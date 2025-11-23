El Grupo B del Sisbén IV se ha consolidado como una de las clasificaciones más relevantes dentro de los programas sociales vigentes para 2025. Esta categoría reúne a los hogares en pobreza moderada, familias que superan la línea de pobreza extrema, pero que aún necesitan apoyos económicos y sociales para alcanzar condiciones mínimas de bienestar. Su ubicación intermedia dentro del sistema los convierte en una población priorizada por el Gobierno y por entidades territoriales para recibir subsidios, transferencias y servicios complementarios.

Con subgrupos que van desde B1 hasta B7, esta clasificación permite una evaluación detallada de la situación de cada hogar, lo que facilita la asignación de beneficios según el nivel de vulnerabilidad. Para 2025, pertenecer al Grupo B implica acceso a programas clave como Renta Ciudadana, apoyos en salud, incentivos educativos, ayudas para adultos mayores y rutas de empleabilidad. Todos estos beneficios buscan fortalecer la estabilidad económica, evitar retrocesos en las condiciones de vida y promover la inclusión social.

Qué significa estar en el Sisbén Grupo B en Colombia

El Sisbén IV clasifica a los hogares en cuatro grandes grupos (A, B, C y D) y múltiples subgrupos diseñados para reflejar características económicas y sociales específicas. El Grupo B se ubica entre los hogares en pobreza extrema (Grupo A) y los hogares vulnerables (Grupo C), lo que significa que sus integrantes sí cuentan con ciertas condiciones básicas, pero aún enfrentan ingresos limitados y dificultades para cubrir necesidades esenciales.

Pertenecer al Sisbén Grupo B permite que entidades públicas prioricen a estos hogares en programas de transferencias económicas, subsidios sectoriales y beneficios sociales. Su clasificación sirve para focalizar ayudas, reducir brechas y garantizar que la intervención estatal llegue a quienes realmente lo necesitan según su puntaje.

Subgrupos Sisbén B (B1–B7): prioridad en beneficios

El Grupo B se divide en los subgrupos B1, B2, B3, B4, B5, B6 y B7.

La priorización funciona de manera escalonada:

B1, B2 y B3: mayor nivel de priorización en programas nacionales.

mayor nivel de priorización en programas nacionales. B4 y B5: acceso moderado según requisitos del programa.

acceso moderado según requisitos del programa. B6 y B7: acceso restringido o complementario mediante beneficios territoriales o sectoriales.

Esta división permite identificar con precisión a los hogares con mayor vulnerabilidad dentro del grupo, optimizando la asignación de recursos.

Subsidio Renta Ciudadana 2025: ingreso prioritario para el Grupo B

Uno de los apoyos más importantes para esta clasificación es Renta Ciudadana, el programa de transferencias monetarias que garantiza ingresos mínimos a hogares vulnerables. Aunque el foco inicial del programa está en el Grupo A, los hogares del Grupo B -especialmente B1 a B3- también pueden acceder según requisitos y cupos disponibles.

Características principales del apoyo:

Transferencias periódicas según la composición del hogar.

Priorización a familias con niños, adolescentes, personas con discapacidad o mujeres cabeza de hogar.

Posibilidad de complementar ingresos en zonas rurales y urbanas.

Asimismo, algunas alcaldías y gobernaciones otorgan incentivos económicos adicionales para familias clasificadas en el Grupo B, ampliando la cobertura territorial del beneficio.

Acceso a salud para el Grupo B del Sisbén

Los hogares clasificados en el Grupo B tienen garantizado el acceso al sistema de salud, tanto en la red pública como en la red privada contratada. Esto incluye:

Atención en urgencias.

Servicios incluidos en el Plan de Beneficios en Salud.

Programas de promoción, prevención y control.

Seguimiento a enfermedades crónicas.

Acompañamiento para citas prioritarias.

Este componente busca evitar que las limitaciones económicas se conviertan en barreras para acceder a servicios médicos esenciales.

Beneficios educativos para estudiantes del Sisbén B

Para reducir brechas académicas, los jóvenes y niños del Grupo B pueden acceder a distintos apoyos educativos:

Becas parciales y completas según convocatoria.

Alimentación escolar a través del PAE.

Subsidios de transporte en instituciones públicas.

Acceso preferente a programas de formación técnica y tecnológica.

Cupos en plataformas de capacitación gratuita.

Estos beneficios son fundamentales para garantizar la permanencia escolar y mejorar la movilidad social de los hogares en pobreza moderada.

Subsidio Colombia Mayor para adultos mayores del Grupo B

Las personas mayores clasificadas en el Grupo B pueden ser priorizadas en Colombia Mayor, siempre que cumplan los criterios de edad, residencia y carencia de ingresos. Este programa entrega transferencias monetarias periódicas a quienes no cuentan con pensión ni recursos suficientes para cubrir necesidades básicas.

Los subgrupos más bajos del Grupo B tienen mayores probabilidades de ser seleccionados dentro del cupo municipal disponible.

Otros subsidios y programas sociales para el Grupo B

Además de los apoyos principales, existen beneficios complementarios que pueden activarse según el subgrupo asignado:

Subsidios en vivienda, servicios públicos y movilidad.

Rutas de empleabilidad y programas de capacitación laboral.

Priorización en proyectos de desarrollo comunitario.

Programas territoriales de alimentación y bienestar familiar.

Acompañamiento en trámites administrativos que requieren certificación de vulnerabilidad.

La disponibilidad de estos beneficios depende en gran parte de las entidades territoriales, por lo que puede variar entre municipios y departamentos.

Cómo consultar tu puntaje del Sisbén y activar tus beneficios

Verificar tu clasificación es indispensable para conocer los subsidios a los que puedes acceder. El proceso es sencillo:

Ingresa al portal oficial del Sisbén. Elige la opción de consulta de clasificación. Digita tu número de identificación. Revisa tu grupo y subgrupo.

Si tus datos ya no reflejan tu realidad económica o familiar, puedes solicitar una actualización de la encuesta, lo cual es clave para activar o mantener los subsidios habilitados para tu hogar.