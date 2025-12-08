El lunes 8 de diciembre de 2025 será un día festivo clave en el calendario colombiano, debido al Día de las Velitas, una fecha que abre oficialmente la temporada navideña. Sin embargo, para miles de trabajadores no será un día de descanso, sino una jornada laboral que debe pagarse con un recargo especial.

La Ley 2466 de 2025, o reforma laboral, estableció que el trabajo realizado en días festivos debe pagarse con un recargo del 80% sobre la hora ordinaria. Este cambio, vigente desde el 1.º de julio de 2025, forma parte de un aumento gradual que llegará al 100% en 2027. El objetivo es reconocer el valor del tiempo de descanso y mejorar la compensación económica para quienes trabajan en jornadas de descanso obligatorio.

Cuánto deben pagar por trabajar el Día de las Velitas en Colombia

El recargo del 80% implica que la hora trabajada durante el festivo del 8 de diciembre debe pagarse casi al doble del valor de una hora normal.

Ejemplo práctico con cifras claras:

Si la hora ordinaria vale $20.000 , en un festivo debe pagarse a $36.000 .

En una jornada completa de 8 horas, el pago total asciende a $288.000 solo por ese día.

Este beneficio es obligatorio y aplica exclusivamente para trabajadores con contrato laboral formal. En contratos de prestación de servicios, informalidad o trabajos sin contrato, el recargo no está garantizado legalmente.

Quiénes tienen derecho al recargo del 80% por festivos en Colombia

El pago diferenciado del 8 de diciembre aplica únicamente para:

Empleados con contrato laboral formal.

Trabajadores regulados por el Código Sustantivo del Trabajo .

. Personas que presten sus servicios bajo subordinación y órdenes directas de un empleador.

No aplica para:

Contratistas por prestación de servicios.

Trabajadores informales.

Personas sin contrato laboral vigente.

El empleador debe liquidar el recargo en la nómina sin excusas. La falta de pago puede generar sanciones por parte del Ministerio del Trabajo.

Pago nocturno y horas extra en el festivo del 8 de diciembre

El recargo del 80% puede acumularse con otros valores adicionales, lo cual aumenta el pago final. Esto es fundamental en sectores como comercio, turismo, salud, vigilancia y transporte.

Los recargos se suman así:

Festivo + nocturno: se agrega el 35% adicional por turno nocturno.

se agrega el 35% adicional por turno nocturno. Festivo + horas extra diurnas: se suma un 25%.

se suma un 25%. Festivo + horas extra nocturnas: se suma un 75%.

En estos casos, la hora trabajada puede costar más del doble o incluso cerca del triple del valor normal, dependiendo del tipo de turno.

Cómo calcular el pago del festivo de Día de las Velitas en Colombia

Los empleadores pueden calcular la remuneración del 8 de diciembre mediante el siguiente procedimiento:

Determine el valor de la hora ordinaria.

Ejemplo: salario mensual de $1.423.000 dividido entre 240 horas. Resultado: $5.929 por hora ordinaria. Aplique el recargo del 80% por festivo. $5.929 x 1,8 = $10.672 por hora en festivo. Multiplique por las horas trabajadas. En una jornada de 8 horas: $10.672 x 8 = $85.376.

A partir de este valor base, pueden sumarse otros recargos como nocturnidad u horas extra.

Incremento gradual del recargo por festivos en Colombia

El pago del Día de las Velitas en 2025 corresponde al primer aumento establecido por la reforma laboral. La norma fijó el siguiente cronograma para llegar al 100%:

1.º de julio de 2025: recargo del 80% .

recargo del . 1.º de julio de 2026: recargo del 90% .

recargo del . 1.º de julio de 2027: recargo del 100%.

La ley también permite que los empleadores que lo deseen puedan aplicar desde ya el recargo del 100% como medida voluntaria de bienestar laboral.

Derecho al descanso compensatorio por trabajar el 8 de diciembre

El artículo 180 del Código Sustantivo del Trabajo garantiza que los trabajadores que laboren de forma habitual en domingos o festivos tienen derecho a un descanso compensatorio remunerado.

Esto significa que si una persona trabaja el Día de las Velitas y forma parte de un esquema de turnos frecuentes en festivos, debe recibir un día libre pagado entre semana. La medida busca proteger la salud física y mental de quienes trabajan en fechas de alta demanda.

Obligaciones de los empleadores para el festivo de Velitas

Todas las empresas deben asegurarse de realizar el pago correcto del recargo del 80% a las personas que trabajen el lunes 8 de diciembre. Esto incluye:

Verificar los valores por hora.

Actualizar sistemas de nómina.

Liquidar recargos acumulados si aplica.

Respetar el derecho al descanso compensatorio en casos de habitualidad.

El incumplimiento puede generar sanciones por parte del Ministerio del Trabajo y reclamaciones formales de los empleados. El festivo del 8 de diciembre, una de las celebraciones más emblemáticas del país, debe reconocerse con el pago especial establecido en la reforma laboral. Trabajar el Día de las Velitas en 2025 representa una remuneración más alta y una mayor protección laboral para quienes garantizan el funcionamiento del país incluso en fechas de celebración nacional.