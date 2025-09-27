El programa Colombia Mayor se ha consolidado como uno de los principales instrumentos de apoyo económico para los adultos mayores en situación de pobreza y vulnerabilidad. Cada ciclo de pago representa una ayuda directa que impacta de manera positiva la calidad de vida de miles de familias en todo el país.

En septiembre y octubre de 2025, Prosperidad Social anunció la puesta en marcha del noveno ciclo de pagos, en el que más de 1,6 millones de adultos mayores recibirán la transferencia económica. El cronograma incluye fechas diferenciadas para los beneficiarios bancarizados y aquellos que cobran por giro, garantizando un proceso organizado y seguro.

Cuándo pagan Colombia Mayor en el noveno ciclo

La entrega de recursos del noveno ciclo de Colombia Mayor comenzará el martes 30 de septiembre de 2025 para los beneficiarios que reciben el subsidio mediante transferencia bancaria. Por su parte, los adultos mayores que acceden a través de la modalidad de giro podrán reclamar el pago desde el 2 de octubre de 2025.

El proceso de entrega se extenderá hasta el 16 de octubre, asegurando cobertura nacional para un total de 1.635.235 beneficiarios. Esta distribución escalonada busca evitar congestiones en los puntos de pago y garantizar que todos los adultos mayores accedan al subsidio sin contratiempos.

Cuánto se paga en Colombia Mayor en septiembre y octubre

En este noveno ciclo, Prosperidad Social destinó una inversión de 220.055 millones de pesos para garantizar los recursos de todos los beneficiarios. La mayoría de los adultos mayores recibirá el valor habitual del subsidio, mientras que se mantiene el pago diferencial para los mayores de 80 años.

En total, 515.973 personas de 80 años o más recibirán una transferencia especial de 225.000 pesos, medida que se implementa desde 2024 como parte de la estrategia de atención prioritaria a esta población.

Además, Prosperidad Social confirmó que a partir del décimo ciclo, previsto para la última semana de octubre, entrará en vigencia el aumento anunciado:

Mujeres mayores de 70 años y hombres mayores de 75 años recibirán un incremento en el valor del subsidio.

Los mayores de 80 años tendrán una nivelación del pago diferencial a 230.000 pesos.

Operación de los pagos a través del Banco Agrario

El Banco Agrario de Colombia, junto con su red de aliados, será el encargado de operar el noveno ciclo de pagos. Esta entidad garantiza la cobertura nacional y dispone de múltiples puntos de atención en las cabeceras municipales y zonas rurales.

Cada beneficiario recibirá un mensaje de texto con la fecha exacta en la que podrá reclamar el subsidio. Además, Prosperidad Social habilitó una herramienta en línea para consultar el cronograma de pagos de forma individual, disponible en el enlace oficial: de Consulta de pagos Colombia Mayor del Banco Agrario.

Modalidades de pago disponibles en Colombia Mayor

El programa mantiene dos modalidades principales para la entrega del subsidio:

Transferencia bancaria: para los adultos mayores que tienen cuenta en el Banco Agrario o en entidades financieras vinculadas.

para los adultos mayores que tienen cuenta en el Banco Agrario o en entidades financieras vinculadas. Pago por giro: en ventanillas autorizadas, especialmente diseñado para quienes no cuentan con bancarización.

Ambas modalidades buscan facilitar el acceso de los beneficiarios, incluso en zonas apartadas del país.

Importancia de actualizar la información personal

Prosperidad Social recuerda a los beneficiarios la importancia de mantener sus datos de contacto actualizados, en especial el número de celular. Esta información es clave para recibir los mensajes de notificación con la fecha exacta del pago y evitar retrasos en el proceso.

Quienes necesiten actualizar datos o resolver inquietudes pueden comunicarse a las siguientes líneas gratuitas:

Bogotá: 601 379 1088

601 379 1088 Línea nacional: 01 8000 95 1100

Asimismo, los adultos mayores pueden acudir a los enlaces municipales del programa en las oficinas regionales de Prosperidad Social o en las alcaldías locales.

Beneficios diferenciales para los mayores de 80 años

El pago de 225.000 pesos para los adultos mayores de 80 años se consolidó como un pilar de la estrategia social del Gobierno Nacional. En este noveno ciclo, más de medio millón de personas en este rango de edad recibirán el subsidio ampliado.

Este beneficio busca reconocer las condiciones de mayor vulnerabilidad y dependencia que enfrenta este grupo poblacional, fortaleciendo la política de equidad y justicia social impulsada por el gobierno del presidente Gustavo Petro.

Colombia Mayor como política de protección social

El programa Colombia Mayor es operado por Prosperidad Social y tiene como objetivo ofrecer un ingreso básico a los adultos mayores que no cuentan con pensión ni ingresos suficientes. Con cada ciclo de pagos, el programa reafirma su papel como un mecanismo esencial de protección económica y social.

En 2025, la cobertura supera los 1,6 millones de beneficiarios, lo que refleja el alcance nacional y el esfuerzo constante del gobierno por garantizar una vejez digna, segura y con justicia social.

Recomendaciones para los beneficiarios de Colombia Mayor

De esta manera, el noveno ciclo de Colombia Mayor avanza con un cronograma definido, recursos asegurados y un modelo de atención prioritaria que busca fortalecer la protección social de las personas mayores en Colombia.