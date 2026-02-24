Acceder a un posgrado en el exterior es una meta académica que puede transformar la trayectoria profesional de cualquier colombiano. Más allá del prestigio de estudiar en universidades internacionales, este tipo de formación permite adquirir conocimientos especializados, fortalecer la investigación y aportar nuevas perspectivas al desarrollo del país.

En 2026, el Banco de la República abrió una nueva convocatoria del Programa de estudios de posgrado en el exterior para particulares, una iniciativa que busca apoyar económicamente a profesionales colombianos admitidos en instituciones internacionales. Explicamos los cupos disponibles, los programas incluidos y los requisitos oficiales para aplicar.

Programa de becas de posgrado en el exterior del Banco de la República 2026

El programa está orientado a financiar estudios de alto nivel en áreas estratégicas para el país. Cada año, la entidad ofrece 7 cupos dirigidos a ciudadanos colombianos que deseen continuar su formación académica en el exterior.

Para esta convocatoria 2026, el apoyo económico está destinado a los siguientes programas:

Doctorado en Economía.

Maestría en Administración Pública.

Maestría en Políticas Públicas.

Posgrado en Derecho Económico.

Posgrado en Música.

El objetivo es impulsar la formación avanzada en disciplinas que impactan directamente la gestión económica, la formulación de políticas públicas, el ámbito jurídico y el sector cultural. La iniciativa busca que los beneficiarios regresen con conocimientos especializados que contribuyan al crecimiento académico, institucional y artístico del país.

Cupos disponibles para las becas de posgrado en el exterior para 2026

Una vez cierre el periodo de inscripción, los siete cupos serán distribuidos de manera específica según el tipo de estudio:

Tres cupos para personas aceptadas en programas doctorales en Economía.

Dos cupos para maestrías en Administración Pública o Políticas Públicas.

Un cupo para programas de Derecho Económico.

Un cupo para programas de Música.

Esta distribución refleja la prioridad institucional en áreas clave para el desarrollo económico y social. La selección final estará a cargo de un jurado conformado por un directivo del Banco de la República y cuatro miembros adicionales, que pueden ser decanos, profesores universitarios, investigadores o artistas reconocidos.

El comité evaluará el perfil académico, la trayectoria profesional y la calidad de la propuesta presentada por cada aspirante.

Requisitos para aplicar a las becas del Banco de la República en el exterior

Para postularse al Programa de estudios de posgrado en el exterior 2026, los interesados deben cumplir con una serie de requisitos académicos y documentales.

Entre las condiciones principales se encuentran:

Ser mayor de 18 años.

Contar con título profesional.

Presentar certificados académicos.

Adjuntar dos cartas de recomendación de docentes universitarios.

Entregar hoja de vida actualizada.

Presentar un ensayo.

Contar con carta de admisión de la institución extranjera.

Antes de iniciar el proceso, es fundamental revisar detalladamente las áreas específicas que cuentan con apoyo económico. Una vez confirmada la elegibilidad, el aspirante debe cargar los documentos requeridos en el portal oficial del Banco de la República y completar el formulario correspondiente.

Plazo de inscripción para las becas de posgrado en el exterior 2026

Aunque la convocatoria fue habilitada desde diciembre de 2025, el Banco de la República confirmó que el plazo de inscripción se extenderá hasta el viernes 27 de marzo de 2026.

La postulación debe realizarse exclusivamente a través del sitio web oficial de la entidad. No se aceptan solicitudes por otros medios y el proceso es completamente gratuito.

Es recomendable reunir con anticipación todos los documentos exigidos, especialmente la carta de admisión internacional, ya que este es un requisito indispensable para formalizar la inscripción.

Compromiso de regreso a Colombia tras finalizar los estudios

Uno de los puntos más importantes del programa es el compromiso que asumen los beneficiarios. Las personas seleccionadas deberán regresar al territorio nacional una vez culminen su posgrado.

El propósito es que los conocimientos adquiridos en el exterior se traduzcan en aportes concretos para el país. Los beneficiarios deberán retribuir el patrocinio recibido mediante la prestación de servicios en una entidad avalada por el Banco de la República, como parte del proceso de amortización del apoyo económico.

Esta condición garantiza que la inversión en formación avanzada tenga un impacto directo en el desarrollo nacional.

Proceso gratuito y sin intermediarios

El Banco de la República ha reiterado que la postulación a estas becas de posgrado en el exterior es completamente gratuita. No se requieren pagos adicionales ni la intervención de intermediarios.

Toda la información oficial, así como los lineamientos y formularios de inscripción, están disponibles únicamente en la página web institucional. La entidad recomienda no acudir a terceros ni realizar trámites en plataformas distintas a las oficiales.

Si estás interesado en cursar un doctorado o una maestría en el exterior en 2026, revisa cuidadosamente los requisitos, organiza tu documentación y presenta tu solicitud antes del 27 de marzo. Los cupos son limitados y una preparación adecuada puede marcar la diferencia en tu proyecto académico internacional.