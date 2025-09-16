Nequi es una de las billeteras digitales más usadas en Colombia gracias a la confianza que genera al estar respaldada por el Grupo Bancolombia y a la facilidad con la que permite realizar operaciones financieras desde el celular. Entre sus servicios más valorados se encuentra la posibilidad de solicitar créditos en línea, sin trámites presenciales y con desembolsos rápidos que pueden ir desde $100.000 hasta $25.000.000.

Estos préstamos han sido una alternativa clave para personas que buscan liquidez inmediata, sin filas ni papeleo en bancos. Sin embargo, con su creciente popularidad también han aparecido riesgos de fraude que ponen en alerta tanto a usuarios como a comerciantes. Una aplicación falsa que imita la interfaz de Nequi se ha convertido en la estafa más reciente, afectando especialmente a pequeños negocios que reciben pagos digitales.

Tipos de créditos disponibles en Nequi 2025

Los créditos de Nequi están diseñados para ajustarse a diferentes perfiles financieros y necesidades. La gran ventaja es que se gestionan directamente desde la aplicación oficial, lo que elimina trámites físicos y tiempos de espera. Esta billetera digital ofrece dos modalidades principales: el crédito de consumo de bajo monto, ideal para necesidades inmediatas y montos pequeños, y el crédito de libre inversión, que amplía las posibilidades para proyectos más grandes o gastos personales de mayor valor. Ambos productos cuentan con tasas fijas, plazos flexibles y condiciones claras que hacen más fácil planificar el pago.

Crédito de Consumo de Bajo Monto en Nequi

Libre destinación.

Montos desde $100.000 hasta $5.278.000, según perfil de riesgo.

Plazo de 1 a 60 meses.

Tasa fija de interés durante todo el crédito.

Permite abonos a capital y reducción de plazo o cuota.

Puede requerir fianza con el Fondo de Garantías (FGA).

Seguro de vida obligatorio.

Crédito de Libre Inversión con Nequi

Montos desde $100.000 hasta $25.000.000.

Plazos entre 1 y 60 meses.

Respuesta inmediata en la app.

Opción de abonos a capital.

Garantías con FGA o Fondo Nacional de Garantías (FNG).

Seguro de vida obligatorio.

Requisitos para solicitar un crédito en Nequi

Solicitar un préstamo en Nequi es sencillo, pero no todos los usuarios califican de inmediato. La plataforma analiza el comportamiento financiero de cada persona y exige cumplir ciertos requisitos que aseguran la capacidad de pago y disminuyen el riesgo de incumplimiento. Estos filtros ayudan a mantener la sostenibilidad del servicio y a que los usuarios accedan a montos acordes a su perfil crediticio. Si bien no hay que presentar documentos físicos, sí es necesario cumplir condiciones básicas que se validan en línea.

Contar con una cuenta activa en Nequi.

Ser mayor de edad y tener cédula de ciudadanía vigente.

No estar reportado negativamente en centrales de riesgo.

Mantener historial crediticio positivo.

Demostrar capacidad de pago a través del uso de la app.

Paso a paso para pedir un crédito en Nequi

El trámite para solicitar un crédito en Nequi no requiere intermediarios ni acudir a oficinas bancarias. Todo se hace desde la aplicación oficial en cuestión de minutos. El usuario solo necesita ingresar a su cuenta, elegir el tipo de crédito y definir las condiciones del préstamo, como monto y plazo. Una de las ventajas más valoradas es que la respuesta de aprobación llega de manera inmediata, lo que convierte a Nequi en una solución práctica para imprevistos financieros o proyectos que requieren liquidez rápida.

Abrir la aplicación Nequi. Ingresar a la opción “Servicios”. Seleccionar “Finanzas” y luego “Créditos”. Escoger la modalidad de crédito (ejemplo: Libre Inversión). Indicar el monto solicitado, como $10.000.000. Definir el plazo de pago entre 1 y 60 meses. Revisar condiciones como tasa de interés, seguro y garantía. Aceptar términos y confirmar la solicitud.

Condiciones de los créditos en Nequi

Aunque estos créditos son rápidos y fáciles de obtener, es esencial que el usuario revise las condiciones antes de aceptar. Nequi establece tasas de interés fijas, pero estas pueden variar dependiendo del perfil de riesgo, el monto solicitado y el plazo elegido. Además, todos los préstamos exigen un seguro de vida obligatorio y, en algunos casos, garantías adicionales. Comprender estas condiciones permite tomar decisiones más informadas y evitar sorpresas en el costo total del crédito.

Tasas de interés: varían según el perfil de riesgo, monto y plazo.

varían según el perfil de riesgo, monto y plazo. Plazos de pago: van desde 1 hasta 60 meses, ajustables a la capacidad del usuario.

van desde 1 hasta 60 meses, ajustables a la capacidad del usuario. Comisiones: Nequi no cobra cargos ocultos, pero pueden aplicarse tarifas relacionadas con garantías o seguros.

La estafa más reciente que afecta a usuarios de Nequi en Colombia

El crecimiento de Nequi también ha sido aprovechado por delincuentes que buscan engañar a usuarios y comerciantes. Una de las modalidades más recientes es la aplicación fraudulenta conocida como NequiDz V2, que simula la interfaz oficial de Nequi para generar comprobantes falsos de pago. Estos comprobantes permiten a los estafadores hacer creer que han transferido dinero, cuando en realidad no se ha realizado ninguna transacción. El problema se agrava porque la interfaz falsa incluye detalles como nombre, monto, fecha e incluso códigos QR, lo que hace que el comprobante luzca auténtico.

Cómo evitar fraudes y comprobar pagos en Nequi

Ante esta amenaza, Nequi ha reforzado las herramientas de seguridad dentro de su plataforma oficial. Los usuarios y comerciantes deben ser precavidos y no confiar únicamente en capturas de pantalla como comprobante de pago. La mejor forma de protegerse es verificar las transacciones directamente en la app oficial. Además, la billetera digital ha puesto a disposición un QR verificador que ayuda a comprobar la autenticidad de los pagos recibidos en cuestión de segundos.