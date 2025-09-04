En septiembre, miles de hogares en Colombia empezarán a recibir un bono de $225.000 como parte de los subsidios del Gobierno Nacional. Este apoyo económico busca fortalecer la economía familiar y reducir los índices de pobreza en la población más vulnerable.
Los pagos estarán disponibles a través del Banco Agrario, entidad encargada de dispersar los recursos en todo el territorio nacional. Los beneficiarios deberán consultar y reclamar su incentivo dentro de las fechas establecidas para no perder el derecho a cobro.
En septiembre se entregan $225.000 a más de 500.000 personas
Desde el 3 hasta el 19 de septiembre, 527.602 beneficiarios recibirán un giro de $225.000 correspondiente al octavo ciclo del programa Colombia Mayor. Esta iniciativa está dirigida a adultos mayores en condición de pobreza y vulnerabilidad.
El Banco Agrario de Colombia y su red de aliados enviarán mensajes de texto a cada beneficiario indicando la fecha y modalidad de pago. Además, los usuarios podrán verificar la información en línea a través del portal oficial de consultas del Banco Agrario (enlace de consulta aquí).
De manera adicional, 1.154.504 adultos mayores que también hacen parte del programa recibirán $80.000 durante este mes, garantizando cobertura a más de 1,6 millones de personas en total.
En conjunto, el Gobierno Nacional invertirá 232.196 millones de pesos para asegurar la entrega oportuna y segura de los recursos en todo el país.
Cómo consultar si tiene pago pendiente en el Banco Agrario
El Banco Agrario entrega los recursos mediante abono en cuenta bancaria o a través de giros en ventanilla con aliados autorizados como:
- SuperGIROS
- Reval
- Efecty
- Movii
- Bico
Para confirmar si tiene un pago disponible, los beneficiarios deben ingresar al portal de consulta de giros del Banco Agrario y seguir estos pasos:
- Seleccionar el tipo y número de documento (cédula de ciudadanía si corresponde).
- Escribir el código captcha que aparece en pantalla.
- Aceptar el recuadro de “autorización tratamiento de datos”.
- Hacer clic en Consultar.
El sistema mostrará:
- Fecha de pago asignada.
- Modalidad de entrega (giro en ventanilla, abono en cuenta o billetera digital asociada).
- Entidad o corresponsal aliado designado para la entrega (SuperGIROS, Reval, Efecty, Movii o Bico).
De esta manera, los beneficiarios pueden planificar su cobro y evitar contratiempos en las oficinas y puntos habilitados.