El Black Friday en Colombia, que este 2025 se llevará a cabo el viernes 28 de noviembre, vuelve a ser uno de los eventos más intensos del comercio electrónico. Desde inicios de noviembre, las marcas activan descuentos anticipados y extienden promociones que impulsan a millones de usuarios a comprar más rápido y con menos revisión. Este escenario es perfecto para que aparezcan páginas falsas, anuncios engañosos, campañas fraudulentas y múltiples formas de phishing.

Las cifras lo confirman: según Kaspersky, en Colombia se registraron más de 9 millones de ataques de phishing en el último año, un promedio diario de 273 mil intentos. Frente a este panorama, es indispensable aprender a verificar la legitimidad de cada sitio, cada oferta y cada vendedor antes de ingresar datos personales o bancarios.

Cómo identificar sitios seguros en el Black Friday 2025

Al momento de entrar a una tienda virtual, hay elementos que debes revisar de inmediato. El primero es la presencia del candado de seguridad en la barra de direcciones y el uso del protocolo https, que indica que la comunicación entre tu navegador y el sitio está cifrada. Aunque no garantiza por completo la legitimidad, sí es una señal básica para continuar navegando.

Otro aspecto importante es analizar la URL: páginas fraudulentas suelen modificar letras, duplicarlas o agregar extensiones inusuales para imitar tiendas reconocidas. Si el dominio luce raro, está mal escrito o presenta variaciones mínimas respecto a la tienda original, lo más seguro es salir de inmediato.

Señales claras para detectar ofertas falsas

En Black Friday abundan los precios irresistibles, pero también los intentos de fraude que se camuflan en descuentos llamativos. Para evitar caer en una oferta engañosa, aplica estas recomendaciones esenciales:

Desconfía de promociones con precios extremadamente bajos o poco coherentes con el mercado.

No abras enlaces que lleguen por mensajes privados, correos masivos o chats de terceros.

Escribe manualmente el nombre de la tienda en el navegador en lugar de ingresar por enlaces externos.

El objetivo es verificar siempre la autenticidad de la oferta antes de dejarte llevar por la emoción del descuento.

Cómo comprobar vendedores en redes sociales

Las redes sociales son uno de los escenarios donde más aumentan las estafas durante el Black Friday. Antes de comprar desde Instagram, Facebook o TikTok, revisa el comportamiento del perfil para determinar si es confiable. Un vendedor legítimo muestra constancia en su actividad, interacción real con usuarios, comentarios visibles y respuestas claras a preguntas frecuentes.

También influye la existencia de información adicional, como un sitio web oficial o un número de contacto verificado. Si el vendedor no ofrece datos claros, exige pagos inmediatos sin garantías o evita preguntas sobre devoluciones y envíos, lo más prudente es no concretar la compra.

Recomendaciones para proteger tus datos digitales

Tu información financiera es lo más valioso que debes cuidar durante el Black Friday. Evita ingresar datos bancarios en sitios o aplicaciones que no estén verificadas y nunca compartas contraseñas, claves de seguridad, códigos de verificación o información personal por llamadas, correos o mensajes, incluso si parecen venir del banco o de la tienda.

Una medida muy segura es utilizar tarjetas virtuales con códigos de seguridad dinámicos, ideales para compras puntuales. Estos códigos cambian con cada transacción, reduciendo significativamente el riesgo de fraude incluso si los datos llegan a manos equivocadas.

Activa notificaciones bancarias para mayor control en el Black Friday

Algo tan sencillo como activar las alertas de compra en la aplicación del banco puede marcar la diferencia durante esta temporada. Estas notificaciones envían avisos en tiempo real cada vez que alguien utiliza tu tarjeta, de modo que puedes reaccionar de inmediato si detectas un movimiento extraño.

Asegúrate de tener la app actualizada y las alertas activas antes de comenzar a aprovechar las ofertas del Black Friday. Este paso añade una capa adicional de seguridad sin requerir procedimientos complejos.

Cómo reconocer pasarelas de pago seguras en Colombia

Una tienda confiable siempre utiliza pasarelas de pago reconocidas y certificadas. Si al momento de pagar eres redirigido a una plataforma extraña, poco conocida o que solicita información adicional que no corresponde al proceso de compra, es señal de alerta. En pasarelas legítimas, la transacción se realiza en un entorno cifrado y la información personal queda protegida.

Otro indicador de seguridad es la transparencia: las tiendas formales muestran con claridad sus políticas de envío, devoluciones y garantías. Por el contrario, los sitios fraudulentos suelen ocultar este contenido o mostrar textos incompletos.

Tips finales para comprar sin riesgos en el Black Friday 2025

Para aprovechar el Black Friday de manera segura, recuerda aplicar estas prácticas:

Revisa el candado de seguridad y la URL correcta antes de comprar.

Evita enlaces enviados por terceros o mensajes sospechosos.

Verifica perfiles y vendedores en redes sociales.

Utiliza tarjetas virtuales o métodos de pago con CVV dinámico.

Mantén activas las alertas bancarias.

Comprueba que la pasarela de pago sea confiable.

Con estos hábitos, podrás disfrutar las mejores ofertas sin caer en páginas falsas ni en estafas digitales que suelen multiplicarse en esta temporada.