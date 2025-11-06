En Bogotá, los conductores que reciben un comparendo pueden reducir significativamente el valor de su multa si cumplen ciertos requisitos dentro de los plazos establecidos. La Secretaría Distrital de Movilidad (SDM) mantiene vigente un programa de descuentos del 50% y 25% en multas de tránsito, dirigido a quienes realizan el curso pedagógico obligatorio y efectúan el pago en los tiempos definidos.

Este beneficio ha ganado fuerza en 2025: según cifras oficiales, más de 320.000 comparendos se han pagado con descuento en la capital. Además de representar un alivio económico, el curso pedagógico busca fortalecer la educación vial y disminuir la reincidencia de infracciones, convirtiéndose en una medida que beneficia tanto al ciudadano como a la ciudad.

Requisitos para acceder a los descuentos en comparendos de tránsito en Bogotá

El principal requisito para obtener un descuento en el pago de multas es realizar el curso pedagógico de seguridad vial, que ofrece la Secretaría Distrital de Movilidad. Este curso es gratuito, presencial y tiene una duración aproximada de dos horas. Una vez completado, se habilita el pago con la reducción correspondiente.

El ciudadano puede asistir a cualquiera de los puntos oficiales habilitados en Bogotá:

Edificio Restrepo: Calle 14 Sur # 22-27.

Calle 14 Sur # 22-27. Fontibón Centro: Calle 19 # 99-68.

Calle 19 # 99-68. Centro Comercial Tintal Plaza: Avenida Carrera 86 # 6-37, locales 286 y 287.

Avenida Carrera 86 # 6-37, locales 286 y 287. Centro Comercial San Rafael: Calle 134 # 55-30, sótano 2.

Calle 134 # 55-30, sótano 2. Centro de Servicios de Movilidad Calle 13: Calle 13 # 37-35.

Se recomienda llegar con antelación, portar documento de identidad y disponer del tiempo necesario para completar el proceso sin contratiempos.

Fechas límite y porcentaje de descuento en las multas de tránsito

El descuento depende del tipo de comparendo (en vía o electrónico) y del momento en que el ciudadano realice el curso y el pago. Cumplir los plazos es indispensable para acceder al beneficio.

Comparendos impuestos en vía

50% de descuento: si se realiza el curso y el pago dentro de los cinco días hábiles siguientes a la imposición del comparendo.

si se realiza el curso y el pago dentro de los a la imposición del comparendo. 25% de descuento: si se realiza el curso y el pago entre los días 6 y 20 hábiles posteriores a la notificación.

Comparendos electrónicos

50% de descuento: si se realiza el curso y el pago dentro de los 11 días hábiles siguientes a la notificación.

si se realiza el curso y el pago dentro de los a la notificación. 25% de descuento: si se realiza el curso y el pago entre los días 12 y 26 hábiles posteriores a la notificación.

Pasados estos plazos, el ciudadano deberá cancelar el valor total de la multa sin descuento.

Consulta y pago de multas de tránsito en línea

Para mayor comodidad, la Secretaría de Movilidad habilita canales digitales que permiten consultar y pagar comparendos en línea, sin necesidad de intermediarios. Estos trámites pueden hacerse desde el portal web o desde la aplicación oficial Mi Movilidad a un clic.

Cómo consultar y pagar comparendos desde la web

Ingresa a www.movilidadbogota.gov.co/web/consulta_de_comparendos. Selecciona “Consulte aquí comparendos y acuerdos de pago”. Diligencia los datos solicitados (documento o placa). Marca el captcha y da clic en Consultar. Si tienes comparendos activos, haz clic en Ver detalle para ver la información completa. Realiza el pago mediante PSE o descarga el volante para pagar en bancos autorizados.

Trámite digital con la app Mi Movilidad a un clic

La aplicación Mi Movilidad a un clic permite realizar los mismos trámites desde el celular o computador, de forma rápida y segura.

Ingresa a www.portalmimovilidad.movilidadbogota.gov.co. Inicia sesión o elige Continuar sin registro. Selecciona el módulo Comparendos. Ingresa tus datos personales o del vehículo. Marca el captcha y haz clic en Consultar. Desde allí podrás revisar multas, descargar comprobantes y efectuar pagos en línea.

Derecho a impugnar un comparendo de tránsito en Bogotá

Si el ciudadano considera que la infracción fue impuesta de manera errónea, tiene derecho a impugnar el comparendo. Este trámite es gratuito, se realiza de forma virtual y permite presentar pruebas y argumentos ante la autoridad competente.

Los plazos para hacerlo están definidos por la ley:

Comparendos en vía: dentro de los cinco días hábiles siguientes a la imposición.

dentro de los siguientes a la imposición. Comparendos electrónicos: dentro de los 11 días hábiles siguientes a la notificación.

El procedimiento está respaldado por el Artículo 136 del Código Nacional de Tránsito (Ley 769 de 2002) y la Ley 1843 de 2017.

Cómo agendar la cita para impugnar un comparendo en Bogotá

La cita para impugnar debe solicitarse sin intermediarios, a través de los canales oficiales de la Secretaría de Movilidad:

Sitio web: www.movilidadbogota.gov.co.

www.movilidadbogota.gov.co. Aplicación Mi Movilidad a un clic.

Línea telefónica: (601) 364 94 00, opción 2.

Durante la audiencia, el ciudadano podrá exponer sus argumentos, presentar documentos y solicitar la revisión del caso.

Consejos para aprovechar los descuentos y evitar sanciones

Realiza el curso pedagógico dentro de los plazos establecidos para no perder el beneficio.

No utilices intermediarios; todos los trámites son gratuitos y personales.

Verifica periódicamente si tienes comparendos pendientes en la página oficial.

Guarda los comprobantes de pago y certificados del curso como soporte ante futuras gestiones.

Cumplir las normas de tránsito y aprovechar los descuentos vigentes no solo reduce costos, sino que también promueve una movilidad más segura y responsable en Bogotá.