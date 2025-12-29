La Alcaldía de Bogotá, junto con el Departamento Administrativo de la Defensoría del Espacio Público (DADEP), puso en venta varios inmuebles que hacen parte del patrimonio del Distrito y que ya no son necesarios para funciones administrativas ni actividades gubernamentales. Se trata de lotes, locales, oficinas y espacios comerciales disponibles para la ciudadanía en general, con precios que parten desde los $ 5 millones.

Estas propiedades se ofrecen como una alternativa tanto para quienes buscan construir vivienda como para quienes desean invertir en un negocio, a través de un proceso transparente y respaldado por entidades oficiales del Distrito.

Qué tipo de inmuebles están disponibles actualmente

La oferta vigente, proyectada para el cierre de 2025 y el inicio de 2026, incluye diferentes tipos de bienes ubicados en varias zonas de Bogotá, con valores y características diversas:

Cinco locales comerciales en el Centro Comercial Metrosur, en la localidad de Ciudad Bolívar , con áreas entre 11 y 33 metros cuadrados y precios entre $ 37 millones y $ 43 millones .

en el Centro Comercial Metrosur, en la localidad de , con áreas entre 11 y 33 metros cuadrados y precios entre . Un local en el Centro Comercial Megaoutlet, sobre la autopista Norte con calle 197, con un área de 61 metros cuadrados y un valor de $ 70 millones .

en el Centro Comercial Megaoutlet, sobre la autopista Norte con calle 197, con un área de 61 metros cuadrados y un valor de . Oficinas en el Edificio Valdés, ubicado en la calle 19 con carrera 5. El Distrito vende porcentajes de estas oficinas, con precios que van desde $ 5 millones hasta $ 6,5 millones .

en el Edificio Valdés, ubicado en la calle 19 con carrera 5. El Distrito vende porcentajes de estas oficinas, con precios que van desde . Un local comercial en el Centro Comercial Los Héroes, en la carrera 20 con calle 77, del cual se vende un porcentaje por $ 113 millones .

en el Centro Comercial Los Héroes, en la carrera 20 con calle 77, del cual se vende un porcentaje por . Una habitación del Hotel Selina en la localidad de Chapinero , también ofertada por porcentaje, con un precio de $ 25 millones .

en la localidad de , también ofertada por porcentaje, con un precio de . Ocho lotes en el barrio Vitelma, localidad de San Cristóbal, cada uno con un área de 38,4 metros cuadrados y un precio de $ 81 millones.

Dónde se publican y cómo consultar las ofertas

Todos estos bienes se encuentran disponibles en el Portal Inmobiliario de Bogotá, la plataforma oficial del Distrito para la comercialización de este tipo de activos. Desde allí, los interesados pueden revisar características, precios, ubicación y condiciones de cada inmueble antes de avanzar en el proceso de compra.

Las autoridades distritales han destacado esta iniciativa como una oportunidad de inversión formal, dirigida tanto a personas naturales como jurídicas.

*Clic aquí para acceder

Paso a paso para comprar un inmueble del Distrito

Quienes estén interesados en adquirir alguno de estos bienes deben seguir un procedimiento específico:

Ingresar al Portal Inmobiliario de Bogotá .

. Hacer clic en la opción “Bienes para la venta” .

. Revisar el listado de propiedades disponibles y seleccionar la de interés.

y seleccionar la de interés. Leer cuidadosamente las características y condiciones del inmueble.

Pulsar el botón “Estoy interesado” , donde la plataforma muestra el instructivo para continuar el proceso.

, donde la plataforma muestra el instructivo para continuar el proceso. Registrarse como proveedor en SECOP II .

. Buscar la subasta de bienes del DADEP .

. Presentar la oferta correspondiente por la propiedad seleccionada.

*Clic aquí para acceder

Para resolver inquietudes adicionales, el DADEP dispuso el correo institucional [email protected], a través del cual brinda acompañamiento y orientación durante el proceso.

Un proceso seguro y respaldado por entidades oficiales

Uno de los principales atractivos de este tipo de ventas es la seguridad jurídica que ofrece al comprador. Al tratarse de inmuebles comercializados directamente por la Alcaldía de Bogotá, el riesgo de estafas, documentos falsos o intermediarios irregulares se reduce de manera significativa.

Además, todo el proceso se realiza mediante plataformas oficiales del Estado, como el Portal Inmobiliario de Bogotá y SECOP II, lo que garantiza trazabilidad, transparencia y reglas claras para todos los participantes.

Por qué puede ser una oportunidad de negocio atractiva

Estos inmuebles representan una oportunidad interesante para quienes buscan invertir con presupuestos variados. Los precios iniciales, especialmente en oficinas y participaciones, permiten acceder al mercado inmobiliario con montos más bajos que los habituales.

Sumado a esto, varias de las propiedades están ubicadas en zonas con potencial de valorización, alto flujo comercial o proyección urbana, lo que puede traducirse en rentabilidad a mediano y largo plazo, ya sea mediante arriendo, desarrollo de negocio propio o reventa.