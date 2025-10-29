La reforma laboral aprobada por el Gobierno de Gustavo Petro ya está en marcha y marca un antes y un después en las relaciones de trabajo en Colombia. Desde el pasado 25 de junio, las compañías están llamadas a aplicar varios ajustes legales que transforman la forma de contratar, remunerar y otorgar beneficios a sus empleados. Aunque algunas disposiciones tendrán aplicación gradual, existen otras que ya son de cumplimiento obligatorio y cuya omisión podría derivar en sanciones.

Contratos a término fijo con duración máxima

Las empresas deben tener presente que los contratos a término fijo ahora solo pueden extenderse por un periodo máximo de cuatro años, y su formalización por escrito es requisito indispensable. Si el empleador no justifica adecuadamente su terminación o el uso de esta modalidad, el contrato pasará a ser indefinido de forma automática, generando obligaciones retroactivas en materia laboral y prestacional.

Contratos por obra o labor con justificación expresa

La nueva legislación obliga a que las compañías expliquen de manera clara y detallada el alcance de la obra o labor contratada. Si al finalizar el proyecto el trabajador continúa prestando sus servicios o no se especificó la tarea asignada, el contrato también se convertirá en indefinido, lo que busca evitar el uso indebido de esta figura para evadir responsabilidades laborales.

Contrato indefinido como modalidad general

Uno de los ejes más relevantes de la reforma es la consolidación del contrato indefinido como la regla general de contratación en el país. A partir de ahora, las empresas deberán justificar de manera formal cada vez que utilicen otra modalidad contractual. Este cambio promueve la estabilidad laboral y desincentiva la rotación injustificada de personal.

Nuevas licencias remuneradas para los empleados

La ley incorpora dos nuevas licencias remuneradas: una para asistir a citas médicas (de urgencia o programadas) y otra para cumplir compromisos escolares de los hijos. Estas ausencias no podrán descontarse del salario y deberán estar respaldadas por los soportes correspondientes. Con ello, se fortalece el enfoque de conciliación entre la vida laboral y familiar dentro del marco del derecho al trabajo digno.

Incremento progresivo de los recargos dominicales y festivos

Los trabajadores que presten sus servicios en domingos o días festivos verán un incremento paulatino en el valor de sus recargos. Para 2025, el pago adicional será del 80 %, en 2026 aumentará al 90 %, y en 2027 alcanzará el 100 %. Este ajuste busca mejorar las condiciones salariales de quienes cumplen jornadas en fechas de descanso y garantizar una compensación justa.

La reforma laboral de 2025 representa un cambio estructural en la forma en que las empresas colombianas administran su talento humano. Su correcta implementación no solo evitará sanciones, sino que también fortalecerá el compromiso con la justicia social, la formalización del empleo y la protección de los derechos laborales en el país.