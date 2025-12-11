El cierre de 2025 llega con un impulso determinante para miles de hogares colombianos que dependen de los programas de transferencias administrados por Prosperidad Social. En un mes en el que los gastos aumentan por las celebraciones y compromisos familiares, el Gobierno adelantó la entrega del sexto ciclo de pagos, un movimiento que busca ofrecer liquidez oportuna y garantizar que los beneficiarios puedan planear mejor su fin de año.

Los incentivos de este ciclo pueden alcanzar hasta $500.000, dependiendo de la clasificación del hogar en el Sisbén IV, sus condiciones socioeconómicas y el número de integrantes. Con esta entrega anticipada y una logística reforzada por el Banco Agrario de Colombia, diciembre se convierte en un mes decisivo para mejorar la estabilidad financiera de más de 770.000 hogares en todo el territorio nacional.

Quiénes reciben los apoyos de hasta $500.000 en diciembre

Los hogares beneficiados pertenecen principalmente a los programas Renta Ciudadana y Devolución del IVA, dos iniciativas que concentran la mayor inversión social del país. Para este ciclo, Prosperidad Social destinó 314.979 millones de pesos, que cubrirán a 773.800 hogares, entre los cuales se encuentran 825.700 niños y niñas menores de 6 años.

Los montos asignados dependen de tres factores clave que determinan la transferencia final:

Clasificación en Sisbén IV (grupos más vulnerables reciben montos más altos).

(grupos más vulnerables reciben montos más altos). Composición del hogar , especialmente la presencia de menores.

, especialmente la presencia de menores. Cumplimiento de corresponsabilidades exigidas por Renta Ciudadana.

En materia de verificación, Prosperidad Social revisó:

Salud: afiliación a EPS y esquemas de vacunación completos según la edad.

afiliación a EPS y esquemas de vacunación completos según la edad. Educación: matrícula vigente de niñas, niños y adolescentes.

Cumplir con estas obligaciones asegura que los hogares reciban el apoyo económico y, al mismo tiempo, promueve condiciones de protección integral.

Fechas oficiales: ciclo de pagos del 4 al 21 de diciembre

El Gobierno confirmó que el sexto ciclo de pagos se desarrollará entre el 4 y el 21 de diciembre de 2025. Este es un hecho histórico, pues por primera vez la entrega se realiza en la primera parte del mes, en lugar de finales de diciembre o incluso enero, como había ocurrido en ciclos anteriores.

El cronograma quedó organizado así:

Pagos por cuenta bancaria: desde el 4 de diciembre .

desde el . Pagos por giro: del 10 al 21 de diciembre.

Para quienes reciben por giro, la fecha de inicio del 10 de diciembre permite organizar la atención en los puntos autorizados y evitar congestiones. Quienes ya cuentan con producto financiero activo recibirán el depósito directamente, sin necesidad de desplazamiento.

Cómo reclamar los pagos sin contratiempos en diciembre

Una parte esencial del proceso es recibir el incentivo sin dificultades. Por ello, Prosperidad Social y el Banco Agrario definieron lineamientos claros para que cada beneficiario pueda acceder a la transferencia sin retrasos.

Consulta del estado de pago en plataformas oficiales

El primer paso consiste en revisar la disponibilidad del incentivo en los canales de Prosperidad Social o del Banco Agrario. Allí se indica:

Si el pago está aprobado.

El método asignado: depósito en cuenta o giro presencial.

El punto autorizado en caso de giro.

Recepción por cuenta bancaria: verificación rápida

Los beneficiarios con cuenta activa en el Banco Agrario solo deben consultar su saldo. Es importante asegurarse de que la cuenta:

No esté bloqueada.

Tenga datos actualizados.

Permita retiros en cajeros o corresponsales según la zona.

Recepción por giro: documentos y punto autorizado

Para quienes reciben por giro, los pasos son sencillos:

Presentar el documento original de identidad.

Acudir únicamente al punto autorizado indicado por la entidad.

Respetar las fechas del calendario para evitar aglomeraciones.

Actualización de datos: clave para no perder el pago

El Gobierno insiste en mantener actualizados:

Teléfonos de contacto.

Dirección.

Datos de identificación.

Información incorrecta puede generar retrasos o imposibilitar el cobro.

Banco Agrario: operador clave en el reparto de los recursos

La entidad financiera será nuevamente la encargada de entregar los recursos en todo el país. Su rol se ha fortalecido al garantizar:

Cobertura tanto en zonas urbanas como rurales.

Depósitos seguros y eficientes.

Atención organizada en puntos para giros.

Canales de soporte durante todo el ciclo de pagos.

Su participación es crucial para que los hogares reciban el dinero sin demoras y con la seguridad que requieren transferencias de alto volumen como las de diciembre.

Impacto social del ciclo de pagos de fin de año

Con este ciclo, el Gobierno reafirma su compromiso con la justicia social, el cierre de brechas y la atención prioritaria a la población vulnerable. La entrega anticipada de los incentivos:

Mejora la capacidad de planificación de las familias.

Asegura la protección de niños y niñas gracias a la verificación de corresponsabilidades.

Refuerza la continuidad de los programas de transferencias monetarias.

Además, el alcance nacional del ciclo permite que miles de hogares cierren el año con mayor tranquilidad financiera y con recursos esenciales para cubrir sus necesidades en una época de mayor presión económica.