La Administradora Colombiana de Pensiones (Colpensiones) anunció la entrega de 1.040 bonos de consumo por valor de $2.350.000 cada uno, como parte del programa “Ahorrar es Ganar”. Esta estrategia busca incentivar el ahorro voluntario de quienes no pueden cotizar al sistema pensional tradicional. El primer sorteo se realizará el 18 de septiembre de 2025.

¿Qué es el programa BEPS?

El programa de Beneficios Económicos Periódicos (BEPS) fue diseñado como alternativa para trabajadores independientes, informales o con ingresos inferiores al salario mínimo legal vigente. Bajo esta modalidad, los afiliados pueden hacer aportes voluntarios que se acumulan en una cuenta individual de ahorro para la vejez.

Los recursos depositados pueden convertirse en una anualidad vitalicia, con pagos cada dos meses, o transformarse en semanas de cotización mediante el Sistema de Equivalencias, permitiendo así completar los requisitos para acceder a una pensión de vejez en Colombia.

Según cifras de Colpensiones, a junio de 2025 más de 1.619.000 personas tienen cuentas activas en el programa BEPS y más de 54.000 ya reciben ingresos periódicos gracias a esta alternativa.

Sorteo de bonos de más de 2 millones de pesos

En conmemoración de los 10 años del programa BEPS, Colpensiones lanzó el sorteo “Ahorrar es Ganar 2025”, avalado por Coljuegos. Este contará con tres jornadas:

18 de septiembre de 2025 : se entregarán 208 bonos entre quienes ahorraron entre el 1 de enero y el 31 de agosto.

: se entregarán 208 bonos entre quienes ahorraron entre el 1 de enero y el 31 de agosto. 20 de noviembre de 2025 : se entregarán 312 bonos entre los aportes realizados hasta el 31 de octubre.

: se entregarán 312 bonos entre los aportes realizados hasta el 31 de octubre. 22 de enero de 2026: se entregarán 520 bonos entre los ahorros hechos durante todo el año.

Cada bono tiene un valor de $2.350.000 y puede ser redimido en supermercados aliados del programa a nivel nacional.

Requisitos para participar en el sorteo

Para participar en el sorteo de Colpensiones es necesario:

Estar afiliado al programa BEPS .

. Ser mayor de edad.

Realizar aportes entre el 11 de julio y el 31 de diciembre de 2025.

Cumplir con las condiciones establecidas por la entidad.

Cada aporte de $100.000 otorga una oportunidad de participación, y el tope máximo anual de ahorro es de $2.200.000, equivalente a 38 oportunidades.

Adicionalmente, quienes realicen aportes por encima de ciertos montos pueden acceder a un seguro de vida gratuito, que cubre enfermedades graves, desmembración o incapacidad. Desde su creación, Colpensiones ha expedido más de 543.000 pólizas dentro del programa.

Traslado de un fondo privado a Colpensiones

Los afiliados al Sistema General de Pensiones en Colombia tienen derecho a trasladarse de un fondo privado al régimen de Colpensiones, siempre que cumplan con los requisitos de la ley. Entre ellos:

Haber permanecido mínimo 5 años en un fondo privado.

Solicitar la doble asesoría si se es mujer mayor de 37 años u hombre mayor de 42.

si se es mujer mayor de 37 años u hombre mayor de 42. Diligenciar el Formulario de Traslado de Régimen en los Puntos de Atención de Colpensiones o en su portal web.

Este proceso garantiza que los afiliados puedan tomar decisiones informadas sobre su futuro pensional.