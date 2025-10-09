El lunes 13 de octubre de 2025 será día festivo en Colombia, una fecha en la que muchas personas descansan, pero también miles deberán trabajar. Este semestre del año, hacerlo significará un mejor pago. La Ley 2466 de 2025, conocida como la reforma laboral, estableció un aumento progresivo en el recargo por trabajar en domingos y festivos, lo que representa un beneficio directo para los empleados que prestan sus servicios durante jornadas de descanso obligatorio.

Desde el 1º de julio de 2025, el recargo pasó del 75% al 80% y continuará aumentando hasta llegar al 100% en 2027. Esta medida busca reconocer el esfuerzo adicional de quienes trabajan en días que legalmente están destinados al descanso, mejorando sus condiciones laborales y su remuneración.

Cuánto se paga por trabajar el lunes festivo 13 de octubre en Colombia

Con la entrada en vigor de la reforma laboral, el recargo por trabajar el 13 de octubre de 2025 será del 80%. Esto significa que el pago por esa jornada aumenta un 5% respecto al régimen anterior.

El salario mínimo mensual en Colombia para 2025 es de $1.423.000, más un auxilio de transporte de $200.000, lo que suma $1.623.000. El valor diario, al dividirlo entre 30, equivale a $54.116.

Hasta junio de 2025, trabajar un festivo representaba un recargo del 75%, es decir, un pago total de $83.037. Pero con el nuevo ajuste del 80%, la cifra sube a $87.720 por jornada diurna completa. En la práctica, los trabajadores recibirán unos 4.000 pesos adicionales por cada día festivo trabajado.

Este incremento se aplica a todos los sectores y empresas del país, tanto públicos como privados, y debe ser respetado sin excepción, ya que la ley establece la obligatoriedad del nuevo recargo desde su entrada en vigencia.

Cómo se calcula el pago de los festivos con la reforma laboral

El cálculo del recargo por trabajar en un día festivo es sencillo si se siguen los pasos indicados por el Código Sustantivo del Trabajo (CST) y las disposiciones de la reforma laboral 2025.

Se determina el valor del día laboral dividiendo el salario mensual entre 30. Ejemplo: $1.423.000 / 30 = $47.433 (sin incluir el auxilio de transporte). Se aplica el recargo del 80% por ser día de descanso obligatorio. $47.433 x 1,8 = $85.379. Se suma el auxilio de transporte diario si aplica. $200.000 / 30 = $6.667.

Total final: $92.046 por jornada diurna completa.

Si el trabajo se realiza en horario nocturno o incluye horas extras, también deben sumarse los recargos respectivos. Los porcentajes adicionales se calculan sobre el valor base del día o de la hora ordinaria.

Así será el aumento gradual del recargo en festivos para Colombia

La Ley 2466 de 2025 establece que el incremento en el recargo por trabajo en festivos y fines de semana será gradual. El artículo 179 del Código Sustantivo del Trabajo, modificado por la reforma, fija el siguiente calendario:

Desde el 1.º de julio de 2025: recargo del 80% .

recargo del . Desde el 1.º de julio de 2026: recargo del 90% .

recargo del . Desde el 1.º de julio de 2027: recargo del 100%.

Sin embargo, la ley también permite que los empleadores que deseen hacerlo puedan aplicar el recargo del 100% desde ahora, siempre que su capacidad económica lo permita. Esto se considera una buena práctica laboral, alineada con las políticas de trabajo digno y equitativo que promueve el Gobierno nacional.

Derecho a descanso compensatorio por trabajar en festivos

Además del pago adicional, la ley reconoce el derecho a un descanso compensatorio remunerado para quienes laboran en domingos o festivos de manera habitual. Este beneficio se encuentra en el artículo 180 del Código Sustantivo del Trabajo, que establece que el trabajador debe recibir un día libre entre semana sin que se le descuente salario.

El descanso compensatorio aplica principalmente en sectores donde las actividades no pueden detenerse, como salud, transporte, seguridad, comercio, hotelería o servicios públicos. El objetivo es garantizar que los empleados con turnos continuos puedan disfrutar del tiempo de recuperación que por ley les corresponde.

Objetivo del nuevo recargo en días festivos en Colombia

La modificación en el pago de los festivos hace parte del eje central de la reforma laboral 2025, que busca mejorar la calidad de vida de los trabajadores colombianos. El Gobierno argumentó que el recargo anterior del 75% no compensaba el sacrificio de trabajar en jornadas que deberían ser de descanso, por lo que decidió implementar un incremento progresivo hasta alcanzar el 100%.

El ajuste busca reducir desigualdades en sectores con alta rotación laboral o largas jornadas, promover la redistribución equitativa del ingreso y fomentar una cultura de respeto al tiempo libre. También se alinea con los estándares internacionales sobre trabajo decente y derechos laborales.

Qué deben tener en cuenta los empleadores este 13 de octubre

Para cumplir con la normativa, las empresas deben revisar sus liquidaciones de nómina y asegurarse de aplicar correctamente el recargo del 80% en los pagos correspondientes al lunes festivo 13 de octubre. En caso de incumplimiento, los trabajadores pueden presentar reclamaciones ante el Ministerio del Trabajo o la Unidad de Gestión Pensional y Parafiscales (UGPP).

Las organizaciones que ya estén implementando políticas laborales justas pueden optar por reconocer el recargo completo del 100% antes de 2027, fortaleciendo su compromiso con el bienestar de sus empleados y la responsabilidad social empresarial.

En resumen: pago por el festivo del 13 de octubre de 2025

El lunes 13 de octubre será uno de los primeros festivos en los que se aplicará el nuevo recargo del 80% en Colombia. Este cambio, introducido por la reforma laboral 2025, implica que los trabajadores recibirán una compensación económica más alta por laborar durante el descanso obligatorio, además del derecho a un día compensatorio si la labor es habitual.

De esta forma, la reforma comienza a materializar uno de sus objetivos principales: reconocer el valor real del trabajo en días festivos y avanzar hacia un sistema de empleo más justo y equitativo en Colombia.