El calendario electoral de 2026 ya está en marcha y, con él, la necesidad de que millones de ciudadanos actualicen su lugar de votación. Para quienes cambiaron de residencia, esperan evitar desplazamientos largos o simplemente desean inscribirse en un punto más accesible, la Registraduría Nacional habilitó un amplio despliegue de puestos, jornadas móviles y opciones presenciales dentro y fuera del país. Este proceso, indispensable para garantizar la participación, ya tiene fechas límite, horarios definidos y requisitos claros.

El cambio de puesto de votación es un trámite gratuito y obligatorio para quienes deseen sufragar en un punto distinto al que aparece actualmente en el censo electoral. Para las elecciones legislativas del 8 de marzo de 2026 y la primera vuelta presidencial del 31 de mayo, la Registraduría ha dispuesto cerca de 400 puntos de inscripción en todo el territorio nacional, además de consulados y jornadas especiales en puestos de votación. Esta guía resume, de forma clara y organizada, todo lo que debes tener en cuenta antes del cierre de inscripciones.

Fechas oficiales para cambiar el puesto de votación en Colombia para 2026

El trámite para modificar o actualizar tu lugar de votación está habilitado hasta el 31 de marzo de 2026, fecha límite establecida por la Registraduría para consolidar el censo electoral previo a las elecciones presidenciales.

Las inscripciones se habilitaron desde el 1 de septiembre de 2025, ofreciendo un amplio rango de meses para que los ciudadanos realicen el proceso sin congestiones.

Estas fechas aplican para todos los puntos de inscripción del país, incluidos los ubicados en Registradurías, puestos móviles, sedes consulares y centros comerciales.

Horarios y disponibilidad de los puntos de inscripción

Los cerca de 400 puntos habilitados funcionan de lunes a sábado en dos franjas horarias, según la ubicación:

De 8:00 a. m. a 5:00 p. m.

De 11:00 a. m. a 8:00 p. m.

Estos horarios permiten que tanto trabajadores como estudiantes accedan al trámite sin afectar sus rutinas. Cada ciudadano puede consultar el listado completo de puntos activos en el portal oficial de la Registraduría Nacional del Estado Civil, donde también se actualizan novedades y cierres temporales.

Además, desde el 8 de marzo de 2025, todas las sedes de la Registraduría y los consulados en el exterior realizan el trámite de lunes a viernes, de 8:00 a. m. a 4:00 p. m., ampliando las alternativas para quienes estén fuera del país o residan lejos de un centro urbano.

Requisitos para realizar el cambio de lugar de votación

El procedimiento es sencillo y requiere únicamente:

Cédula de ciudadanía en formato físico con hologramas vigente.

con hologramas vigente. Cédula digital, para quienes la tengan activa.

No se aceptan contraseñas ni denuncias por pérdida del documento. Además, si el ciudadano tiene una inscripción previa a 1988 y no figura actualmente en el censo electoral, puede aprovechar esta jornada para formalizar su inscripción y quedar habilitado para votar en 2026. El trámite es personal y no requiere intermediarios.

Campañas móviles de inscripción: trámites en puntos itinerantes

La Registraduría implementó campañas móviles de inscripción, una estrategia para acercar el proceso a zonas urbanas, rurales y de difícil acceso. Estas unidades móviles recorren barrios, corregimientos, veredas y espacios públicos, garantizando que los ciudadanos puedan actualizar su información electoral sin necesidad de desplazamientos largos.

La programación de estas campañas puede consultarse también en el sitio web oficial, donde se informan fechas, zonas atendidas y horarios.Estas jornadas son clave en regiones apartadas o con grandes movimientos poblacionales.

Inscripciones en puestos de votación: jornada especial de noviembre de 2025

Entre el jueves 27 y el domingo 30 de noviembre de 2025, varios puestos de votación en todo el país funcionarán como puntos de inscripción temporal. Estos lugares operarán en horario único de 8:00 a. m. a 5:00 p. m., permitiendo que las personas actualicen su lugar de votación justo donde normalmente ejercerán su derecho al voto.

La lista de puestos habilitados estará disponible en el portal de la Registraduría días antes de comenzar la jornada. Esta modalidad busca evitar congestiones en registradurías y centros comerciales durante las semanas previas al cierre de inscripciones.

Trámite en Registradurías y consulados para colombianos en el exterior

Desde el 8 de marzo de 2025, el trámite se encuentra habilitado en:

Todas las sedes de la Registraduría Nacional del Estado Civil en el país.

en el país. Consulados de Colombia en el exterior, para ciudadanos que residen fuera del país.

El horario en estos puntos es de lunes a viernes, entre 8:00 a. m. y 4:00 p. m.

Esto garantiza que los colombianos en el exterior actualicen el lugar de votación correspondiente a su circunscripción consular, requisito indispensable para participar en las elecciones de 2026.

¿Cómo consultar tu puesto actual de votación?

Antes de realizar el trámite, es recomendable verificar tu puesto de votación en la plataforma digital de la Registraduría. Allí podrás:

Confirmar si ya estás inscrito.

Revisar el lugar actual donde estás habilitado para votar.

Identificar si debes actualizar tu información por cambio de domicilio.

Esta consulta es gratuita y solo requiere tu número de cédula.

Calendario electoral oficial para 2026

La Registraduría Nacional ya confirmó las fechas clave de los comicios:

Elecciones al Congreso: 8 de marzo de 2026.

8 de marzo de 2026. Primera vuelta presidencial: 31 de mayo de 2026.

En ambos casos, la ley seca empezará a regir desde las 6:00 p. m. del día previo, es decir:

7 de marzo para las legislativas.

30 de mayo para las presidenciales.

Por ello, actualizar tu lugar de votación antes del 31 de marzo de 2026 es fundamental para evitar contratiempos y garantizar tu participación democrática.