El calendario de la declaración de renta 2025 continúa avanzando y en la segunda semana de septiembre corresponde a un nuevo grupo de contribuyentes cumplir con esta obligación. Entre el lunes 8 y el viernes 12, deberán declarar renta las personas naturales cuyos NIT o cédulas terminen en los dígitos 37 a 46, de acuerdo con lo establecido por la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN).

Cumplir con el plazo indicado evita sanciones, intereses de mora y garantiza que tu situación fiscal se mantenga en regla para realizar trámites financieros, laborales o contractuales sin inconvenientes.

Fechas de declaración de renta del 8 al 12 de septiembre de octubre

El calendario tributario de la DIAN organiza los vencimientos de forma progresiva según los dos últimos dígitos del NIT o de la cédula del contribuyente. Para esta semana, los plazos son:

Lunes 8 de septiembre: terminados en 37 o 38.

terminados en 37 o 38. Martes 9 de septiembre: terminados en 39 o 40.

terminados en 39 o 40. Miércoles 10 de septiembre: terminados en 41 o 42.

terminados en 41 o 42. Jueves 11 de septiembre: terminados en 43 o 44.

terminados en 43 o 44. Viernes 12 de septiembre: terminados en 45 o 46.

El cumplimiento en estas fechas evita sanciones por extemporaneidad, las cuales aumentan en la medida en que pasa el tiempo.

Quiénes están obligados a presentar declaración de renta 2025

No todos los ciudadanos deben declarar renta, pero sí quienes superen los topes definidos por la DIAN. Están obligados a presentar la declaración las personas naturales que en 2024:

Fueron responsables del impuesto sobre las ventas (IVA) a 31 de diciembre.

Poseían un patrimonio bruto superior a 4.500 UVT ($211.793.000) .

. Registraron ingresos brutos iguales o mayores a 1.400 UVT ($65.891.000) .

. Realizaron consumos con tarjeta de crédito superiores a 1.400 UVT ($65.891.000) .

. Acumularon compras y consumos totales por más de 1.400 UVT ($65.891.000) .

. Superaron en consignaciones, depósitos o inversiones financieras los 1.400 UVT ($65.891.000).

Si tu NIT o cédula está en el rango de terminaciones entre 37 y 46, y además cumples con alguno de estos topes, esta semana es tu turno para declarar.

Importancia de declarar dentro de las fechas de la DIAN

Cumplir con la declaración de renta en las fechas establecidas por la DIAN es fundamental porque:

Evitas sanciones económicas: las multas por extemporaneidad inician en el 5 % del valor del impuesto a cargo.

las multas por extemporaneidad inician en el 5 % del valor del impuesto a cargo. Previenes intereses de mora: los retrasos incrementan considerablemente la deuda con la entidad.

los retrasos incrementan considerablemente la deuda con la entidad. Mantienes tu historial financiero en regla: requisito clave para créditos, contratos y otros trámites.

Además, cumplir con esta obligación fortalece la cultura tributaria y contribuye al desarrollo del país.

Herramientas digitales para declarar renta en línea

La DIAN ofrece múltiples canales para que las personas naturales presenten su declaración de forma ágil y segura:

Portal web de la DIAN (www.dian.gov.co ): formularios en línea disponibles las 24 horas.

formularios en línea disponibles las 24 horas. Servicio de prevalidación: detecta errores antes de presentar la declaración.

detecta errores antes de presentar la declaración. Asistencia virtual: chat en línea y agendamiento de citas para orientación.

chat en línea y agendamiento de citas para orientación. Atención presencial en puntos autorizados: con cita previa en ciudades principales.

La recomendación es usar los servicios virtuales para evitar filas y congestiones en los puntos físicos.

Pasos clave para cumplir con la declaración de renta

Verifica tu obligación tributaria revisando los topes de ingresos, patrimonio y consumos. Reúne los documentos financieros: certificados de ingresos y retenciones, extractos bancarios e inversiones. Accede al portal de la DIAN con tu usuario y clave actualizados. Diligencia el formulario en línea y utiliza la herramienta de prevalidación. Presenta la declaración y realiza el pago en la fecha correspondiente a tu NIT o cédula. Conserva los comprobantes de la declaración y del pago como respaldo.

Declaración de renta: un compromiso legal y ciudadano

La declaración de renta no es solo una exigencia legal, también es una forma de aportar al financiamiento de programas sociales, proyectos de infraestructura y servicios públicos en Colombia.

Si tu NIT o tu cédula termina entre 37 y 46, recuerda que entre el 8 y el 12 de septiembre es tu plazo para declarar renta. Organiza tu información, ingresa al portal de la DIAN y cumple con tu responsabilidad tributaria a tiempo.