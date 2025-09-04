En septiembre, miles de hogares en Colombia empezarán a recibir un bono de $225.000 como parte de los subsidios del Gobierno Nacional. Este apoyo económico busca fortalecer la economía familiar y reducir los índices de pobreza en la población más vulnerable.

Los pagos estarán disponibles a través del Banco Agrario, entidad encargada de dispersar los recursos en todo el territorio nacional. Los beneficiarios deberán consultar y reclamar su incentivo dentro de las fechas establecidas para no perder el derecho a cobro.

En septiembre se entregan $225.000 a más de 500.000 personas

Desde el 3 hasta el 19 de septiembre, 527.602 beneficiarios recibirán un giro de $225.000 correspondiente al octavo ciclo del programa Colombia Mayor. Esta iniciativa está dirigida a adultos mayores en condición de pobreza y vulnerabilidad.

El Banco Agrario de Colombia y su red de aliados enviarán mensajes de texto a cada beneficiario indicando la fecha y modalidad de pago. Además, los usuarios podrán verificar la información en línea a través del portal oficial de consultas del Banco Agrario (enlace de consulta aquí).

De manera adicional, 1.154.504 adultos mayores que también hacen parte del programa recibirán $80.000 durante este mes, garantizando cobertura a más de 1,6 millones de personas en total.

En conjunto, el Gobierno Nacional invertirá 232.196 millones de pesos para asegurar la entrega oportuna y segura de los recursos en todo el país.

Cómo consultar si tiene pago pendiente en el Banco Agrario

El Banco Agrario entrega los recursos mediante abono en cuenta bancaria o a través de giros en ventanilla con aliados autorizados como:

SuperGIROS

Reval

Efecty

Movii

Bico

Para confirmar si tiene un pago disponible, los beneficiarios deben ingresar al portal de consulta de giros del Banco Agrario y seguir estos pasos:

Seleccionar el tipo y número de documento (cédula de ciudadanía si corresponde). Escribir el código captcha que aparece en pantalla. Aceptar el recuadro de “autorización tratamiento de datos”. Hacer clic en Consultar.

El sistema mostrará:

Fecha de pago asignada.

Modalidad de entrega (giro en ventanilla, abono en cuenta o billetera digital asociada).

(giro en ventanilla, abono en cuenta o billetera digital asociada). Entidad o corresponsal aliado designado para la entrega (SuperGIROS, Reval, Efecty, Movii o Bico).

De esta manera, los beneficiarios pueden planificar su cobro y evitar contratiempos en las oficinas y puntos habilitados.