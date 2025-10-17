El 19 de octubre de 2025, Colombia celebrará una jornada electoral enfocada en la participación juvenil: las elecciones de los Consejos Municipales y Locales de Juventud (CMLJ). Será un día en el que miles de jóvenes tendrán la oportunidad de elegir a sus representantes ante alcaldías y gobernaciones, fortaleciendo los espacios de liderazgo y participación democrática.

En este proceso, los jurados de votación desempeñan un papel esencial. Son los garantes de la transparencia y la correcta ejecución de la jornada electoral. La Registraduría Nacional del Estado Civil ya habilitó la consulta en línea para verificar si fuiste seleccionado, además de recordar los deberes y sanciones que acompañan esta responsabilidad cívica.

Trámite para consultar si eres jurado de votación el 19 de octubre en Colombia

La Registraduría Nacional activó el trámite en línea para consultar si fuiste elegido jurado de votación. Este proceso es completamente gratuito, seguro y puede realizarse desde cualquier dispositivo con conexión a internet.

Para hacerlo, sigue estos pasos:

Ingresa a la página oficial: www.registraduria.gov.co. En el menú principal, selecciona la opción “Electoral”. Desplázate hasta la sección de “Trámites y Servicios”. Haz clic en “Consulta jurado de votación”. Ingresa tu número de cédula o tarjeta de identidad. Marca la casilla “No soy un robot”. Presiona el botón “Consultar”.

El sistema te mostrará si fuiste designado como jurado para las elecciones de Consejos de Juventud y te indicará el puesto y mesa de votación asignados. La entidad recomienda realizar esta consulta con anticipación para evitar inconvenientes y cumplir oportunamente con la citación.

Requisitos para ser jurado de votación en Colombia

La designación de jurados de votación se realiza mediante un sorteo aleatorio organizado por la Registraduría Nacional del Estado Civil. Para las elecciones tradicionales, pueden ser seleccionados ciudadanos colombianos entre 18 y 60 años, que hayan cursado como mínimo el grado décimo de educación secundaria.

Sin embargo, en las elecciones de los Consejos Municipales y Locales de Juventud, el proceso incluye la participación de jóvenes mayores de 14 años. Estos jurados son escogidos entre estudiantes y miembros de organizaciones juveniles registradas, con el objetivo de involucrar a las nuevas generaciones en los valores democráticos y el ejercicio ciudadano.

Funciones de los jurados de votación durante la jornada electoral

Cumplir con las funciones de jurado de votación es una responsabilidad que garantiza la transparencia de la jornada. Entre las tareas asignadas se encuentran:

Instalar la mesa de votación y verificar el material electoral recibido. Comprobar la identidad de cada votante y entregar la tarjeta electoral correspondiente. Registrar la asistencia y participación en los formularios oficiales. Realizar el conteo de votos una vez finalizada la jornada. Diligenciar las actas de escrutinio y asegurar su entrega al finalizar el proceso.

Además, todos los jurados deben asistir previamente a una capacitación obligatoria, que puede realizarse de forma virtual o presencial. En ella, la Registraduría explica los pasos del proceso, el manejo del material y las normas que rigen la jornada electoral.

Importancia de los jurados de votación en las elecciones juveniles

Los jurados de votación en las elecciones de Consejos de Juventud cumplen una labor formativa y de servicio. No solo garantizan el cumplimiento del procedimiento, sino que promueven la confianza en las instituciones y en el voto como herramienta de cambio social.

Estos comicios son una oportunidad para que los jóvenes aprendan sobre participación ciudadana y fortalezcan su compromiso con los procesos democráticos. Los Consejos de Juventud permiten elegir voceros que representarán a sus comunidades en temas clave como educación, empleo, cultura, medio ambiente y liderazgo social.

Por eso, el trabajo de los jurados contribuye directamente a consolidar un proceso electoral limpio, incluyente y representativo.

Capacitación obligatoria para jurados de votación

La capacitación para jurados de votación es un requisito indispensable antes de la jornada electoral. A través de sesiones presenciales o virtuales, los participantes reciben información sobre:

El montaje y la instalación de la mesa de votación.

Los procedimientos de verificación de identidad y entrega del tarjetón.

El diligenciamiento de formularios y actas de escrutinio.

Las normas que regulan el voto y los protocolos de cierre de jornada.

Esta preparación busca evitar errores durante el proceso y garantizar que cada jurado esté listo para cumplir su labor con responsabilidad. La Registraduría ofrece materiales didácticos y videos explicativos para reforzar la formación.

Sanciones por no asistir como jurado de votación

Ser jurado implica una obligación legal. Si una persona designada no asiste o abandona sus funciones sin causa justificada, la Registraduría Nacional impone sanciones que varían según el caso:

Servidores públicos: pueden ser destituidos del cargo que desempeñan.

pueden ser que desempeñan. Ciudadanos particulares: se exponen a una multa de hasta 10 salarios mínimos legales vigentes, lo que equivale a $14.235.000 en 2025.

En el caso de los jóvenes jurados menores de edad, la sanción es de carácter educativo. Si no cumplen con su deber sin justificación válida, deberán realizar 40 horas de actividades pedagógicas relacionadas con la promoción del Estatuto de Ciudadanía Juvenil. El cumplimiento de esta sanción será supervisado por el rector o coordinador académico de su institución educativa.

Jurados de votación: compromiso ciudadano y formación democrática

El papel de los jurados de votación va más allá de un deber electoral. Representa un compromiso con la democracia, la participación y la transparencia. En estas elecciones de Consejos de Juventud 2025, su participación será determinante para garantizar un proceso justo y ordenado, donde las voces jóvenes de Colombia sean escuchadas.

El trámite, la capacitación y las funciones de los jurados son pilares fundamentales para el éxito de esta jornada democrática, que busca fortalecer la confianza en los procesos electorales y fomentar el liderazgo juvenil en todo el país.