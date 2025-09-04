En Colombia, la cuota alimentaria es una herramienta legal que protege el bienestar de los hijos menores y de los jóvenes que dependen económicamente de sus padres. Este derecho está reconocido en la ley y se extiende más allá de la simple alimentación: incluye educación, vivienda, salud, recreación y vestido.

Aunque el derecho a recibir alimentos no prescribe, las acciones legales para exigir el pago de las cuotas atrasadas sí tienen plazos definidos en el Código Civil. Conocer estos términos es clave en 2025 para evitar perder la oportunidad de reclamarlas o enfrentar graves sanciones.

Qué es la cuota alimentaria según la ley colombiana

La cuota alimentaria, regulada en la Ley 1098 de 2006 (Código de Infancia y Adolescencia), es un derecho fundamental de los hijos frente a sus padres. La obligación puede fijarse en un proceso judicial de divorcio, mediante conciliación en el ICBF o directamente ante un juez de familia. Se aplica tanto a menores de edad como a jóvenes hasta los 25 años que aún estudian y dependen económicamente de sus padres.

Prescripción de la cuota alimentaria en Colombia 2025

El artículo 2536 del Código Civil colombiano establece que la obligación alimentaria es imprescriptible, pero las acciones judiciales para su cobro sí tienen plazos:

La acción ejecutiva para reclamar cuotas atrasadas prescribe a los 5 años desde que el beneficiario cumple los 18 años.

, que puede ejercerse por otros . La prescripción puede interrumpirse si el deudor reconoce la deuda o si se inicia un proceso judicial, reiniciando el conteo.

Esto significa que las cuotas atrasadas pueden reclamarse hasta por 10 años después de la mayoría de edad, siempre dentro de los tiempos establecidos.

Hasta qué edad se paga la cuota alimentaria en Colombia

La obligación de pagar cuota alimentaria en Colombia no termina automáticamente cuando los hijos alcanzan la mayoría de edad. La ley establece que los padres están obligados a brindar este apoyo económico hasta los 18 años, siempre que los hijos no puedan sostenerse por sí mismos. Esta obligación busca garantizar que los menores cuenten con los recursos básicos para su desarrollo integral en áreas como salud, educación, vivienda y recreación.

Sin embargo, la normativa también contempla que, si los hijos continúan estudiando y dependen económicamente, la obligación puede extenderse hasta los 25 años. Este beneficio se aplica cuando los jóvenes se encuentran en programas de educación técnica, tecnológica o universitaria, y no cuentan con los medios para mantenerse. De esta manera, el sistema protege el derecho a la educación y asegura que los padres acompañen económicamente a sus hijos hasta que logren independencia financiera.

Monto de la cuota alimentaria en 2025 en Colombia

El valor máximo de la cuota alimentaria se calcula con base en el salario mínimo mensual legal vigente (SMMLV), fijado en $1.423.500 para 2025. El límite superior equivale al 50% del salario mínimo, es decir, $711.750. No obstante, el monto final varía según las circunstancias de cada caso.

Factores que influyen en el cálculo de la cuota alimentaria

Al momento de fijar la cuota, el juez o conciliador analiza varios aspectos:

Ingresos de ambos padres : cada uno debe aportar en proporción a sus recursos.

: cada uno debe aportar en proporción a sus recursos. Necesidades del hijo o hija , como salud, educación, recreación y vivienda.

, como salud, educación, recreación y vivienda. Capacidad económica real de los padres , incluyendo deudas y obligaciones adicionales.

, incluyendo deudas y obligaciones adicionales. Número de hijos beneficiarios de la cuota.

Con base en estos factores, se determina una cifra justa y proporcional.

Cómo solicitar una cuota alimentaria en Colombia

El trámite puede adelantarse en distintas instancias:

Comisaría de Familia. Centro de Conciliación autorizado. Juzgado de Familia, en caso de que no haya acuerdo entre las partes.

El solicitante debe presentar pruebas de la filiación y aportar información sobre el lugar de residencia o trabajo del obligado para garantizar su citación.

Sanciones legales por no pagar la cuota alimentaria

El incumplimiento de la cuota alimentaria en Colombia trae consecuencias severas:

Embargo de bienes y salarios : el juez puede ordenar la retención de cuentas, propiedades o sueldos.

: el juez puede ordenar la retención de cuentas, propiedades o sueldos. Registro de Deudores Alimentarios Morosos (REDAM) : limita el acceso a créditos, la salida del país y la posesión de cargos públicos.

: limita el acceso a créditos, la salida del país y la posesión de cargos públicos. Delito de inasistencia alimentaria: contemplado en el Código Penal, acarrea prisión de 16 a 54 meses y multas.

Claves para entender la prescripción de cuotas alimentarias en 2025

Entender cómo funciona la prescripción de las cuotas alimentarias en Colombia es fundamental para ejercer correctamente los derechos y cumplir con las obligaciones que establece la ley. Aunque el deber de proveer alimentos es imprescriptible, los mecanismos legales para reclamar los pagos atrasados sí cuentan con límites en el tiempo.

En 2025, conocer estas reglas es clave tanto para los beneficiarios, que deben actuar dentro de los plazos legales, como para los deudores, que se enfrentan a sanciones si incumplen con esta responsabilidad. Así que esto es lo que debes saber: