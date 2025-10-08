Tener una vivienda propia es uno de los propósitos más importantes para las familias colombianas, ya que representa estabilidad, protección y una mejor calidad de vida. Sin embargo, muchas personas no pueden pagar una casa o apartamento de contado y deben recurrir a créditos hipotecarios o subsidios de vivienda, una alternativa que facilita la compra o mejora de un inmueble gracias al apoyo de entidades públicas o privadas.

En Colombia, las cajas de compensación familiar cumplen un papel fundamental en este proceso, al ofrecer programas de subsidio que alivian la carga económica de los hogares. Una de ellas es Cafam, que opera principalmente en Bogotá y Cundinamarca, y que brinda diferentes tipos de ayudas para compra, arrendamiento o mejora de vivienda.

Requisitos para acceder al subsidio de vivienda con Cafam

De acuerdo con la guía oficial de Cafam, los requisitos básicos para solicitar un subsidio de vivienda son los siguientes:

Estar afiliado a Cafam , sin que se exija antigüedad mínima.

, sin que se exija antigüedad mínima. Conformar un grupo familiar de una o más personas.

de una o más personas. Los ingresos del hogar no deben superar los cuatro (4) salarios mínimos mensuales legales vigentes , es decir, hasta $5.694.000 para el año 2025.

no deben superar los cuatro (4) , es decir, hasta para el año 2025. Ningún integrante del grupo familiar puede tener vivienda propia , salvo que se trate del inmueble que se va a mejorar.

, salvo que se trate del inmueble que se va a mejorar. Ninguno de los postulantes debe haber recibido anteriormente subsidio de vivienda .

. Pensionados : deben aportar el 2 % de su mesada pensional, sin exigencia de antigüedad.

: deben aportar el 2 % de su mesada pensional, sin exigencia de antigüedad. Trabajadores independientes: deben aportar el 2 % de sus ingresos durante al menos seis meses.

Cumplir con estos requisitos es esencial para acceder a los programas de vivienda nueva, arrendamiento o mejoramiento que ofrece esta caja de compensación.

Montos del subsidio de vivienda en Cafam

Los valores de los subsidios que otorga Cafam varían según el tipo de programa y los ingresos familiares:

Compra de vivienda nueva : hasta $42.705.000 para ingresos de 0 a 2 SMMLV y hasta $28.470.000 para ingresos entre 2 y 4 SMMLV.

: hasta para ingresos de 0 a 2 SMMLV y hasta para ingresos entre 2 y 4 SMMLV. Construcción o mejoramiento de vivienda : hasta $25.623.000 .

: hasta . Subsidio de arrendamiento: hasta $20.498.400.

Estas ayudas permiten a muchas familias avanzar en su proyecto de vivienda sin tener que recurrir a créditos de alto costo.

Tipos de subsidio disponibles en Cafam

La Caja de Compensación Familiar Cafam ofrece varios tipos de subsidios dentro de su programa de vivienda:

Adquisición de vivienda nueva : un aporte económico para invertir en inmuebles de interés social o prioritario, tanto en zonas urbanas como rurales.

: un aporte económico para invertir en inmuebles de interés social o prioritario, tanto en zonas urbanas como rurales. Subsidio de mejora o construcción en lote propio: destinado a quienes desean realizar adecuaciones en su vivienda o construir en terreno propio, siempre que no se encuentre en zona de alto riesgo y cuente con servicios públicos básicos.

Además, es importante tener en cuenta que el valor máximo de la vivienda dependerá del municipio donde se ubique el inmueble. Para viviendas de interés social (VIS), el tope es de 135 SMMLV, y para viviendas de interés prioritario (VIP), de 150 SMMLV.

Cómo solicitar el subsidio de vivienda Cafam

Quienes deseen postularse pueden hacerlo de forma presencial en los Puntos de Atención Cafam (PAC) o en línea a través del portal web oficial, en la sección Hogar. Allí encontrarán asesoría personalizada y orientación sobre el proceso de postulación. Clic aquí para más información.

Cafam invita a sus afiliados a mantenerse informados y aprovechar estos programas que contribuyen al bienestar y la estabilidad de miles de familias en Colombia.