumos totales que superen 1.400 UVT ($65.891.000) .

. Acumular consignaciones, depósitos o inversiones financieras por encima de 1.400 UVT ($65.891.000).

Si cumples con alguna de estas condiciones y tu NIT o cédula termina entre 83 y 90, esta es tu semana para declarar renta ante la DIAN.

Importancia de cumplir con la declaración en el último mes del calendario

Octubre es el último mes de vencimientos de la declaración de renta 2025 y representa la etapa decisiva del calendario tributario. La DIAN insiste en la importancia de declarar dentro de los plazos asignados para evitar sanciones económicas, intereses moratorios y eventuales procesos de cobro coactivo.

Además, presentar la declaración a tiempo mantiene al contribuyente en regla con la administración tributaria, un requisito indispensable para acceder a créditos, participar en licitaciones o realizar trámites oficiales.

Pasos para presentar la declaración de renta del 14 al 17 de octubre

Para evitar contratiempos, la DIAN recomienda preparar la información con anticipación y seguir un proceso ordenado:

Verifica si estás obligado a declarar revisando ingresos, patrimonio y consumos. Reúne los documentos de soporte, como extractos bancarios, certificados laborales y retenciones. Ingresa al portal DIAN con tu usuario y contraseña. Diligencia el formulario electrónico y valida la información con la herramienta de prevalidación. Declara y paga dentro de tu fecha asignada, según los dígitos finales de tu NIT o cédula. Conserva los comprobantes de presentación y pago como respaldo tributario.

Qué sucede si no cumples con la declaración de renta a tiempo

No presentar la declaración dentro de las fechas establecidas genera sanciones automáticas, intereses y posibles procesos administrativos. La DIAN puede iniciar cobros coactivos y aplicar restricciones financieras a quienes incumplan.

Por eso, es fundamental cumplir en los plazos indicados, especialmente en este último mes del calendario. Declarar a tiempo evita complicaciones legales y protege tu estabilidad económica.

Declaración de renta: el cierre del calendario tributario en Colombia se acerca

El mes de octubre marca el final del proceso de declaración de renta en Colombia. Si tu NIT o cédula termina entre 83 y 90, recuerda que tu turno es entre el 14 y el 17 de octubre.

Cumple con la DIAN, utiliza las herramientas digitales disponibles y evita sanciones en esta etapa final del calendario tributario 2025. Declarar a tiempo es cumplir con el país y con tus responsabilidades financieras.