La obligación de presentar la declaración de renta en Colombia avanza conforme al calendario oficial establecido por la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN). Durante la última semana de agosto, específicamente del 26 al 29, será el turno de un grupo de personas naturales que deben cumplir con esta responsabilidad para evitar sanciones y mantenerse al día con la normatividad tributaria.

Entre estas fechas, deberán declarar renta quienes tengan un Número de Identificación Tributaria (NIT) con terminaciones específicas, además de cumplir con ciertos topes de ingresos, patrimonio, consumos y consignaciones. Presentar la declaración en el plazo correspondiente no solo evita intereses moratorios, sino que garantiza la tranquilidad financiera y el cumplimiento de la obligación en Bogotá y el resto del país.

Quiénes deben declarar renta en Colombia entre el 26 y el 29 de agosto

La DIAN determinó que entre el martes 26 y el viernes 29 de agosto de 2025 corresponde declarar renta a los contribuyentes cuyo NIT termine entre los dígitos 19 y 26. Este es el calendario detallado:

Martes 26 de agosto: NIT y cédulas terminadas en 19 o 20.

NIT y cédulas terminadas en 19 o 20. Miércoles 27 de agosto: NIT y cédulas terminadas en 21 o 22.

NIT y cédulas terminadas en 21 o 22. Jueves 28 de agosto: NIT y cédulas terminadas en 23 o 24.

NIT y cédulas terminadas en 23 o 24. Viernes 29 de agosto: NIT y cédulas terminadas en 25 o 26.

Este cronograma busca ordenar el proceso y facilitar la atención a los contribuyentes en los distintos canales habilitados por la DIAN. Cumplir en la fecha asignada es clave para evitar sanciones por extemporaneidad y costos adicionales que pueden afectar el bolsillo del ciudadano.

¿Quiénes están obligados a declarar renta en 2025 en Colombia?

No todas las personas naturales deben presentar esta obligación. La DIAN establece una serie de condiciones que determinan si un ciudadano está obligado o no a declarar. Entre ellas se destacan:

Haber sido responsable del impuesto sobre las ventas (IVA) a 31 de diciembre de 2024.

Contar con un patrimonio bruto superior a 4.500 UVT ($211.793.000) a 31 de diciembre de 2024.

a 31 de diciembre de 2024. Tener ingresos brutos iguales o superiores a 1.400 UVT ($65.891.000) durante 2024.

durante 2024. Haber realizado consumos con tarjeta de crédito superiores a 1.400 UVT ($65.891.000) en el mismo año.

en el mismo año. Que el valor total de compras y consumos en 2024 haya superado los 1.400 UVT ($65.891.000) .

. Que las consignaciones bancarias, depósitos o inversiones financieras acumuladas en 2024 superen los 1.400 UVT ($65.891.000).

Si cumples con una o varias de estas condiciones, estás en la obligación de presentar la declaración de renta dentro de las fechas correspondientes a la terminación de tu NIT.

Importancia de declarar renta a tiempo

Cumplir con este proceso en la fecha asignada es fundamental. Una declaración extemporánea puede generar sanciones que van desde el 5% del impuesto a cargo hasta la cancelación de intereses moratorios acumulados, lo que aumenta el valor final a pagar. Además, presentar la declaración dentro del plazo establecido es un requisito indispensable para quienes deseen acceder a créditos, realizar trámites financieros o participar en contratos con el Estado.

La DIAN insiste en la necesidad de planificar con anticipación. Tener los documentos organizados, revisar los topes y consultar las guías oficiales ayuda a evitar errores y reduce el riesgo de que la declaración sea rechazada o requiera correcciones.

Herramientas y asistencia para el contribuyente

El portal web de la DIAN (www.dian.gov.co) ofrece diversos recursos para que el proceso de declarar renta sea más sencillo y seguro. Entre ellos se encuentran:

Guías y manuales en línea que explican paso a paso cómo diligenciar el formulario.

que explican paso a paso cómo diligenciar el formulario. Asistencia virtual a través de chat y agendamiento de citas para resolver dudas.

a través de chat y agendamiento de citas para resolver dudas. Servicios en línea disponibles 24/7 para diligenciar y presentar la declaración sin necesidad de desplazamientos.

Adicionalmente, la entidad ha dispuesto líneas telefónicas y puntos de atención presenciales en varias ciudades del país. La recomendación es no dejar la declaración para última hora y aprovechar las herramientas tecnológicas para cumplir sin contratiempos.

Consejos prácticos para presentar la declaración de renta

Verifica tu obligación: antes de empezar, confirma si cumples con los topes establecidos para declarar. Ten a la mano la información financiera: extractos bancarios, certificados de ingresos y retenciones, entre otros documentos. Accede al prevalidado de la DIAN: esta herramienta permite revisar si hay inconsistencias en la información antes de presentar el formulario. Declara en la fecha correspondiente a tu NIT: esto evita sanciones y te permite cumplir con tranquilidad. Guarda los comprobantes: conserva copia de la declaración y del pago, en caso de requerimientos futuros.

Declarar renta: un compromiso ciudadano para los colombianos

La declaración de renta no es solo una obligación tributaria, también es un acto de responsabilidad ciudadana que contribuye al financiamiento de los programas sociales, la infraestructura y los servicios públicos en Colombia. Cumplir a tiempo fortalece la cultura tributaria y garantiza que los recursos lleguen a los sectores que más los necesitan.

Por eso, si tu NIT termina entre 19 y 26 y cumples con los topes definidos por la DIAN, recuerda que esta es tu semana para declarar renta. Organiza tu información, ingresa al portal oficial y realiza el proceso dentro del plazo establecido.