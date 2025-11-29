El programa Colombia Mayor inicia diciembre con un ciclo determinante para la población mayor de 60 años. Con el ciclo 11, el Gobierno cumple la promesa de aumentar el monto mensual para los beneficiarios con mayor vulnerabilidad económica, ofreciendo un pago que contribuye a superar la línea de pobreza extrema. Este cambio representa un hito para miles de familias que dependen de esta transferencia como su principal fuente de sostenimiento.

Además del aumento, este ciclo marca avances dentro de la estrategia Dignidad Mayor – Rumbo al Pilar Solidario. Se trata de una transición que refuerza el ingreso básico para quienes no cuentan con pensión y prepara el terreno para la próxima ampliación del programa. Las fechas, los montos y la cobertura convierten al ciclo 11 en uno de los más importantes del año.

Aumento para mayores de 60 años en Colombia Mayor: de 80.000 a 230.000 pesos

El anuncio del presidente Gustavo Petro se hace oficial en este ciclo: las mujeres mayores de 60 años y los hombres mayores de 65 años pasarán de recibir 80.000 a 230.000 pesos. Este ajuste histórico garantiza que quienes reciben este nuevo monto superen la línea de pobreza extrema, fortaleciendo su seguridad económica mensual.

El aumento también amplía la cobertura del programa. En total, 227.523 mujeres y 292.492 hombres comenzarán a recibir la transferencia incrementada, sumándose a quienes desde octubre ya perciben este valor por superar los 70 y 80 años. La medida se enfoca en priorizar a la población sin pensión que enfrenta mayores niveles de vulnerabilidad.

Fechas del ciclo 11 de Colombia Mayor: del 1 al 16 de diciembre

El ciclo 11 se entregará de manera escalonada, para asegurar un proceso ordenado y seguro:

1 de diciembre: inicio de pagos para beneficiarios bancarizados.

inicio de pagos para beneficiarios bancarizados. 3 de diciembre: inicio de pagos para quienes cobran por giro.

inicio de pagos para quienes cobran por giro. 16 de diciembre: cierre oficial del ciclo de pagos.

Los recursos estarán disponibles a nivel nacional en los puntos autorizados por Prosperidad Social, dependiendo del canal asignado a cada beneficiario. Se recomienda consultar previamente el medio de pago para evitar desplazamientos innecesarios.

Monto, cobertura e inversión del ciclo 11 de Colombia Mayor

Este ciclo prioriza tanto la ampliación de cobertura como la inversión social. En total:

1.637.628 personas mayores recibirán el pago del ciclo 11.

recibirán el pago del ciclo 11. Los recursos serán entregados por transferencia bancaria o giro , según corresponda.

, según corresponda. La inversión total asciende a 386.499 millones de pesos, una cifra que confirma la magnitud del esfuerzo estatal para fortalecer el ingreso de la población mayor.

El Gobierno proyecta que el próximo ciclo, el número 12, llegará a 3 millones de beneficiarios, con pagos que comenzarían a entregarse el 18 de diciembre.

Superar la pobreza extrema: el impacto del aumento a 230.000 pesos

El aumento implementado en el ciclo 11 tiene un objetivo claro: permitir que las personas mayores beneficiarias superen la línea de pobreza extrema. El paso de 80.000 a 230.000 pesos transforma la capacidad de cubrir necesidades básicas, mejora la estabilidad económica y reduce los riesgos asociados a ingresos insuficientes.

Este reajuste reconoce décadas de desigualdad acumulada y responde a una demanda histórica de los adultos mayores que no cuentan con acceso a pensión ni a ingresos regulares. El cambio se convierte en un soporte vital, especialmente en zonas rurales y municipios con altos índices de vulnerabilidad.

Dignidad Mayor y el Pilar Solidario: así avanza el nuevo modelo de apoyo

El aumento del ciclo 11 forma parte de la estrategia Dignidad Mayor – Rumbo al Pilar Solidario, un componente central de la Reforma Pensional que actualmente revisa la Corte Constitucional. Su propósito es garantizar un ingreso básico a las personas mayores sin pensión y consolidar un esquema más inclusivo.

Durante la campaña de búsqueda activa, Prosperidad Social registró más de 1,3 millones de nuevas inscripciones, realizadas puerta a puerta en todo el país. Este proceso permitió identificar a los adultos mayores con mayores necesidades y fortalecer la base de beneficiarios que ahora reciben el aumento.

Aunque la implementación completa del Pilar Solidario está pendiente, el Gobierno ha avanzado en su aplicación parcial, cumpliendo la promesa de ampliar la protección social para la vejez en Colombia.

Requisitos y datos que deben mantener actualizados los beneficiarios

Para garantizar la entrega eficiente de los pagos del ciclo 11, Prosperidad Social hace un llamado a los beneficiarios a mantener actualizada su información personal. Es fundamental revisar:

Teléfono de contacto

Dirección de residencia

Municipio

Datos bancarios (en caso de estar bancarizado)

Cualquier cambio debe reportarse de inmediato para evitar demoras o bloqueos en la entrega de los recursos.

Los canales oficiales para atención son:

Línea Bogotá: 601 379 1088

601 379 1088 Línea nacional gratuita: 01 8000 95 1100

01 8000 95 1100 Enlaces municipales: disponibles en alcaldías y oficinas regionales de Prosperidad Social.

Ciclo 11: un cierre de año clave para mayores de 60 años

Diciembre se convierte en un mes crucial para las personas mayores beneficiarias de Colombia Mayor. El ciclo 11 no solo entrega un aumento histórico, sino que abre la puerta a un programa más robusto y amplio, alineado con la estrategia de protección social que avanza hacia el Pilar Solidario.