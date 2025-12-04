En Colombia, el ajuste salarial para quienes ganan más del salario mínimo legal vigente no depende directamente de las decisiones que se tomen en la Comisión de Concertación. A diferencia del salario mínimo, que sí tiene un incremento anual obligatorio, los salarios superiores podrían ajustarse únicamente mediante acuerdo entre empleador y trabajador. Por eso, en este tramo de la población laboral no existe una cifra fija ni una guía dictada por ley, aunque sí principios constitucionales y criterios técnicos que suelen orientar estas negociaciones.

Con la instalación de la Mesa de Concertación para definir el salario mínimo de 2026 y con los recientes datos de inflación e indicadores económicos, comienzan a proyectarse posibles escenarios para quienes reciben remuneraciones superiores al piso legal. Si bien no hay obligación legal de aumento, distintos insumos económicos podrían servir como referencia en las negociaciones del próximo año.

No habría incremento automático para salarios superiores al mínimo

En Colombia, las personas que ganan más del salario mínimo no están cobijadas por un aumento automático al inicio de cada año. Esto implicaría que, para 2026, sus salarios no subirían de forma obligatoria ni proporcional.

Cualquier posible incremento dependería de una negociación directa entre el trabajador y el empleador. Las empresas, de manera autónoma, podrían definir aumentos tomando en cuenta su situación financiera, estructura organizacional y políticas internas de compensación.

Aun así, las decisiones empresariales suelen alinearse con ciertos criterios constitucionales y económicos que buscan proteger la capacidad adquisitiva de los trabajadores.

El IPC podría convertirse en la referencia principal para los aumentos salariales en Colombia

Sin regulación que obligue a subir salarios superiores al mínimo, la herramienta más utilizada como referencia en negociaciones suele ser el Índice de Precios al Consumidor (IPC), indicador que mide la inflación.

El Departamento Administrativo de la Función Pública, a través del Concepto 213651 de 2023, ha recomendado utilizar el IPC como criterio técnico y razonable para orientar ajustes salariales. Esto no constituye una obligación, pero sí una guía ampliamente aceptada para proteger el ingreso real de los trabajadores.

Con un dato reciente de inflación anual del 5,51%, este porcentaje podría servir como punto de partida para proyectar un eventual ajuste salarial en 2026. Sin embargo, la cifra definitiva del IPC solo se conocerá en enero y será la que, con mayor probabilidad, podría usarse como base de negociación.

Ejemplo de cómo podría quedar un salario en Colombia para 2026

Si un empleador decidiera ajustar el salario con base en el IPC del 5,51%, un trabajador que actualmente gana $2.000.000 podría recibir un incremento proyectado así:

$2.000.000 + (5,51 % de $2.000.000) = $2.110.200

Este cálculo no incluye auxilio de transporte, pero vale recordar que quienes ganan hasta dos salarios mínimos podrían tener derecho a este subsidio si la empresa lo otorga, y el auxilio sí se reajusta oficialmente cada año.

Este ejemplo solo serviría como referencia, pues el aumento real dependería del IPC definitivo y del acuerdo entre empleador y trabajador.

El aumento del salario mínimo podría influir, aunque no obligaría

Si bien el aumento del salario mínimo no aplica automáticamente a quienes ganan más del mínimo, sí podría influir en las decisiones empresariales.

La Comisión de Concertación, instalada el 1 de diciembre, analiza posibles incrementos para el salario mínimo de 2026 que se moverían entre el 6% y el 11% según las propuestas que se han mencionado en el debate público. Esto podría marcar una tendencia general del mercado laboral, ya que muchas compañías prefieren mantener escalas internas coherentes y competitivas.

Para el mínimo actual de $1.423.500, estos porcentajes representarían incrementos entre:

$85.410 (6 %)

(6 %) $156.585 (11 %)

Aunque no serían valores vinculantes para salarios superiores, sí podrían dar una idea de los ajustes que algunas empresas decidan implementar para mantener equilibrio interno.

Qué podrían considerar los trabajadores al negociar en 2026

Para quienes ganan más del mínimo, el aumento para 2026 podría depender de varios factores:

El IPC definitivo, que probablemente será la referencia más utilizada. Las políticas internas de la empresa, que podrían incluir incrementos por escalas, bandos o niveles. La productividad individual, que algunas organizaciones toman como criterio para aumentos diferenciales.

Por ello, los trabajadores podrían prepararse revisando el comportamiento de la inflación, entendiendo el contexto financiero de su empresa y destacando su desempeño anual para fortalecer su negociación.

Lo que podría esperarse para los salarios en Colombia durante 2026

Aunque no existe una regulación que obligue a subir salarios superiores al mínimo, el panorama económico y técnico proyectaría que:

El IPC definitivo podría ubicarse por encima del 5 %.

La productividad laboral del país podría seguir siendo un insumo de referencia.

El salario mínimo podría subir entre 6 % y 11 %, influenciando indirectamente otros ajustes.

Con estos insumos, en 2026 los aumentos salariales para quienes ganan más del mínimo dependerían de acuerdos entre partes, pero podrían orientarse por las variables económicas que ya están marcando la discusión nacional.