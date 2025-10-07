Colpensiones recordó recientemente la importancia de que los afiliados que estén próximos a pensionarse —es decir, aquellos a quienes les falten cinco años o menos para cumplir con los requisitos— realicen un trámite clave: la verificación del historial laboral.

Según la entidad, este proceso permite evitar inconsistencias o errores que puedan retrasar el reconocimiento de la pensión y garantizar que las semanas cotizadas se encuentren debidamente registradas.

¿Por qué es importante revisar el historial laboral?

La historia laboral recopila todos los aportes que un trabajador ha hecho al Sistema General de Pensiones durante su vida laboral. Allí se registran las semanas cotizadas, los periodos de aportes y las empresas o empleadores que han efectuado los pagos.

Colpensiones recomienda realizar esta revisión con antelación, pues en algunos casos los reportes presentan inconsistencias o vacíos que pueden afectar el cálculo final de las semanas requeridas para pensionarse. Además, conocer el estado actual permite al afiliado saber cuántas semanas le faltan para cumplir con los requisitos y cuándo podrá iniciar el trámite formal de jubilación.

Cómo consultar el historial laboral en Colpensiones

El proceso se puede hacer directamente en el portal web de Colpensiones, donde los usuarios pueden ingresar con su cuenta y descargar el reporte completo. En el documento se detalla:

El número total de semanas cotizadas.

Los años acumulados de aportes.

Las semanas pendientes para alcanzar el requisito.

Los aportes efectuados en el último año y las empresas que los realizaron.

Qué hacer si hay errores o inconsistencias

Si un afiliado detecta errores en su historial, Colpensiones ofrece dos mecanismos de corrección. El primero es presencial, en los Puntos de Atención Colpensiones (PAC), Cades o SuperCades, donde se puede diligenciar el formulario correspondiente y adjuntar los documentos de soporte.

El segundo método es digital, a través de la plataforma virtual de la entidad. Allí el usuario puede enviar su solicitud, adjuntar pruebas y hacer seguimiento al caso hasta que se confirme la actualización de la información.

Una vez se realice el ajuste, es fundamental revisar nuevamente el reporte para comprobar que los datos —como nombre, número de documento, periodos de cotización y valores aportados— estén correctamente registrados en la base de datos de Colpensiones.

De esta forma, los afiliados que se encuentren cerca de cumplir la edad de jubilación pueden asegurar que su proceso sea ágil y sin contratiempos al momento de reclamar su pensión en Colombia.

Recomendaciones de Colpensiones para un trámite sin contratiempos

La entidad aconseja a todos los afiliados que están próximos a pensionarse revisar su historial laboral al menos una vez al año, especialmente si cambiaron de empleo o realizaron aportes independientes. Esto permite identificar con tiempo cualquier inconsistencia en los pagos o semanas cotizadas.

Asimismo, Colpensiones insiste en la importancia de conservar los comprobantes de pago y certificados laborales de cada empresa en la que haya trabajado el afiliado. Estos documentos son fundamentales al momento de solicitar una corrección, pues sirven como prueba para validar los aportes que no aparezcan reflejados en el sistema.

Finalmente, la entidad recuerda que todos los trámites relacionados con el Sistema General de Pensiones son completamente gratuitos y se deben realizar únicamente a través de los canales oficiales, evitando intermediarios que puedan ofrecer falsos servicios de “agilización” del proceso.